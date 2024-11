Προσωρινή παύση προσγειώσεων επιβλήθηκε στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, μετά την επίθεση με πολλά drones της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα κατά της Μόσχας και της περιφέρειας της με τουλάχιστον 32 drones, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα.

Από την επίθεση των ουκρανικών drones τραυματίστηκε ένα άτομo όπως ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram, ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν, δείχνουν σπίτια και αυτοκίνητα να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες.

Ukrainian drones were spotted in #Ramenskoye, #Moscow oblast. Locals post videos of two drones shot down by the russia air defenses. It is not clear if there were more and whether they reached the intended target.

Vnukovo and Domodedovo airfields were closed for some time because… pic.twitter.com/6F5aHT2OfT

