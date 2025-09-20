newspaper
20.09.2025
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία [Βίντεο]
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία [Βίντεο]

Μια αντιμεταναστευτική διαδήλωση της ακροδεξιάς πήρε πολύ βίαιη τροπή με επιθέσεις σε πολίτες από ομάδες χούλιγκαν, καμένα οχήματα και άγνωστο αριθμό τραυματιών και συλλήψεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Μια διαδήλωση της ακροδεξιάς στην Ολλανδία εναντίον της πολιτικής ασύλου εξελίχθηκε στο απόλυτο χάος το Σάββατο στη Χάγη, όταν ακροδεξιοί χούλιγκαν συγκρούστηκαν με την αστυνομία και κατέστρεψαν τα γραφεία ενός πολιτικού κόμματος, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για επιθέσεις εναντίον πολιτών, λίγες εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές στη χώρα.


Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος που πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και έκαψαν ένα περιπολικό. Τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν ότι οι ταραξίες επιτέθηκαν επίσης στα γραφεία ενός κεντρώου φιλελεύθερου πολιτικού κόμματος, του D66. Όλα ξεκίνησαν όταν 1.500 άτομα ξέφυγαν από το κύριο σώμα της πορείας και προκάλεσαν το απόλυτο χάος.

O ηγέτης του κόμματος D66 αποκάλεσε τους διαδηλωτές αποβράσματα και τους κάλεσε να μην ανακατεύονται με τα πολιτικά κόμματα.  «Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, κακό σας τύχη. Δεν θα αφήσουμε ποτέ τους εξτρεμιστές ταραξίες να μας πάρουν την όμορφη χώρα μας».

Επεισόδια και στο υπό ανακαίνιση κοινοβούλιο της Ολλανδίας


Μια μικρότερη ομάδα ταραξιών αποκόπηκε από την πορεία της διαδήλωσης και κινήθηκε προς το συγκρότημα του ολλανδικού κοινοβουλίου, το οποίο είναι επί του παρόντος περιφραγμένο καθώς θα ανακαινιστεί σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει χρόνια.

Οι διαδηλωτές διεκδικούσαν αυστηρότερες πολιτικές ασύλου, παρότι η κυβέρνηση λαμβάνει ήδη αυστηρά μέτρα κατά της μετανάστευσης. Δυστυχώς, ομάδες μεταναστών, κυρίως με καταγωγή από την Ερυθραία στοχοποιούνται ως «εγκληματίες, κακοποιοί, βιαστές» από μερίδα των ΜΜΕ της χώρας και από την ακροδεξιά στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι συνέλαβε αρκετούς ανθρώπους σε σχέση με τα βίαια επεισόδια, όπως αναφέρουν τα ολλανδικά μέσα, χωρίς να έχει αναφερθεί ακόμα ακριβής αριθμός. «Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε πληροφορίες και θα εκδώσουμε δήλωση αργότερα σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν ήταν έτοιμη για τέτοιο όγκο διαδηλωτών με διάθεση για καταστροφές

Η αστυνομία ήταν αρκετά αμυντική απέναντι στους διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν ντυμένοι στα μαύρα, φορούσαν μάσκες και είχαν ναυτικές φωτοβολίδες και καπνογόνα. Νωρίτερα την ίδια μέρα, οι διαδηλωτές είχαν επιτεθεί σε αστυνομικούς και αστυνομικά οχήματα στην περιοχή Μάλιεβελντ με ξύλα, πέτρες, τάσια αυτοκινήτων και μπουκάλια. Επιτέθηκαν επίσης σε άλογα της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε ένα περιπολικό.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και υδροβόλα για να ελέγξει την κατάσταση. Πολλοί διαδηλωτές εγκατέλειψαν τότε την περιοχή Malieveld, ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της Χάγης.

Αργότερα το βράδυ, δεκάδες άτομα εκδιώχθηκαν επίσης από γειτονιές στο κέντρο της Χάγης. Τα άτομα που εκδιώχθηκαν έβρισαν τους αστυνομικούς, προκαλώντας την παρέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή τους. Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του ANP, τουλάχιστον δύο άτομα συνελήφθησαν.

Τα επεισόδια ως προάγγελος του τεταμένου πολωτικού προεκλογικού κλίματος

Οι ταραχές ξέσπασαν λίγες εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, οι οποίες προκηρύχθηκαν μετά την αποχώρηση του ακροδεξιού και κυρίως ισλαμοφοβικού βουλευτή Γκεερτ Βίλντερς από την κυβερνητική συμμαχία, λόγω διαφωνίας σχετικά με τα μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Σε δήλωσή του, ο Βίλντερς πήρε αποστάσεις από τα επεισόδια, καταδίκασε τους ταραξίες για το κλείσιμο της εθνικής οδού και την επίθεση κατά της αστυνομίας, αποκαλώντας τους «ηλίθιους» και «αποβράσματα».

