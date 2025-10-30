Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία
Το μεγαλύτερο κόμμα που προέκυψε από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία πρέπει να έχει την πρωτοβουλία στον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του κεντρώου D66 Ρομπ Γέτεν.
Με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες το κόμμα του Γέτεν και το αντιισλαμικό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκερτ Βίλντερς έρχονταν νωρίς σήμερα το πρωί ισόπαλα, καθώς οι προβολές δείχνουν ότι θα πάρουν από 26 έδρες στην 150μελή κάτω βουλή του κοινοβουλίου.
«Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να έχει την πρωτοβουλία», είπε ο Γέτεν το πρωί μετά τις εκλογές και πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα είναι δύσκολο για τον Βίλντερς να εξασφαλίσει πλειοψηφία.
Τα συστημικά κόμματα από την αριστερά μέχρι την δεξιά έχουν τις τελευταίες εβδομάδες αποκλείσει την πιθανότητα να συνεργαστούν στη νέα κυβέρνηση με το PVV.
Πέρασε ξανά μπροστά στην καταμέτρηση το κόμμα του Βέτεν
Σύμφωνα με τον Guardian, το κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Βέτεν πέρασε ξανά μπροστά στην καταμέτρηση αφού συνυπολογίστηκαν όλες οι ψήφοι από το Άμστερνταμ και το Χίλβερσουμ.
Το D66 προηγείται του PVV του Βίλντερς κατά 15.122 ψήφους.
Νωρίτερα, σήμερα το κόμμα του ακροδεξιού ηγέτη είχε βρεθεί μπροστά με 2.300 ψήφους, ωστόσο υπήρξε ανατροπή.
