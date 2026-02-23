newspaper
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 17:09
Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τροχαίο στο ύψος της Κινέτας – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 13:27
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 23 Φεβρουαρίου 2026, 17:15

Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία

Την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την κρίση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει νέα έρευνα. Το αποτύπωμα των κυβερνητικών σκανδάλων είναι εμφανές στις απαντήσεις περί «καθαρής πολιτικής από διαφθορά». Ανησυχητικά τα ευρήματα ως προς τις προσδοκία για καλύτερη ζωή.

Πάνος Τσίκαλας
ΚείμενοΠάνος Τσίκαλας
Spotlight

Οι Έλληνες ενδιαφέρονται και συζητούν για την πολιτική, ωστόσο εκφράζουν αυξημένη δυσπιστία απέναντι στον τρόπο λειτουργίας των Θεσμών και τελικά της ίδιας της Δημοκρατίας, σε σύγκριση με πολίτες της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προκύπτει από έρευνα της aboutpeople για λογαριασμό του think tank Progressive Lab.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 5.043 πολιτών με δικαίωμα ψήφου, την περίοδο από 25 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2025, και εστίασε σε ζητήματα Δημοκρατίας, θεσμικής πρακτικής του κοινοβουλευτισμού και εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Δείτε όλη την έρευνα εδώ.

Ειδικότερα, η Ελλάδα καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά πολιτικής συζήτησης στον κοινωνικό κύκλο των πολιτών της, με 4 στους 10 να δηλώνουν ότι συζητούν «συχνά» πολιτικά ζητήματα, ενώ μόλις το 5,5% απαντά ότι δεν συζητά «ποτέ». Στις υπόλοιπες χώρες, τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται στην επιλογή «περιστασιακά», με πρώτη τη Σουηδία (47,7%), ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (45%), τη Γαλλία (44,5%) και τη Ρουμανία (42,8%).

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την προσωπική οικονομική κατάσταση, οι πολίτες δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό δυσαρεστημένοι στην Ελλάδα (55%), στη Ρουμανία (42,4%) και στη Σουηδία (40,1%).

Οικονομική κατάσταση και πολιτική ενασχόληση

Το εύρημα που επιβεβαιώνει την κρίση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα εντοπίζεται στη χαμηλή εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, όπως η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι δημοτικές αρχές, τα συνδικάτα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Παράλληλα, τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα απαξιώνονται από τους πολίτες, καθώς μόλις 2 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι τα εμπιστεύονται. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει εμφατικά τη βαθιά κρίση αντιπροσώπευσης που διαπερνά το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα περιορίζεται στο 20,4%, ενώ στη Γαλλία διαμορφώνεται στο 18,6%. Τη χαμηλότερη επίδοση καταγράφει η Ρουμανία, όπου μόλις το 17,1% των πολιτών δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα κόμματα στη χώρα του.

Σε επίπεδο μέσου όρου στην εμπιστοσύνη των θεσμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει την υψηλότερη αποδοχή με 42,9%, με τη Ρουμανία και τη Σουηδία να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά (47,7% και 45,1% αντίστοιχα), ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 41,3% και η Γαλλία με 37,4%.

Ο πρωθυπουργός ως θεσμός καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό του στη Σουηδία (42,9%) και την Ελλάδα (39,8%). Έπεται το Ηνωμένο Βασίλειο (32%), η Γαλλία (31,4%), ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ρουμανία (28,8%).

Όσον αφορά στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο κινούνται σε παρόμοια επίπεδα εμπιστοσύνης, με μέσους όρους 34,6% και 34,1% αντίστοιχα. Η Σουηδία αναδεικνύεται η χώρα με την ισχυρότερη εμπιστοσύνη και στους δύο αυτούς θεσμούς, ενώ στον αντίποδα η Ρουμανία εμφανίζει τη χαμηλότερη αποδοχή για το κοινοβούλιο (21,8%) και την κυβέρνηση (26,4%), διαπιστώνεται στην έρευνα.

Στην Ελλάδα, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση διαμορφώνεται στο 39,5%, ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 35,5% που συγκεντρώνει το κοινοβούλιο. Τ

Μόλις τρεις στους δέκα εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα

Αναφορικά με την εμπιστοσύνη στους ελεγκτικούς θεσμούς, τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν σημαντικές διακυμάνσεις ανάμεσα στις πέντε χώρες. Η Σουηδία ηγείται με 55,1%, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (46,4%) και τη Γαλλία (40,7%), ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό διαμορφώνεται στο 30,9% και στη Ρουμανία υποχωρεί στο 25,5%.