Οι διαδηλωτές κατέβηκαν με κεντρικό σύνθημα «Ξεφορτωθείτε τα AZC», δηλαδή τα κέντρα αιτούντων ασύλου και έψαλαν τον Ολλανδικό εθνικό ύμνο όσο δεν τραβούσαν βίντεο ο ένας του άλλου με τα επεισόδια με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Κανείς από τους χούλιγκαν δεν έδωσε σημασία στους διοργανωτές

Η Ελς Νόορτ, influencer και εκ των οργανωτών της διαδήλωσης περιγράφει τον εαυτό της στην ιστοσελίδα της ως «ειλικρινή χριστιανή και δεξιά φωνή που υπερασπίζεται τις ολλανδικές αξίες, την ασφάλεια και τις παραδόσεις». Είναι πολιτικά ενεργή εδώ και χρόνια, στην δεξιά και δηλώνει «πραγματικά φιλοϊσραηλινή».

Προς απογοήτευσή της, τα πολιτικά της είδωλα Βίλντερς και Μπαουντέτ αρνήθηκαν την πρόσκλησή της να μιλήσουν στο Elsfest (ναι, έδωσε το όνομά της). Δεν έδωσαν καμία εξήγηση, λέει στη μικρή ομάδα διαδηλωτών που εξακολουθούν να στέκονται μπροστά από τη σκηνή της στο Μάλιεβελντ.

Οι περισσότεροι από τους άλλους συμμετέχοντες είτε συμμετέχουν σε ταραχές πιο μακριά είτε παρακολουθούν τις συμπλοκές με την πλάτη στραμμένη προς την Els.

Ένα ετερόκλητο μείγμα με μόνο κοινό την ακροδεξιά

Το Μάλιεβελντ γέμισε σιγά-σιγά με ένα ετερόκλητο μείγμα διαδηλωτών, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν ένα μεγάλο σταυρό για τον δολοφονημένο Αμερικανό ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ , ενώ άλλοι φορούσαν καπέλα ή μπουφάν του Τραμπ με την επιγραφή «White Power Scheveningen».

Σχεδόν όλοι κρατούσαν μια σημαία. Όσοι είχαν ξεχάσει τη δική τους μπορούσαν να αγοράσουν γρήγορα την ολλανδική τρίχρωμη σημαία ή τη σημαία του Πρίγκιπα με το λογότυπο της VOC από έναν πωλητή κοντά στη σκηνή.

«Σπάνια διαδηλώνω, μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού», λέει. «Ήταν πολύ βίαιο, ελπίζω να παραμείνουμε ήρεμοι σήμερα» είπε μια διαδηλώτρια η Μαρία.

Ο δρόμος της «είναι γεμάτος πρόσφυγες», η κόρη της δεν μπορεί να βρει σπίτι επειδή «την έχει εξαπατήσει ο ιδιοκτήτης της, ένας οδοντίατρος», έχει «σημάνει συναγερμό παντού», αλλά κανείς δεν την ακούει. Τότε περνάει μια ομάδα αγοριών, φωνάζοντας δυνατά «Sieg Heil» και κάνοντας τον χαιρετισμό του Χίτλερ. Δεν καταλαβαίνουν, αναστενάζουν η Μαρία και οι περαστικοί.

Οι ακροδεξιοί χούλιγκαν έκλεισαν την εθνική οδό

Οι χούλιγκαν του ποδοσφαίρου που συγκεντρώθηκαν στην άκρη του Μάλιεβελντ στην αρχή της διαδήλωσης έχουν προφανώς τα δικά τους σχέδια για το Elsfest. Όταν η Ελς ανοίγει τη διαδήλωση στις 13:00 με έκκληση να μην ανάβουν πυροτεχνήματα, αυτοί βάδισαν μαζικά προς τη σκηνή… κρατώντας καπνογόνα και πυροτεχνήματα.

Στη συνέχεια, ο Γουίμπρεν βαν Χάγκα, μεγιστάνας του real estate και  ο μόνος πολιτικός που μίλησε στο Elsfest. Κάλεσε το κοινό να υποστηρίξει το Belang van Nederland (Ανήκοντας στην Ολλανδία), αλλά εν τω μεταξύ, οι χούλιγκαν κατευθύνονται προς την εθνική οδό A12.

Θέλουν να καταλάβουν τον αυτοκινητόδρομο, όπως λέγεται, «ακριβώς όπως το Extinction Rebellion» (ομάδα υπέρ του περιβάλλοντος). «Παιδιά, μην το κάνετε, αυτά τα κάνουν οι αριστεροί», φώναξε ο Βαν Χάγκα, αλλά ούτε καν αυτός μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις των ακροδεξιών χούλιγκαν.

Ακολούθησε μια «χορογραφία» σχεδόν δύο ωρών μεταξύ των ταραξιών και της αστυνομίας στις παρυφές του Μάλιεβελντ. Φωτοβολίδες, κανόνια νερού, δακρυγόνα και δύο αστυνομικά αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν. Στην συνέχεια οι χούλιγκαν πόζαραν με σημαίες «Defend Netherlands» μπροστά από ένα από τα καμένα αυτοκίνητα, το οποίο στη συνέχεια αναποδογυρίστηκε εν μέσω κραυγών, όπως ανέφερε το nrc που βρίσκονταν μέσα στα επεισόδια.

