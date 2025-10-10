newspaper
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 22:34
Φωτιά και εκρήξεις στον Ασπρόπυργο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 22:51

Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Οκτωβρίου, αφού πληροφορήθηκε ότι ήταν και ο ίδιος στόχος της ομάδας που σκόπευε να επιτεθεί στον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ.

Ένα «κακό προαίσθημα»

Ο Βίλντερς εξήγησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ενημερώθηκε από την ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών, την NCTV, ότι ήταν στόχος και ο ίδιος.

Αν και η NCTV δεν βλέπει κάποια άμεση απειλή, είπε ότι έχει «κακό προαίσθημα» και «διακόπτει όλες τις προεκλογικές δραστηριότητάς του προς το παρόν».

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Βίλντερς αρνήθηκε την τελευταία στιγμή να συμμετάσχει σε ένα ντιμπέιτ στο ολλανδικό ραδιόφωνο, εξηγώντας ότι έλαβε αυτήν την απόφαση βασισμένος στις πληροφορίες του βελγικού μέσου ενημέρωσης VTM Nieuws σύμφωνα με τις οποίες ήταν ένας από τους πολιτικούς στους οποίους σκόπευαν να επιτεθούν οι τρεις νέοι που συνελήφθησαν την Πέμπτη στην Αμβέρσα.

Οι στόχοι των επιθέσεων

Το κόμμα του Βίλντερς, το PVV, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών. Ο Ολλανδός πολιτικός με τις αντιισλαμικές και αντιμεταναστευτικές απόψεις δέχεται συχνά απειλές θανάτου και είναι υπό αστυνομική προστασία συνεχώς από το 2004.

Την Πέμπτη, η βελγική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν τρεις άνδρες που σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ένας από τους στόχους τους ήταν ο Βέλγος πρωθυπουργός.

Ο ντε Βέβερ δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση επισήμως.

Ωστόσο εμφανίστηκε στις 10 Οκτωβρίου μπροστά στις κάμερες με υψωμένο τον αντίχειρα και στη συνέχεια ανάρτησε ένα χιουμοριστικό μήνυμα στο διαδίκτυο, όπου παίζει με τον γάτο του και τον ρωτά αν ξέρει να κυνηγά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream
Ξανά Σεμπαστιάν Λεκορνί για πρωθυπουργό επιλέγει ο Μακρόν
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25

Ξανά Σεμπαστιάν Λεκορνί για πρωθυπουργό επιλέγει ο Μακρόν

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Στη συνέχεια ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα, για να διερευνήσει τις πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Nick Gratwick: Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές
Ηνωμένο Βασίλειο 10.10.25

Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές

Η δίκη του 68χρονου Nick Gratwick, ο οποίος σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών, αποκαλύπτει τον προηγούμενο ρόλο του μεταξύ των οικολόγων διαδηλωτών

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Shutdown 10.10.25

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας
FLOTUS 10.10.25

Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας

Η ανάληψη ενός τόσο διπλωματικά ευαίσθητου ρόλου από την Πρώτη Κυρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Πόσο μάλλον για την Μελάνια Τραμπ, που μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
Το τερμάτισε 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές... Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί
Κόσμος 10.10.25

Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί

Στους 20 ανέρχονται οι ζωντανοί όμηροι στη Γάζα που στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα ανταλλαχθούν με Παλαιστίνιους κρατούμενος

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες
Πολιτικό διέξοδο; 10.10.25

Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες

Το δήλωσε ο ηγέτης του κεντρώου συνασπισμού LIOT, μετά τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τις ηγεσίες των κομμάτων στο Ελιζέ. Ωστόσο, κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανοποιημένο από όσα άκουσε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ
Ηχηρό μήνυμα 10.10.25

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10.10.25

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξανά Σεμπαστιάν Λεκορνί για πρωθυπουργό επιλέγει ο Μακρόν
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25

Ξανά Σεμπαστιάν Λεκορνί για πρωθυπουργό επιλέγει ο Μακρόν

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Στη συνέχεια ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα, για να διερευνήσει τις πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης.

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει
Φόβος παντού 10.10.25

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει

Γιατί το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βενετίας δράμα για τη βάναυση δολοφονία της 6χρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ βρίσκει κλειστές πόρτες στην ισχυρή αγορά των ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Nick Gratwick: Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές
Ηνωμένο Βασίλειο 10.10.25

Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές

Η δίκη του 68χρονου Nick Gratwick, ο οποίος σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών, αποκαλύπτει τον προηγούμενο ρόλο του μεταξύ των οικολόγων διαδηλωτών

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»
Ελλάδα 10.10.25

Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»

Για προσπάθεια εκφοβισμού καταγγέλλει την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ήδη έχει αποταθεί στην Αστυνομία για συγκεκριμένο περιστατικό. Εκφράζει την ελπίδα από εδώ και πέρα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες – Βαριά η σκιά του σκανδάλου
Πυκνώνουν τα σύννεφα 10.10.25

Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες - Βαριά η σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μη περαιτέρω έχει φτάσει η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Οι αγρότες, και μαζί με αυτούς και άλλοι φορείς του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας, βρίσκονται σε συνθήκες «βρασμού».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη στη Γερμανία - Η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου προς τον Μπότη, μετά τη λήξη.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Shutdown 10.10.25

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης

Σύνταξη
Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές

Ο Λανουά προτίμησε οι ρέφερι να κάνουν προπόνηση παρά να περάσουν από αγωνιστικά τεστ στο σεμινάριο για να μην προκύψουν... εκπλήξεις, με το κλίμα να είναι ήδη βαρύ εξαιτίας των πολλών λαθών

Βάιος Μπαλάφας
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
