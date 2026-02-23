Το αδιαχώρητο επικρατεί στο Σέιχ Σου, το οποίο επέλεξαν σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, εκατοντάδες Θεσσαλονικείς για να γιορτάσουν τα Κούλουμα.

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Στο σημείο μετά τον Ζωολογικό Κήπο ο δήμος Θεσσαλονίκης έστησε γιορτή, σύμφωνα με το voria.gr, προσφέροντας παραδοσιακά εδέσματα στους επισκέπτες. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν από κόσμο που θέλησε να γευτεί ζεστή φασολάδα, ταραμά, ελιές και τουρσί, συνοδευόμενες με κρασί.

«Εύχομαι να πετάξουν ψηλά οι αετοί»

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος μίλησε με τον κόσμο και εκτός από καλή Σαρακοστή του ευχήθηκε να σηκώσει ψηλά τον χαρταετό και μαζί και την πόλη.

Ο κ. Αγγελούδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «εύχομαι να πετάξουν ψηλά οι αετοί και μαζί με αυτούς να σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά τη Θεσσαλονίκη μας, ακόμη και κόντρα στον άνεμο! Καλή Σαρακοστή, με υγεία, χαρά και αισιοδοξία!».

Την εκδήλωση πλαισίωσε παραδοσιακή μουσική, με τον σύλλογο Φίλοι της Παράδοσης να παρουσιάζει χορούς από τον Πόντο και το χορευτικό συγκρότημα Βάκχες λαϊκούς χορούς.

Δείτε βίντεο:

Εκδηλώσεις οργανώθηκαν ακόμη στο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, στο Άλσος Νέας Ελβετίας και στην Τριανδρία, στην αυλή του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου.