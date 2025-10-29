newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 10:40

Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία, τις τρίτες μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Οι εκλογές κρίθηκαν απαραίτητες μετά την αναπάντεχη ανατροπή της εύθραυστης δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού από τον ακροδεξιό ηγέτη Γκερτ Βίλντερς τον Ιούνιο, το κόμμα του οποίου–«Κόμμα για την Ελευθερία» (PVV), το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο – αποχώρησε λόγω των διαφωνιών του για τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο Βίλντερς κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές τον Νοέμβριο του 2023 με μεγάλη διαφορά, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την φιλοδοξία του να γίνει πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

Η κυβέρνηση υπό τον Ντικ Σχοφ, έναν ανεξάρτητο γραφειοκράτη καριέρας, απέτυχε να εφαρμόσει σημαντικούς πολιτικούς στόχους και ανατράπηκε από τον Βίλντερς σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ολλανδία

Ο «Ολλανδός Τραμπ», Γκερτ Βίλντερς

Η ψηφοφορία για τις 150 έδρες της κάτω βουλής διεξάγεται σήμερα. Τα περισσότερα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 08:30 ώρα Ελλάδας, παρότι κάποια άνοιξαν μια ώρα νωρίτερα, και κλείνουν στις 22:00 ώρα Ελλάδος όταν δίνεται στη δημοσιότητα ένα πρώτο έξιτ πολ ενδεικτικό του τελικού αποτελέσματος.

Τα κόμματα χρειάζονται περί τις 70.000 ψήφους για να κερδίσουν μια έδρα στη βουλή.

Το 2023 στην κάτω βουλή εισήλθαν 15 κόμματα και περίπου τόσα αναμένεται να εισέλθουν και αυτή τη φορά με 27 να είναι υποψήφια.

Ο «Ολλανδός Τραμπ»

Το κόμμα PVV του Βίλντερς, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο «Ολλανδός Τραμπ» προηγείται στις δημοσκοπήσεις από τότε που κατέρρευσε η κυβέρνηση, αλλά την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές μείωσε το προβάδισμά του. Αναμένεται να εξασφαλίσει από 25 ως 29 έδρες, από 37 που είχε λάβει το 2023.

Οι προβλέψεις για την κατανομή των εδρών για τα άλλα μεγάλα κόμματα είναι για το αριστερό GroenLinks/PvdA (Πράσινη Αριστερά-Εργατικό Κόμμα) και το κεντροαριστερό D66 (Δημοκράτες 66) περίπου 25 και για τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες (CDA) 19 έδρες.

Το δεξιό VVD (Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία) έχει χάσει την κυρίαρχη θέση που κατείχε υπό την ηγεσία του Μαρκ Ρούτε, του σημερινού επικεφαλής του ΝΑΤΟ και του μακροβιότερου πρωθυπουργού στην ιστορία της ολλανδικής πολιτικής.

Αφού συμμετείχε στην ταραχώδη συμμαχία υπό το PVV, το VVD φέρεται τώρα να εξασφαλίζει 15 έδρες από τις ήδη λίγες (24) που είχε λάβει στις εκλογές του 2023.

Αλλά οι πρόσφατες εκλογές μας έχουν διδάξει ότι πολλά μπορούν να συμβούν τις τελευταίες ημέρες πριν από τη διαδικασία καθώς την παραμονή των εκλογών πάνω από το ένα τρίτο των ψηφοφόρων δήλωνε αναποφάσιστο.

Δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης

Καθώς κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία, η Ολλανδία ηγείται πάντα από συνασπισμούς που χρειάζονται μήνες για να σχηματιστούν.

Και αυτή τη φορά προβλέπεται να είναι δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης καθώς πολλά από τα μεγάλα κόμματα έχουν ήδη αποκλείσει τη συνεργασία μεταξύ τους και το εκλογικό σώμα είναι ιδιαίτερα πολωμένο.

Αυτό δίνει πολύ μικρές πιθανότητες στον Βίλντερς να γίνει, επιτέλους, πρωθυπουργός καθώς τα CDA, VVD και το αριστερό GL/PvdA τον έχουν ήδη απορρίψει.

Από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι χωρίς το CDA ο Βίλντερς δεν έχει πιθανότητες για απόλυτη πλειοψηφία αφήνοντας έτσι το τελικό πρόσταγμα είτε στο κόμμα που έρχεται στη δεύτερη θέση μετά το δικό του ή σε εκείνο που θα καταφέρει να τον κερδίσει.

Αλλά ακόμη και έτσι, δεν είναι πολλές οι προοπτικές για τον γρήγορο σχηματισμό συμμαχίας καθώς το VVD έχει επίσης δηλώσει ότι δεν προτίθεται να συνυπάρξει σε συνασπισμό με το GL/PvdA.

Δεν υπάρχει προθεσμία για τον σχηματισμό συμμαχίας και τα κόμματα μπορούν να αποφασίσουν να αλλάξουν δυνητικούς εταίρους στη διαδρομή.

Οι τελευταίες τρεις κυβερνητικές συμμαχίες χρειάστηκαν περισσότερους από επτά μήνες. Ο τελευταίος συνασπισμός υπό τον Ρούτε σημείωσε ρεκόρ με 299 ημέρες από τον Μάρτιο του 2021 που διεξήχθησαν οι εκλογές μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 που σχηματίστηκε κυβέρνηση.

Μόλις δύο χρόνια αργότερα η κυβέρνηση κατέρρευσε ανοίγοντας τον δρόμο για τις εκλογές που κέρδισε ο Βίλντερς.

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Κόσμος 29.10.25

Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
Βραζιλία 29.10.25

Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το μακελειό που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο «ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 11 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις νέες ισραηλινές επιδρομές
Εκεχειρία... 29.10.25

Νέες φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εκεχειρία, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ χτυπήθηκαν πρόσφυγες σε τέντα και νοσοκομείο.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
Δικαίωμα στη… σάτιρα 28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Κόσμος 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς
Μπάσκετ 29.10.25

To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς

Το NBA αναθεωρεί τις πολιτικές του για τους τραυματίες, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εποπτεία των στοιχημάτων, καθώς οι υποθέσεις των δύο αστέρων προκαλούν νέο σοκ στο αμερικανικό μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποδοκιμάστηκε – Ποιος είναι ο λόγος που συνέβη αυτό και ποιοι βρέθηκαν δίπλα του

Σύνταξη
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ
Euroleague 29.10.25

Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ρισόν Χολμς για πάνω από ένα μήνα, ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση επιστροφής και γενικά έχει ξεμείνει στο «5» μόνο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν – Οι σκέψεις για μεταγραφή και η ατάκα του Αταμάν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
Language 29.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)

Η έντονη έλξη που ένιωθαν για την Αθήνα οι απλοί πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων ήταν απόρροια του γεγονότος ότι το δημοκρατικό της πολίτευμα ήταν συνυφασμένο με την έννοια της ελευθερίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσμος 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
Χαροπαλεύει 29.10.25

Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στη Γλυφάδα - Ο δράστης χτυπούσε την 70χρονη ενώ ήταν λιπόθυμη

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Δέχτηκε επίθεση από 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα - Ο άνδρας έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Σύνταξη
