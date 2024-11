Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν πως ρωσικά στρατεύματα σφίγγουν ασφυκτικά τον κλοιό γύρω από τη γραμμή άμυνας κοντά στην πόλη Κουράχοβε της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ στην Ουκρανία, θεωρώντας πως είναι θέμα χρόνου η κατάληψη των εδαφών αυτών. Μάλιστα οι ρωσικές δυνάμεις είναι πολύ κοντά σε ζωτικής σημασίας αυτοκινητόδρομο, τον H-15.

Ρωσικά στρατεύματα προσεγγίζουν την πόλη από τρεις πλευρές, επιχειρώντας να αποκόψουν και να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται την περιοχή, αναφέρουν αναλυτές στον ιστότοπο Deep State, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η κατάσταση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια Ντονέτσκ παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση από τις αρχές Αυγούστου. Οι εισβολείς προελαύνουν προς την πόλη Κουράχοβε, η οποία έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές, ενώ πλησιάζουν επικίνδυνα το Ποκρόβσκ – στρατηγικής σημασίας κόμβο που βρίσκεται βορειότερα.

