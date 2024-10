Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο που εξαπέλυσε η Ρωσία σε ένα λιμάνι της Οδησσού, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ολεχ Κίπερ.

Όλα τα θύματα είναι Ουκρανοί πολίτες, ανέφερε ο κυβερνήτης στην ανάρτησή του στο Telegram. Τέσσερις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπ είπε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το Shui Spirit, υπέστη ζημιές από την επίθεση.

This is a port south of Odessa. I cannot wrap my brain around Zelenskyy and his Western masters continuing this war. For all practical purposes, it’s over! Explain it to me, @tedcruz and @MZHemingway https://t.co/XxEf9e6qFD

— David Russell (@russe61784) October 9, 2024