newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 17:24

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Spotlight

Μόλις δύο χρόνια πριν, ο Γκέερτ Βίλντερς οδήγησε το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) σε μια εντυπωσιακή εκλογική πρωτιά, σχηματίζοντας μια αμιγώς συντηρητική συμμαχία. Σήμερα προσβλέπει σε έναν μεγαλύτερο θρίαμβο ώστε να εφαρμόσει την ακροδεξιά ατζέντα του. Το δανεικό σύνθημα όμως από τις ΗΠΑ, «Πρώτα η Ολλανδία» ίσως του κοστίσει.

Σε ορισμένα εκλογικά κέντρα οι κάλπες άνοιξαν 7:30 π.μ. ώρα Ελλάδας για να διευκολυνθούν οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι και κλείνουν στις 22.00. Πρόκειται για την τρίτη εθνική εκλογική αναμέτρηση σε λιγότερο από πέντε χρόνια, γεγονός που μαρτυρά πολιτική αστάθεια.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές προκηρύχθηκαν τον Ιούνιο, όταν ο Βίλντερς απέσυρε αιφνιδίως τη στήριξή του από την κυβερνητική συμμαχία, κατηγορώντας τους εταίρους του ότι μπλόκαραν την πρότασή του για παύση κάθε ασύλου. Η αποχώρηση του κόμματός του στέρησε από τον συνασπισμό την πλειοψηφία -έμεινε με μόλις 51 από τις 150 έδρες- αναγκάζοντας τον πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ και το υπουργικό του συμβούλιο να παραιτηθούν.

Ο Βίλντερς είχε παρουσιάσει μια σειρά θέσεων με επίκεντρο τη μετανάστευση και πολιτικές κατά του Ισλάμ, που περιλάμβανε «πάγωμα» αιτήσεων ασύλου από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, αποχώρηση από το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ, περικοπή αναπτυξιακής βοήθειας και διακοπή σχέσεων με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

«Πρώτα η Ολλανδία»

Ο Βίλντερς είναι ένας από τους μακροβιότερους λαϊκιστές ηγέτες της Ευρώπης, γνωστός για την αντιισλαμική στάση του. Έχει επικεντρώσει την καμπάνια του 2025 σε γνώριμα θέματα: αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση, αντίθεση στο Ισλάμ και το σύνθημα «πρώτα η Ολλανδία». Το μανιφέστο του ξεκινά με τη φράση: «Αυτή είναι η χώρα σας! Η Ολλανδία είναι γεμάτη, υπερπλήρης, τίγκα».

Υπόσχεται «πάγωμα» των αιτήσεων ασύλου, απαγόρευση της μπούρκας και του ισλαμικού καλέσματος για προσευχή, καθώς και απαγόρευση δημόσιας πώλησης αραβικών και «μη δυτικών» κειμένων. Προτείνει επίσης να απαγορευτεί σε κυβερνητικό και στρατιωτικό προσωπικό να δίνει όρκο στον Αλλάχ — κίνηση που, σύμφωνα με επικριτές, θα απέκλειε στην πράξη πολλούς μουσουλμάνους από τη δημόσια υπηρεσία.

Στην εσωτερική πολιτική, έχει δεσμευθεί να μειώσει τα ενοίκια στην κοινωνική στέγαση κατά 10%, να αυξήσει τα εισοδηματικά όρια για προσιτή στέγη, να ενισχύσει τα επιδόματα για φροντιστές και να μειώσει το κόστος συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ωστόσο, το επίκεντρο της εκστρατείας του παραμένει η απολυταρχική/αντιϊσλαμική του πλατφόρμα. Ο Βίλντερς περιγράφει την αποστολή του ως την προστασία της «ολλανδικής κουλτούρας από τον εξισλαμισμό», υποστηρίζοντας ότι μόνο το PVV μπορεί να διαφυλάξει την εθνική ταυτότητα της Ολλανδίας.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα λοιπόν με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις το κόμμα του Βίλντερς μπορεί να κερδίζει, αλλά μόνο με μικρό προβάδισμα, με τα τέσσερα κεντρώα κόμματα -που εκτείνονται από τη μετριοπαθή δεξιά έως την αριστερά- να τερματίζουν λίγο πιο πίσω.

