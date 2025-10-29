Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

Το κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει τις περισσότερες έδρες στο νέο κοινοβούλιο στην Ολλανδία, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό PVV του Χερτ Βίλντερ. Η θέση αυτή θα είναι μια σημαντική ήττα για όλη την ευρωπαϊκή ακροδεξιά.

Σύμφωνα με το exit poll σε αυτές τις εκλογές, το κεντρώο D66 θα λάβει 28 έδρες – από μόλις εννέα το 2023. Το PVV του Βίλντερς προβλέπεται να λάβει με 25 έδρες, 12 λιγότερες από το 2023.

Το VVD (Λαϊκό Κόμμα για τη Δημοκρατία και την Πρόοδο) προβλέπεται τρίτο με 23 έδρες, η συμμαχία Πρασίνων και Αριστεράς (GroenLinks-PvDA) τέταρτη με 20 έδρες και το CDA (Χριστιανοδημοκράτες) πέμπτο με 19 έδρες.

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος έως και τρεις έδρες, επομένως το NOS λέει ότι είναι «πολύ κοντά για να προβλεφθεί».

Τα κυβερνητικά σενάρια

Αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς και το exit poll πρέπει να επιβεβαιωθεί και από την καταμέτρηση των ψήφων, 0 ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS έδωσε μερικά πιθανά σενάρια κυβερνητικού συνασπισμού.

Θεωρητικά θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του D66. Το πρώτο σενάριο δίνει συνεργασία με τα GL/PvdA, VVD και CDA, με προοπτική να έχουν συνολικά 89 από τις 150 έδρες στο νέο κοινοβούλιο. Το δεύτερο είναι συνεργασία του D66 με το VVD, το CDA και το JA21, που σύμφωνα με το exit poll μπορεί να έχει εννέα έδρες. Αυτός ο συνασπισμός θα ξεπεράσει οριακά την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο (78 έδρες).

Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά του Βίλντερς. Και η δυναμική του exit poll δείχνει ότι είναι εφικτός ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς αυτόν.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε»

Εάν το D66 επιβεβαιωθεί στο τέλος της εκλογικής βραδιάς ότι θα είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο επόμενο κοινοβούλιο, θα είναι ιστορικό αποτέλεσμα. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση. Είναι κόμμα με σαφείς φιλοευρωπαϊκές θέσεις.

Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, σε συνέντευξή του στο Politico, είχε πει ότι η Ολλανδία θα πρέπει να ασκεί λιγότερα βέτο σε αποφάσεις στις Βρυξέλλες και να ενισχύσει την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Θέλουμε να σταματήσουμε να λέμε “όχι” εξ ορισμού και να αρχίσουμε να λέμε “ναι” στο να κάνουμε περισσότερα μαζί», είπε. «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δεινή θα είναι η κατάσταση της Ευρώπης εάν δεν ολοκληρωθεί περαιτέρω», συνέχισε.

«Η Ολλανδία είναι μία από τις ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισήμανε ο Γέτεν. «Είμαστε περήφανοι για αυτήν την ιστορία και τώρα θέλουμε να είμαστε ηγετική φωνή στη διαμόρφωση του μέλλοντός της».

Τρίτη αναμέτρηση σε πέντε χρόνια

Οι εκλογές στην Ολλανδία κρίθηκαν απαραίτητες μετά την αναπάντεχη ανατροπή της εύθραυστης δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού από τον ακροδεξιό ηγέτη Γκερτ Βίλντερς τον Ιούνιο, το κόμμα του οποίου–«Κόμμα για την Ελευθερία» (PVV), το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο – αποχώρησε λόγω των διαφωνιών του για τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο Βίλντερς κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές τον Νοέμβριο του 2023 με μεγάλη διαφορά, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την φιλοδοξία του να γίνει πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτή ήταν η τρίτη εκλογική αναμέτρηση στην Ολλανδία σε διάστημα πέντε χρόνων. Τα προγνωστικά έδιναν ότι θα έχανε σημαντικό ποσοστό της εκλογικής του δύναμης.