Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 06:40

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Μάχη στήθος με στήθος για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές δίνουν το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς, καθώς αμφότερα εξασφαλίζουν 26 από τις συνολικά 150 έδρες του ολλανδικού κοινοβουλίου, με καταμετρημένο σχεδόν το 95% των ψήφων.

Το φιλελεύθερο κεντροδεξιό VVD αναμένεται να κερδίσει 22 έδρες, η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών του Φρανς Τίμερμανς 20 και τo χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDA) 18 έδρες.

Το κόμμα του Βίλντερς χάνει 11 έδρες σε σύγκριση με την εντυπωσιακή εκλογική νίκη του το 2023. Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Ύστερα από διαμάχη για το μεταναστευτικό, ο Βίλντερς απέσυρε το PVV από έναν εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό τεσσάρων κομμάτων, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.

Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν

Τον πρώτο καιρό το «παιδί θαύμα», όπως χαρακτηρίζεται ο Ρομ Γέτεν συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «Ρομπότ Γέτεν», περιπαίζοντας τον νεαρό με τα αυστηρά γυαλιά και τις απλοϊκές φράσεις.

«Η καλύτερη συμβουλή που έλαβα εκείνη την εποχή ήταν: εξήγησε την ιστορία σου σαν να βρίσκεσαι σε τραπέζι με φίλους», έχει δηλώσει.

Ακολούθως, πέταξε τα γυαλιά, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση λέιζερ στα μάτια, ενώ υιοθέτησε μια χαλαρή και πρόσχαρη στάση.

Η συμμετοχή του σε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό κουίζ γνώσεων εκτόξευσε τη δημοτικότητά του. Η επιτυχία αυτή μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη για κάποιον που στην παιδική του ηλικία διάβαζε δύο εφημερίδες και παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων πριν πάει στο σχολείο.

«Σπασίκλας»

«Ένας σπασίκλας. Αυτός ήμουν πραγματικά στα 12 μου», παραδέχεται ο Γέτεν, ο οποίος μεγάλωσε στο Ούντεν (νότια) και ακολούθησε σπουδές Δημόσιας Διοίκησης στο πανεπιστήμιο του Ναϊμέχεν, στα ανατολικά της Ολλανδίας.

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν σύμβουλος της ProRail, του δημόσιου φορέα διαχείρισης του ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Το ερχόμενο καλοκαίρι σκοπεύει να παντρευτεί στην Ισπανία τον εκλεκτό της καρδιάς του, τον αργεντινό παίκτη του χόκεϊ επί χόρτου Νικολάς Κίναν, με τον οποίο διατηρεί δεσμό από το 2022.

Ως παιδί, ο Ρομπ Γέτεν ονειρευόταν να γίνει κορυφαίος αθλητής. «Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα ήταν το μεγαλύτερο πάθος μου», ανέφερε.

«Όμως, καθώς μεγάλωνα και ανακάλυπτα περισσότερα για τον εαυτό μου, ήταν αρκετά δύσκολο για μένα που δεν μπορούσα να ταυτιστώ με κορυφαίους ομοφυλόφιλους αθλητές», συμπλήρωνε.

Αργότερα, οραματίστηκε μια καριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο και την εστίαση.

Τον κέρδισε όμως η πολιτική. Διετέλεσε υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος από το 2022 έως το 2024, παρά το νεαρό της ηλικίας του και την έλλειψη εμπειρίας.

Από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Ρομπ Γέτεν είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ακροδεξιό Χέερτ Βίλντερς, για τον οποίο είπε πως συμπεριφέρεται «σαν νταής σε παιδική χαρά».

«Ως δημοκράτης, δεν βλέπω πώς θα μπορούσα να σχηματίσω συνασπισμό μαζί του», ξεκαθάριζε.

Ο Ρομπ Γέτεν

Τρίτη αναμέτρηση σε πέντε χρόνια

Οι εκλογές στην Ολλανδία κρίθηκαν απαραίτητες μετά την αναπάντεχη ανατροπή της εύθραυστης δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού από τον ακροδεξιό ηγέτη Γκερτ Βίλντερς τον Ιούνιο, το κόμμα του οποίου–«Κόμμα για την Ελευθερία» (PVV), το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο – αποχώρησε λόγω των διαφωνιών του για τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο Βίλντερς κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές τον Νοέμβριο του 2023 με μεγάλη διαφορά, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την φιλοδοξία του να γίνει πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτή ήταν η τρίτη εκλογική αναμέτρηση στην Ολλανδία σε διάστημα πέντε χρόνων. Τα προγνωστικά έδιναν ότι θα έχανε σημαντικό ποσοστό της εκλογικής του δύναμης.

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»
Culture Live 30.10.25

Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Το Πεντάγωνο αμφισβητεί το House of Dynamite για ανακριβή εικόνα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ο σεναριογράφος απαντά ότι στηρίχθηκε σε ειδικούς, φέρνοντας Hollywood και στρατό σε σύγκρουση

Σύνταξη
Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη
Οικονομία 30.10.25

Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
Μέχρι 3 χρόνια η καθυστέρηση στα αναδρομικά
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Μέχρι 3 χρόνια η καθυστέρηση στα αναδρομικά

Γολγοθάς για τους 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, λόγω γραφειοκρατίας μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης πληρωμής

Ηλίας Γεωργάκης
Πώς κατέρρευσε η παραγωγικότητα της εργασίας – Η «οικονομία των καφέ» είναι η κορυφή του παγόβουνου
Έρευνα οικονομολόγων 30.10.25

Πώς κατέρρευσε η παραγωγικότητα της εργασίας - Η «οικονομία των καφέ» είναι η κορυφή του παγόβουνου

Την τελευταία δεκαπενταετία η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε σχεδόν κατά -26%. Όμως στον τομέα της εστίασης και των καταλυμάτων, η παραγωγικότητα κατέρρευσε, με μείωση -41%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κύπρος: Τα πρώτα φανάρια με γυναικείες φιγούρες στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη
Λευκωσία 30.10.25

«Γρηγορία» και «Σταματίνα» για πρώτη φορά σε φανάρια στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

Οι γυναικείες φιγούρες που εμφανίστηκαν σε φανάρια στη Λευκωσία, σηματοδοτούν «Μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα», λέει ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Ολλανδία: Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές και προαλείφεται για πρωθυπουργός
Ρομπ Γέτεν 30.10.25 Upd: 06:05

«Ενας σπασίκλας» για πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ – Σι σε εγκάρδιο κλίμα
Νότια Κορέα 30.10.25

Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση Τραμπ - Σι

Ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τον αμερικανό πρόεδρο να προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» και τον κινέζο ομόλογό του να κάνει λόγο για συναίνεση...

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
«Αμέσως» 30.10.25

Ο Τραμπ πατάει... το κουμπί των πυρηνικών

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