Την τελευταία εβδομάδα πριν από την ψηφοφορία, το Κόμμα για την Ελευθερία του Βίλντερς προηγείται με περίπου 20% των ψήφων, ή γύρω στις 34 έδρες, σύμφωνα με συγκεντρωτικές μετρήσεις του Politico. Αυτό είναι λίγο κάτω από τις 37 έδρες που κέρδισε το PVV το 2023, αλλά αρκεί για να διατηρεί προβάδισμα.

Κύριοι αντίπαλοι είναι η αριστερή συμμαχία του Εργατικού Κόμματος (PvdA) και των Πρασίνων (GroenLinks), που κινείται γύρω στις 25 έδρες, και το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κάλεσμα (CDA), το οποίο έχει ανέβει περίπου στις 23 έδρες από τις πέντε του 2023. Η κεντρώα φιλελεύθερη συμμαχία αναμένεται να λάβει περίπου 16 έδρες, ενώ το άλλοτε κυρίαρχο VVD τον Μαρκ Ρούτε, κινείται κοντά στις 15 έδρες, σημαντικά κάτω από τις 24 του 2023.

Ωστόσο, κανένα από τα τέσσερα, συμπεριλαμβανομένων του κεντροδεξιού VVD και των Χριστιανοδημοκρατών, δεν θα συμμετάσχει σε συνασπισμό με το PVV του, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα θα αποκλειστεί από την εξουσία, εκτός αν κερδίσει με απροσδόκητα ευρεία διαφορά. Είναι πιθανό όμως;

Γιατί υπάρχουν πιθανότητες να υποχωρήσει

Σύμφωνα λοιπόν με τις δημοσκοπήσεις το ακροδεξιό κόμμα χρειάζεται ευρεία πλειοψηφία για να κερδίσει. Είναι πιθανό όμως;
Από τη μία, αναλυτές λένε ότι η υποχώρηση της στήριξης προς τον Βίλντερς αντανακλά την απογοήτευση των ψηφοφόρων από τις χαοτικές εσωτερικές έριδες στον τελευταίο συνασπισμό.

Ο υπερβολικός θαυμασμός του για τον Ντόναλντ Τραμπ και η -κατά πολλούς- προθυμία του Αμερικανού προέδρου να δοκιμάζει τα όρια της αμερικανικής δημοκρατίας επίσης ανησυχούν μερίδα ψηφοφόρων.

«Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα», είπε η συνταξιούχος Greta Blakborn από το Βόλανταμ, ενεργή στο τοπικό τμήμα του κόμματος Εργατικών–Πρασίνων, για ένα ενδεχόμενο νίκη του Βίλντερς.

Ακόμα και αν κερδίσει…

Ωστόσο, το λαϊκιστικό κόμμα θα μπορούσε να αναδειχθεί ο μόνος κερδισμένος από το υψηλού ρίσκου εγχείρημα όσων συμφώνησαν να κυβερνήσουν μαζί του. Πολλές δημοσκοπήσεις, στην πραγματικότητα, υπέδειξαν ότι το PVV θα χάσει μερικές έδρες αλλά θα παραμείνει το μεγαλύτερο κόμμα, πολύ μπροστά από το GroenLinks, την αριστερή πράσινη–σοσιαλιστική συμμαχία, και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.
Ωστόσο, ακόμα και κερδίσει οριακά, η διακηρυγμένη άρνηση των κομμάτων του κυρίαρχου ρεύματος να συμμαχήσουν με τον Βίλντερς ενδέχεται να οδηγήσει σε τακτική ψήφο υπέρ άλλων συντηρητικών κομμάτων, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές.

