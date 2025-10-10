Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου
- H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο με αεροβόλο και κοκαΐνη – Βίντεο από την σύλληψή του
- Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών
- Χτυπημένη αρσενική αλεπού διασώθηκε από την ΑΝΙΜΑ στο Γαλάτσι
Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Οκτωβρίου, αφού πληροφορήθηκε ότι ήταν και ο ίδιος στόχος της ομάδας που σκόπευε να επιτεθεί στον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ.
Ένα «κακό προαίσθημα»
Ο Βίλντερς εξήγησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ενημερώθηκε από την ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών, την NCTV, ότι ήταν στόχος και ο ίδιος.
Αν και η NCTV δεν βλέπει κάποια άμεση απειλή, είπε ότι έχει «κακό προαίσθημα» και «διακόπτει όλες τις προεκλογικές δραστηριότητάς του προς το παρόν».
Λίγες ώρες νωρίτερα ο Βίλντερς αρνήθηκε την τελευταία στιγμή να συμμετάσχει σε ένα ντιμπέιτ στο ολλανδικό ραδιόφωνο, εξηγώντας ότι έλαβε αυτήν την απόφαση βασισμένος στις πληροφορίες του βελγικού μέσου ενημέρωσης VTM Nieuws σύμφωνα με τις οποίες ήταν ένας από τους πολιτικούς στους οποίους σκόπευαν να επιτεθούν οι τρεις νέοι που συνελήφθησαν την Πέμπτη στην Αμβέρσα.
Dutch politician Geert Wilders reportedly on Belgian terror cell’s target list; Pulls out of election debate #terrorism https://t.co/EheuJ08ufw
— Phil Gurski (@borealissaves) October 10, 2025
Οι στόχοι των επιθέσεων
Το κόμμα του Βίλντερς, το PVV, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών. Ο Ολλανδός πολιτικός με τις αντιισλαμικές και αντιμεταναστευτικές απόψεις δέχεται συχνά απειλές θανάτου και είναι υπό αστυνομική προστασία συνεχώς από το 2004.
Την Πέμπτη, η βελγική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν τρεις άνδρες που σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ένας από τους στόχους τους ήταν ο Βέλγος πρωθυπουργός.
Ο ντε Βέβερ δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση επισήμως.
Ωστόσο εμφανίστηκε στις 10 Οκτωβρίου μπροστά στις κάμερες με υψωμένο τον αντίχειρα και στη συνέχεια ανάρτησε ένα χιουμοριστικό μήνυμα στο διαδίκτυο, όπου παίζει με τον γάτο του και τον ρωτά αν ξέρει να κυνηγά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
- Στρατηγική αναγέννησης για τη Wendy’s – Το νέο πρότζεκτ επανεκκίνησης
- Ολυμπιακός – Ντουμπάι 86-67: Άνετο βράδυ με σούπερ Βεζένκοφ
- Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
- Ξανά Σεμπαστιάν Λεκορνί για πρωθυπουργό επιλέγει ο Μακρόν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις