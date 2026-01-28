Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Οι ηγέτες τριών κομμάτων στην Ολλανδία συμφώνησαν να σχηματίσουν συνασπισμό κυβέρνησης μειοψηφίας. Τρεις μήνες μετά τις εκλογές, που οδήγησαν σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, το κεντρώο κόμμα D66, υπό τον Ρομπ Γέτεν, θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης στην οποία θα συμμετέχουν οι Χριστιανοδημοκράτες και το δεξιό VVD.

Τα τρία κόμματα διαθέτουν συνολικά 66 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών και θα πρέπει να διαπραγματεύονται με τα άλλα κόμματα για να μπορούν να νομοθετούν. Ωστόσο, απέκλεισαν από την κυβέρνηση το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Χέερτ Βίλντερς, το οποίο έχει αρχίσει να φυλλορροεί.

Το D66 και το PVV είχαν από 26 έδρες μετά τις εκλογές, αλλά νικητής θεωρείται το πρώτο, καθώς έλαβε 30.000 περισσότερες ψήφους, πετυχαίνοντας ιστορική νίκη.

Ανάγκη συνεργασιών

Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Ρομπ Γέτεν δεν διαθέτει πλειοψηφία ούτε στη Γερουσία, η οποία μπορεί να μπλοκάρει νόμους που ψηφίζονται από την κάτω βουλή.

Τα τρία κόμματα έκαναν την εξαιρετικά ασυνήθιστη επιλογή να κυβερνήσουν χωρίς πλειοψηφία. Αιτία, το γεγονός ότι η ηγέτης του VVD, Ντιλάν Γεσιλγκιόζ, αρνήθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο ένταξης της αριστερής συμμαχίας GroenLinks/PvdA, η οποία κέρδισε 20 έδρες, χαρακτηρίζοντάς την υπερβολικά ριζοσπαστική.

Ομοίως, οι προσπάθειες του VVD να συμπεριλάβει το ριζοσπαστικό ακροδεξιό κόμμα JA21 συνάντησαν την αποφασιστική αντίθεση του D66. «Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι σοφό αυτή τη στιγμή, δεδομένων όλων όσων πρέπει να γίνουν», δήλωσε ο Γέτεν.

Ωστόσο, ο ηγέτης του GroenLinks-PvdA, Τζέσι Κλάβερ, δήλωσε ότι το κόμμα του ήταν ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις για συμφωνίες κατά περίπτωση. Είπε ότι θέλει να είναι «υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Πιάνουν δουλειά

«Είμαστε απίστευτα πρόθυμοι να ξεκινήσουμε», δήλωσε ο 38χρονος Ρομπ Γέτεν. «Θα το κάνουμε ως τρικομματική συμμαχία, αλλά θα θέλαμε επίσης να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα».

«Τώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε με όλα τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Διεθνή ασφάλεια, εγχώρια ασφάλεια, παροχή οικονομικά προσιτών κατοικιών, έλεγχο της μετανάστευσης και επενδύσεις στη νέα οικονομία», είπε.

Οι προγραμματικές δηλώσεις θα γίνουν την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον Γέτεν, περιλαμβάνουν «τεράστιες επενδύσεις» στην άμυνα και «στην ίδια την Ολλανδία. Θέλουμε να καθορίσουμε προσεκτικά τα οικονομικά, ώστε να μην μετακυλίσουμε χρέη στις μελλοντικές γενιές».