«Ακόμη κι αν ο Βίλντερς πάρει τις περισσότερες ψήφους και τις περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο, πιθανότατα δεν θα μπει στον συνασπισμό», δήλωσε ο καθηγητής εκλογικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ Henk van der Kolk.

Δύο από τους τρεις πρώην εταίρους του -το Λαϊκό Κόμμα για Ελευθερία και Δημοκρατία (VVD, φιλελεύθερο) και το Κίνημα Αγρότη–Πολίτη (BBB)- αναμενόταν να υποστούν σημαντικές απώλειες, ενώ το τρίτο, το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο (NSC, κεντρώο), θα μπορούσε ακόμη και να εξαφανιστεί εντελώς ή, στην καλύτερη περίπτωση, να κρατήσει μόνο μία από τις σημερινές 20 έδρες του.

Ο Βίλντερς θα μπορούσε να επιχειρήσει να συμμαχήσει με τρία ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα -JA21, Φόρουμ για τη Δημοκρατία και BBB- αλλά ένας τέτοιος συνασπισμός πιθανότατα θα υπολείπεται των 76 εδρών που απαιτούνται για πλειοψηφία.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τον Σάντερ Χέινε, συγγραφέα του βιβλίου «Most Votes Don’t Count», «τα κόμματα αυτά επιτίθενται στους δημοκρατικούς θεσμούς. Και μια ψήφος σε έναν αντιδημοκράτη δεν προσφέρει καμία εγγύηση για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, καλύτερη εκπαίδευση, περισσότερη στέγαση ή ακόμη και, όπως θέλουν πολλοί από τους ψηφοφόρους τους, κλειστά σύνορα».

Κρατάτε μικρό καλάθι

Ωστόσο, τον λόγο έχουν μόνο οι ψηφοφόροι. Σχεδόν οι μισοί Ολλανδοί ψηφοφόροι παραμένουν αναποφάσιστοι, σύμφωνα με την Ipsos, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο ρευστή είναι η αναμέτρηση.

Συνεπώς, οι παραπάνω προβλέψεις περί συμμαχιών μπορεί να μην είναι αξιόπιστες, δεδομένου του υψηλού αριθμού αναποφάσιστων -τουλάχιστον 40%, κυρίως στο κέντρο και τη δεξιά- και των αβεβαιοτήτων για τη συμμετοχή: οι Ολλανδοί έχουν εκφράσει κόπωση από τις διαδοχικές κρίσεις και αυξανόμενη δυσπιστία προς την πολιτική. Περίπου 77% των ψηφοφόρων προσήλθε στις κάλπες το 2023.

Έτσι, η Ολλανδία κινδυνεύει να μείνει ξανά σε πολιτικό τέλμα, με δεδομένο ότι δεν θα συνεργαστεί κανένας –υποτίθεται- με το PVV.
Το κατακερματισμένο, όμως αποτέλεσμα να αντικατοπτρίσει ευρύτερες τάσεις σε όλη την Ευρώπη, όπου τα ακροδεξιά κόμματα έχουν σημειώσει άνοδο στη δημοτικότητα, αλλά συχνά δυσκολεύονται να μετατρέψουν αυτή την ορμή σε κυβερνητική εξουσία.

Πηγές: Le Monde, Reuters, Time

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
Αναμένεται έγκριση 29.10.25

Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Έγκριση αναμένεται να λάβει σήμερα η νέα νομοθεσία στη Γαλλία που πρόκειται να καταστήσει την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Σύνταξη
Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού
Τραγωδία 29.10.25 Upd: 14:45

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 12χρονος και ακόμα ένας άνθρωπος από το πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Τουρκία, με τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού ατόμων να συνεχίζονται

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε απέναντι στην αδύναμη Ηλιούπολη, επικρατώντας «αγχωτικά» με 1-0 στο 90+6', χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση
ΤτΕ 29.10.25

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα -  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη δίνουν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας πως «κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Σκληρή απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Οικονομικά Αυτοδιοίκησης 29.10.25

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο