29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
Ολλανδία: Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές και προαλείφεται για πρωθυπουργός
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 05:15

Ολλανδία: Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές και προαλείφεται για πρωθυπουργός

Ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας.

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Στα νιάτα του, ο Ρομπ Γέτεν προπονούσε τη Σιφάν Χασάν – η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον Μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 – τρέχοντας μαζί με την αιθιοπικής καταγωγής ολλανδή δρομέα μεσαίων-μεγάλων αποστάσεων, για να της δίνει τον επιθυμητό ρυθμό. Στα 38 του χρόνια, κερδίζει την εκλογική κούρσα στην Ολλανδία μετά την επιτυχία του κεντρώου κόμματός του (στη φωτογραφία του Reuters/Piroschka van de Wouw, επάνω, ο Ρομπ Γέτεν).

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής εκλογικά αποτελέσματα, ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, και ο πρώτος που έχει δηλώσει δημοσίως πως είναι ομοφυλόφιλος.

O Ρομπ Γέτεν κατάφερε να δώσει ώθηση στο κόμμα του, το οποίο οι δημοσκοπήσεις έδειχναν στην πέμπτη θέση πριν ένα μήνα

Οπως η Σιφάν Χασάν, η οποία κέρδισε τον Μαραθώνιο Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού χάρη σε μια εντυπωσιακή επιτάχυνση στην τελευταία στροφή, ο νεαρός πολιτικός είχε καταστρώσει τέλεια τη στρατηγική του στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Με τη νεανική του ενέργεια και ελπιδοφόρα μηνύματα, κατάφερε να δώσει ώθηση στο κόμμα του (D66) – το οποίο οι δημοσκοπήσεις έδειχναν στην πέμπτη θέση πριν ένα μήνα – καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας.

«Τα καταφέραμε», αναφώνησε, απευθυνόμενος σε εκστασιασμένους υποστηρικτές του τη νύχτα των εκλογών, σε μια εξέδρα περιτριγυρισμένη από ολλανδικές και ευρωπαϊκές σημαίες.

«Στην καρδιά της Ευρώπης»

Το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 προβλέπεται να κερδίσει 27 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, με το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς να υποχωρεί στη δεύτερη θέση με 25 έδρες.

Το φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα VVD αναμένεται να κερδίσει 23 έδρες, ενώ η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών αναμένεται να αποσπάσει 20 έδρες.

Οποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Υστερα από διαμάχη για το μεταναστευτικό, ο Βίλντερς απέσυρε το PVV από έναν εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό τεσσάρων κομμάτων, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.

«Θέλω να επαναφέρω την Ολλανδία στην καρδιά της Ευρώπης, χωρίς ευρωπαϊκή συνεργασία δεν οδηγούμαστε πουθενά», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής σε ηλικία 30 ετών και έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε τα ηνία του κόμματος D66.

«Παιδί θαύμα»

Τον πρώτο καιρό το «παιδί θαύμα» συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «Ρομπότ Γέτεν», περιπαίζοντας τον νεαρό με τα αυστηρά γυαλιά και τις απλοϊκές φράσεις.

«Η καλύτερη συμβουλή που έλαβα εκείνη την εποχή ήταν: εξήγησε την ιστορία σου σαν να βρίσκεσαι σε τραπέζι με φίλους», έχει δηλώσει.

Ακολούθως, πέταξε τα γυαλιά, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση λέιζερ στα μάτια, ενώ υιοθέτησε μια χαλαρή και πρόσχαρη στάση.

Η συμμετοχή του σε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό κουίζ γνώσεων εκτόξευσε τη δημοτικότητά του. Η επιτυχία αυτή μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη για κάποιον που στην παιδική του ηλικία διάβαζε δύο εφημερίδες και παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων πριν πάει στο σχολείο.

«Σπασίκλας»

«Ενας σπασίκλας. Αυτός ήμουν πραγματικά στα 12 μου», παραδέχεται ο Γέτεν, ο οποίος μεγάλωσε στο Ούντεν (νότια) και ακολούθησε σπουδές Δημόσιας Διοίκησης στο πανεπιστήμιο του Ναϊμέχεν (ανατολικά).

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν σύμβουλος της ProRail, του δημόσιου φορέα διαχείρισης του ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Το ερχόμενο καλοκαίρι σκοπεύει να παντρευτεί στην Ισπανία τον εκλεκτό της καρδιάς του, τον αργεντινό παίκτη του χόκεϊ επί χόρτου Νικολάς Κίναν, με τον οποίο διατηρεί δεσμό από το 2022.

Ως παιδί, ο Ρομπ Γέτεν ονειρευόταν να γίνει κορυφαίος αθλητής. «Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα ήταν το μεγαλύτερο πάθος μου», λέει.

«Ομως, καθώς μεγάλωνα και ανακάλυπτα περισσότερα για τον εαυτό μου, ήταν αρκετά δύσκολο για μένα που δεν μπορούσα να ταυτιστώ με κορυφαίους ομοφυλόφιλους αθλητές», συμπληρώνει.

Αργότερα, οραματίστηκε μια καριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο και την εστίαση.

Τον κέρδισε όμως η πολιτική. Διετέλεσε υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος από το 2022 έως το 2024, παρά το νεαρό της ηλικίας του και την έλλειψη εμπειρίας.

Από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Ρομπ Γέτεν είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ακροδεξιό Χέερτ Βίλντερς, για τον οποίο είπε πως συμπεριφέρεται «σαν νταής σε παιδική χαρά».

«Ως δημοκράτης, δεν βλέπω πώς θα μπορούσα να σχηματίσω συνασπισμό μαζί του», είχε ξεκαθαρίσει.

Πηγή: ΑΠΕ

