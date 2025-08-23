newspaper
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Κόσμος 23 Αυγούστου 2025 | 22:50

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Τέσσερις υπουργοί και τέσσερις γραμματείς υπουργείων παραιτήθηκαν στην Ολλανδία, μετά την άρνηση του κυβερνητικού συνασπισμού να λάβει μέτρα εις βάρος του Ισραήλ. Οι παραιτήσεις έρχονται την ώρα που η ολλανδική κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, μετά την απόσυρση από τον συνασπισμό του ακροδεξιού κόμματος του Βίλντερς τον Ιούνιο.

Οι πρόωρες εκλογές έχουν προγραμματιστεί κανονικά για τις 29 Οκτωβρίου.

Βαθιά κρίση

Την αρχή έκανε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών, Κασπάρ Φέλντκαμπ, ενώ σήμερα Σάββατο ακολούθησαν οι υπουργοί Παιδείας, Υγείας και Εσωτερικών (όλοι μέλη του ίδιου κόμματος), αλλά και τέσσερις γραμματείς υπουργείων. Η κρίση στην ολλανδική υπηρεσιακή κυβέρνηση πλέον είναι πολύ βαθιά και εντάθηκε με τις παραιτήσεις των τεσσάρων υπουργών.

Αιτία η σύγκρουση στις τάξεις της για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στο Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τον λιμό των αμάχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρήξη ήρθε μετά από εβδομάδες διαφωνιών εντός της κυβέρνησης συνασπισμού. Αφορούσε διπλωματική απάντηση που θα έπρεπε να δώσει η Ολλανδία στις ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα. Μέρος του υπουργικού συμβουλίου τάχθηκε υπέρ των κυρώσεων και της πίεσης για άμεση κατάπαυση του πυρός, ωστόσο άλλοι υπουργοί απέρριψαν οποιοδήποτε μέτρο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις διμερείς σχέσεις με το Ισραήλ και τους στρατηγικούς εταίρους του ΝΑΤΟ.

Η παραίτηση Φέλντκαμπ

Μετά την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών Κάσπαρ Φέλντκαμπ, η κατάσταση στο υπουργικό συμβούλιο επιδεινώθηκε. Ο Φέλντκαμπ, ​​ο οποίος ανήκει στο κεντροδεξιό κόμμα NSC, λίγο πριν παραιτηθεί είχε υποσχεθεί στο ολλανδικό κοινοβούλιο ότι θα παρουσίαζε πρόσθετα μέτρα εις βάρος του Ισραήλ. Τον Ιούνιο, είχε χαρακτηρίσει «ανεπιθύμητα πρόσωπα» τους δύο ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Η ανακοίνωση αυτή φαίνεται ωστόσο ότι προκάλεσε την αντίδραση των άλλων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, του δεξιού φιλελεύθερου VVD, στο οποίο ανήκει και ο πρώην πρωθυπουργός και νυν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και του αγροτικού κόμματος BBB. Τα δύο αυτά κόμματα αρνούνται να σκληρύνουν τη στάση της κυβέρνησης έναντι του υπουργικού συμβουλίου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Δεν έχω αρκετή εμπιστοσύνη ότι, τις επόμενες εβδομάδες, μήνες ή το επόμενο έτος, αν θέλετε, μπορώ να ενεργήσω κατάλληλα ως υπουργός Εξωτερικών, αν είμαι τόσο περιορισμένος στον χώρο για να ακολουθήσω τη δική μου πολιτική και να χαράξω την πορεία που θεωρώ απαραίτητη», δήλωσε ο Φέλντκαμπ μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του.

Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν την Ολλανδία σε εποχή πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς αυξάνεται η κοινωνική και διεθνής πίεση προς τις Βρυξέλλες να λάβουν μια πιο σαφή θέση σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

