Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αργά το βράδυ χθες Παρασκευή συγκρότημα κατοικιών στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με την ουκρανική τηλεόραση και τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

A downed Shahed drone fell in Odessa, causing damage to residential buildings. pic.twitter.com/hmdpsM0Xaz

Βίντεο που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κτίρια και αυτοκίνητα που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Gerani are also reportedly hitting targets in Dnipropetrovsk pic.twitter.com/VLATniWLvO

