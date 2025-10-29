newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 22:15

Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

Σύμφωνα με το exit poll, το D66 θα λάβει 28 έδρες - από μόλις εννέα το 2023. Το PVV του Βίλντερς προβλέπεται να λάβει με 25 έδρες, 12 λιγότερες από το 2023.

Σύνταξη
Upd:29.10.2025, 22:41
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Το κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει τις περισσότερες έδρες στο νέο κοινοβούλιο στην Ολλανδία, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό PVV του Χερτ Βίλντερ. Η θέση αυτή θα είναι μια σημαντική ήττα για όλη την ευρωπαϊκή ακροδεξιά.

Σύμφωνα με το exit poll σε αυτές τις εκλογές, το κεντρώο D66 θα λάβει 28 έδρες – από μόλις εννέα το 2023. Το PVV του Βίλντερς προβλέπεται να λάβει με 25 έδρες, 12 λιγότερες από το 2023.

Το VVD (Λαϊκό Κόμμα για τη Δημοκρατία και την Πρόοδο) προβλέπεται τρίτο με 23 έδρες, η συμμαχία Πρασίνων και Αριστεράς (GroenLinks-PvDA) τέταρτη με 20 έδρες και το CDA (Χριστιανοδημοκράτες) πέμπτο με 19 έδρες.

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος έως και τρεις έδρες, επομένως το NOS λέει ότι είναι «πολύ κοντά για να προβλεφθεί».

Η πρόβλεψη των εδρών με βάση το exit poll που παρήγγειλε η ολλανδική τηλεόραση NOS

Τα κυβερνητικά σενάρια

Αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς και το exit poll πρέπει να επιβεβαιωθεί και από την καταμέτρηση των ψήφων, 0 ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS έδωσε μερικά πιθανά σενάρια κυβερνητικού συνασπισμού.

Θεωρητικά θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του D66. Το πρώτο σενάριο δίνει συνεργασία με τα GL/PvdA, VVD και CDA, με προοπτική να έχουν συνολικά 89 από τις 150 έδρες στο νέο κοινοβούλιο. Το δεύτερο είναι συνεργασία του D66 με το VVD, το CDA και το JA21, που σύμφωνα με το exit poll μπορεί να έχει εννέα έδρες. Αυτός ο συνασπισμός θα ξεπεράσει οριακά την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο (78 έδρες).

Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά του Βίλντερς. Και η δυναμική του exit poll δείχνει ότι είναι εφικτός ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς αυτόν.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε»

Εάν το D66 επιβεβαιωθεί στο τέλος της εκλογικής βραδιάς ότι θα είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο επόμενο κοινοβούλιο,  θα είναι ιστορικό αποτέλεσμα. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση. Είναι κόμμα με σαφείς φιλοευρωπαϊκές θέσεις.

Ρομπ Γέτεν / REUTERS/Piroschka van de Wouw

Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, σε συνέντευξή του στο Politico, είχε πει ότι η Ολλανδία θα πρέπει να ασκεί λιγότερα βέτο σε αποφάσεις στις Βρυξέλλες και να ενισχύσει την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Θέλουμε να σταματήσουμε να λέμε “όχι” εξ ορισμού και να αρχίσουμε να λέμε “ναι” στο να κάνουμε περισσότερα μαζί», είπε. «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δεινή θα είναι η κατάσταση της Ευρώπης εάν δεν ολοκληρωθεί περαιτέρω», συνέχισε.

«Η Ολλανδία είναι μία από τις ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισήμανε ο Γέτεν. «Είμαστε περήφανοι για αυτήν την ιστορία και τώρα θέλουμε να είμαστε ηγετική φωνή στη διαμόρφωση του μέλλοντός της».

Τρίτη αναμέτρηση σε πέντε χρόνια

Οι εκλογές στην Ολλανδία κρίθηκαν απαραίτητες μετά την αναπάντεχη ανατροπή της εύθραυστης δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού από τον ακροδεξιό ηγέτη Γκερτ Βίλντερς τον Ιούνιο, το κόμμα του οποίου–«Κόμμα για την Ελευθερία» (PVV), το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο – αποχώρησε λόγω των διαφωνιών του για τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο Βίλντερς κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές τον Νοέμβριο του 2023 με μεγάλη διαφορά, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την φιλοδοξία του να γίνει πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτή ήταν η τρίτη εκλογική αναμέτρηση στην Ολλανδία σε διάστημα πέντε χρόνων. Τα προγνωστικά έδιναν ότι θα έχανε σημαντικό ποσοστό της εκλογικής του δύναμης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!

Ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε τις απόψεις των νέων ανθρώπων για την τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σύνταξη
Στο MEGA! 29.10.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και στην απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς και ένα «καρφί» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου
600 κλήσεις για βοήθεια 29.10.25

«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η πρώτη μεγάλη καταιγίδα του φθινοπώρου προκαλεί σημαντικές πλημμύρες και τουλάχιστον 600 περιστατικά στην Ουέλβα και τη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις
Μπλόκο σε συσκευές 29.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις

Η Λετονία έχει θέσει το ζήτημα των ΜΜΕ στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Eκφράζονται φόβοι ότι η απαγόρευση θα δημιουργήσει προηγούμενο για απαγόρευση ιστοσελίδων «για λόγους άλλους από την ασφάλεια»

Σύνταξη
Σλοβακία: Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς
Κόσμος 29.10.25

Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύνταξη
Ζορίζεται το Κίεβο – Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;
Άνευ προηγουμένου 29.10.25

Ζορίζεται το Κίεβο - Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;

Ειδικοί παρατηρούν ότι η ουκρανική αεράμυνα υποφέρει σε τέτοιο βαθμό από τις ρωσικές επιθέσεις που το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις ενεργειακές υποδομές του με νύχια και δόντια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]
Κόσμος 29.10.25

Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια στην Τζαμάικα από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Βαρύς ο «φόρος αίματος» στην Αϊτή με 20 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Ρίο ντε Τζανέιρο 29.10.25

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29.10.25

Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»

«Παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και έστειλε το δικό του μήνυμα, στην φετινή πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!

Ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε τις απόψεις των νέων ανθρώπων για την τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σύνταξη
«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά 1 εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»
Stranger Things 29.10.25

«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά 1 εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»

Μία ανάρτηση που έγινε viral στο X/Twitter πυροδότησε μια νέα φήμη, σύμφωνα με την οποία η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν δώρισε ένα εκατομμύριο δολάριαστην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για να «βρεθεί μια θεραπεία» και η επίθεση στη σταρ ξεκίνησε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!

«Δεν είναι μόνο οι Γιαζίτσι, Νασιμέντο αλλά υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Σύνταξη
Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
Ελλάδα 29.10.25

Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών

Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα και της πρώην συζύγου του Σοφία Γιαννικοπούλου. που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2: Πράσινη ανατροπή με εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ
Κύπελλο Ελλάδας 29.10.25

Ανατροπή για τον Παναθηναϊκό με εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ (1-2)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Μπάκου, όμως ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο Β' μέρος. Σκόρερ οι Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς, ο Μπενίτεθ άλλαξε σύστημα, πρόσωπα και έβαλε μικρούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

«Σε έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε», δήλωσε ο Ουκρανός άσος του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή του και τα δυο γκολ επί του Βόλου

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη
Στο MEGA! 29.10.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και στην απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς και ένα «καρφί» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Ελλάδα 29.10.25

Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα το δικαστήριο καταδίκασε εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό σε 15 χρόνια κάθειρξη θεωρώντας τον συνεργό - Συγκλονίζει ο πατέρας της της Νάντιας Κυριάκου

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο