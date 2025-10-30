Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Μάχη στήθος με στήθος για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές δίνουν το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς, καθώς αμφότερα εξασφαλίζουν 26 από τις συνολικά 150 έδρες του ολλανδικού κοινοβουλίου, με καταμετρημένο σχεδόν το 95% των ψήφων.

Το φιλελεύθερο κεντροδεξιό VVD αναμένεται να κερδίσει 22 έδρες, η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών του Φρανς Τίμερμανς 20 και τo χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDA) 18 έδρες.

Το κόμμα του Βίλντερς χάνει 11 έδρες σε σύγκριση με την εντυπωσιακή εκλογική νίκη του το 2023. Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Ύστερα από διαμάχη για το μεταναστευτικό, ο Βίλντερς απέσυρε το PVV από έναν εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό τεσσάρων κομμάτων, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.

Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν

Τον πρώτο καιρό το «παιδί θαύμα», όπως χαρακτηρίζεται ο Ρομ Γέτεν συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «Ρομπότ Γέτεν», περιπαίζοντας τον νεαρό με τα αυστηρά γυαλιά και τις απλοϊκές φράσεις.

«Η καλύτερη συμβουλή που έλαβα εκείνη την εποχή ήταν: εξήγησε την ιστορία σου σαν να βρίσκεσαι σε τραπέζι με φίλους», έχει δηλώσει.

Ακολούθως, πέταξε τα γυαλιά, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση λέιζερ στα μάτια, ενώ υιοθέτησε μια χαλαρή και πρόσχαρη στάση.

Η συμμετοχή του σε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό κουίζ γνώσεων εκτόξευσε τη δημοτικότητά του. Η επιτυχία αυτή μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη για κάποιον που στην παιδική του ηλικία διάβαζε δύο εφημερίδες και παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων πριν πάει στο σχολείο.

«Σπασίκλας»

«Ένας σπασίκλας. Αυτός ήμουν πραγματικά στα 12 μου», παραδέχεται ο Γέτεν, ο οποίος μεγάλωσε στο Ούντεν (νότια) και ακολούθησε σπουδές Δημόσιας Διοίκησης στο πανεπιστήμιο του Ναϊμέχεν, στα ανατολικά της Ολλανδίας.

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν σύμβουλος της ProRail, του δημόσιου φορέα διαχείρισης του ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Το ερχόμενο καλοκαίρι σκοπεύει να παντρευτεί στην Ισπανία τον εκλεκτό της καρδιάς του, τον αργεντινό παίκτη του χόκεϊ επί χόρτου Νικολάς Κίναν, με τον οποίο διατηρεί δεσμό από το 2022.

Ως παιδί, ο Ρομπ Γέτεν ονειρευόταν να γίνει κορυφαίος αθλητής. «Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα ήταν το μεγαλύτερο πάθος μου», ανέφερε.

«Όμως, καθώς μεγάλωνα και ανακάλυπτα περισσότερα για τον εαυτό μου, ήταν αρκετά δύσκολο για μένα που δεν μπορούσα να ταυτιστώ με κορυφαίους ομοφυλόφιλους αθλητές», συμπλήρωνε.

Αργότερα, οραματίστηκε μια καριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο και την εστίαση.

Τον κέρδισε όμως η πολιτική. Διετέλεσε υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος από το 2022 έως το 2024, παρά το νεαρό της ηλικίας του και την έλλειψη εμπειρίας.

Από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Ρομπ Γέτεν είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ακροδεξιό Χέερτ Βίλντερς, για τον οποίο είπε πως συμπεριφέρεται «σαν νταής σε παιδική χαρά».

«Ως δημοκράτης, δεν βλέπω πώς θα μπορούσα να σχηματίσω συνασπισμό μαζί του», ξεκαθάριζε.

Τρίτη αναμέτρηση σε πέντε χρόνια

Οι εκλογές στην Ολλανδία κρίθηκαν απαραίτητες μετά την αναπάντεχη ανατροπή της εύθραυστης δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού από τον ακροδεξιό ηγέτη Γκερτ Βίλντερς τον Ιούνιο, το κόμμα του οποίου–«Κόμμα για την Ελευθερία» (PVV), το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο – αποχώρησε λόγω των διαφωνιών του για τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο Βίλντερς κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές τον Νοέμβριο του 2023 με μεγάλη διαφορά, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την φιλοδοξία του να γίνει πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτή ήταν η τρίτη εκλογική αναμέτρηση στην Ολλανδία σε διάστημα πέντε χρόνων. Τα προγνωστικά έδιναν ότι θα έχανε σημαντικό ποσοστό της εκλογικής του δύναμης.