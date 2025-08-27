Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών, με αφορμή την πολιτική της κυβέρνησης Σχοφ έναντι του Ισραήλ, η κυβέρνηση στην Ολλανδία κινδυνεύει με κατάρρευση. Βουλευτής υπέβαλε πρόταση μομφής εις βάρος της η συζήτηση επί της οποίας συζητιέται στο κοινοβούλιο.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Βέλντκαμπ, αλλά και οι υπουργοί Εσωτερικών, Υγείας και Παιδείας, όλοι μέλη του κεντρώου κόμματος που συμμετείχε στον συνασπισμό, αποχώρησαν από την κυβέρνηση. Ο Βέλντκαμπ κατήγγειλε ότι δεν μπορούσε να ασκήσει εξωτερική πολιτική και να υποβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Γάζα. Η αποχώρηση του κόμματος του Νέου Κοινωνικού Συμβολαίου, άφησε τον κυβερνητικό συνασπισμό που δεν είχε πλειοψηφία στη Βουλή με μόλις 32 βουλευτές σε σύνολο 150.

Αν περάσει η πρόταση μομφής, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σοφ, και το υπουργικό του συμβούλιο θα πρέπει να παραιτηθούν. Η κυβέρνηση Σχοφ ήταν ήδη υπηρεσιακή και επρόκειτο να διεξαγάγει εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε αποχωρήσει από τις τάξεις της και το κόμμα του ακροδεξιού Χερτ Βίλντερς. Ο υπουργός Εμπορίου της Ολλανδίας είχε επίσης αποχωρήσει λόγω της κρίσης, παρεμποδίζοντας τη λήψη αποφάσεων της χώρας σε μια κρίσιμη στιγμή.

Πολιτική κρίση

Η κατάρρευση της κυβέρνησης αναμένεται να οδηγήσει την Ολλανδία σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση. Και μάλιστα σε μια εποχή που η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις: τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, σε ανάλογη κατάσταση βρίσκεται και η Γαλλία, λόγω προϋπολογισμού, με την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού επίσης να κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Εξαιτίας και του πολιτικού συστήματος στην Ολλανδία, ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης μπορεί να διαρκέσει μήνες, αφήνοντας τη χώρα αντιμέτωπη με μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας.

Στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την πρόταση μομφής αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ απόψε, Τετάρτη 27 Αυγούστου. Τα κόμματα καλούνται να αποφασίσουν αν ο Ντικ Σκοφ και το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να αντικατασταθούν ή θα τους επιτραπεί να συνεχίσουν ως υπηρεσιακή κυβέρνηση έως τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου.

Με επιστολή του προς το Κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός Σκοφ δήλωσε ότι τα δύο εναπομείναντα κόμματα της κυβέρνησης, «έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την προτεινόμενη κατανομή» των ανοικτών υπουργικών θέσεων. Ωστόσο, για να μπορέσει να συνεχίσει, θα πρέπει να λάβει την υποστήριξη και άλλων κομμάτων. Κόμματα τα οποία ενδεχομένως θα θέσουν όρους που δεν θα μπορεί να αποδεχθεί.

Η απαίτηση Βίλντερς

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς, Χερτ Βίλντερς, που αποχώρησε τον Ιούνιο καταγγέλλοντας ως «λίγη» τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνσης, ήδη έθεσε τους όρους του. Δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NOS ότι θα βοηθούσε τον Σκοφ να παραμείνει στην εξουσία, μόνο εάν το υπουργικό συμβούλιο εγγυηθεί την άμεση απαγόρευση εισόδου αιτούντων άσυλο.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η αποχώρηση του ακροδεξιού κόμματος οδήγησε στην προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, θεωρείται απίθανο ο Ντικ Σκοφ να αποδεχθεί τους όρους του.

Από την πλευρά της αριστεράς, το GroenLinks-PvdA, το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης, ζητά από τον Ολλανδό πρωθυπουργό να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή εναντίον του Ισραήλ. Επίσης πολύ δύσκολη, διότι η κυβέρνηση διαλύθηκε αφότου τα δύο εναπομείναντα κόμματα στον συνασπισμό, απέρριψαν τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις σχέσεις με το Ισραήλ ή τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Τι μπορεί να γίνει;

Εάν η κυβέρνηση Σκοφ υποχρεωθεί σε παραίτηση, μία επιλογή είναι να αντικατασταθεί το υπουργικό συμβούλιο από ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους χωρίς κομματικό χρώμα. Η νέα αυτή κυβέρνηση θα παραμείνει έως τις εκλογές και την εκλογή νέας κυβέρνησης. Την πρόταση αυτή υπέβαλε το προοδευτικό κόμμα D66. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν άλλα κόμματα θα υποστηρίξουν την πρόταση. Επίσης, δεν είναι ακόμη σαφές αν ο αρχηγός του κράτους, ο Ολλανδός μονάρχης θα αποδεχθεί τις παραιτήσεις.