Οι Ανεξάρτητες Αρχές συγκεντρώνουν γενικό μέσο όρο 36,7%. Η υψηλότερη εμπιστοσύνη καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (40,9%) και τη Σουηδία (38,1%), ενώ έπονται η Γαλλία (36%) και η Ρουμανία (35,8%), με την Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης με 32,8%. Στις δημοτικές αρχές, στην Ελλάδα, η εμπιστοσύνη περιορίζεται στο 27,7%.

Τα συνδικάτα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που βρίσκονται χαμηλά στην κλίμακα με τους μέσους όρους (32,2% και 26,5% αντίστοιχα). Στα συνδικάτα, η Σουηδία καταγράφει την υψηλότερη εμπιστοσύνη (45,1%), ενώ η Ελλάδα τη χαμηλότερη (17,7%). Τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ καταγράφει η Γαλλία με 32,6%, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με 31,1%, η Ρουμανία με 30,7% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 28,3%. Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία σημειώνει το χαμηλότερο της ποσοστό εμπιστοσύνης σε ολόκληρη την έρευνα, με μόλις 9,7%.

Η πλειοψηφία δεν αισθάνεται κοντά στο κόμμα που ψήφισε

Ως προς την εγγύτητα με το κόμμα που ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δηλώνουν ότι αισθάνονται «πολύ και αρκετά» κοντά καταγράφονται στη Σουηδία (63,4%), τη Γαλλία (53,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (51,1%). Αντιθέτως, στην Ελλάδα η πλειοψηφία δηλώνει ότι αισθάνεται «όχι και τόσο και καθόλου» κοντά στο κόμμα που ψήφισε (55,2%), ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Ρουμανία (53%).

Σε ό,τι αφορά στη σταθερότητα της ψήφου, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Ρουμανία (63,9%), ακολουθεί η Ελλάδα (61,3%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (54,1%), ενώ στη Σουηδία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 48,8%. Στη Γαλλία, οι απαντήσεις εμφανίζονται πιο μοιρασμένες, με το 47,1% να δηλώνει ότι κάνει διαφορετικές επιλογές ανάλογα με την περίσταση και το 43,6% να δηλώνει ότι ψηφίζει πάντα το ίδιο κόμμα.

Η συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα δυσαρεστημένη με τη λειτουργία της Δημοκρατίας

Η άποψη ότι, παρά τα προβλήματά της, δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από τη δημοκρατία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά συμφωνίας και στις πέντε χώρες. Συγκεκριμένα, συμφωνεί το 78,8% στην Ελλάδα, το 74,6% στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 71,2% στη Σουηδία, το 68% στη Ρουμανία και το 67,1% στη Γαλλία. Το υψηλότερο ποσοστό διαφωνίας καταγράφεται στη Ρουμανία (27,1%) και το χαμηλότερο στην Ελλάδα (16,3%).

Η ικανοποίηση, ωστόσο, από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην κάθε χώρα καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στον γενικό μέσο όρο των χωρών αυτών, το 56,8% των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο, ενώ το 40% εμφανίζεται ικανοποιημένο. Η Ελλάδα παρουσιάζει την πιο αρνητική εικόνα, καθώς το 76% των πολιτών δηλώνει δυσαρεστημένο και μόλις το 22,7% ικανοποιημένο. Παρόμοια τάση υψηλής δυσαρέσκειας παρατηρείται στη Γαλλία με 67,6% και στη Ρουμανία με 66,3%.

Αντίθετα, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μόνες χώρες όπου η ικανοποίηση υπερτερεί της δυσαρέσκειας, με ποσοστά 64,1% και 53,2% αντίστοιχα.

Σχετικά με την άποψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δικτατορία είναι ίσως προτιμότερη από τη δημοκρατία, η πλειοψηφία των πολιτών διαφωνεί σε όλες τις χώρες με τον μέσο όρο διαφωνίας των πέντε χωρών να διαμορφώνεται στο 73,5%.

Συγκεκριμένα, διαφωνεί το 79,9% στην Ελλάδα, το 75% στη Σουηδία, το 74,8% στη Γαλλία, το 70,9% στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 66,8% στη Ρουμανία. Η υψηλότερη αποδοχή αυτής της άποψης παρατηρείται στη Ρουμανία με 29,8% και η χαμηλότερη στην Ελλάδα με 16,6%.

Τα μεγάλα συμφέροντα επηρεάζουν τη Δημοκρατία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη δημοκρατία, στην Ελλάδα ο σημαντικότερος αρνητικός παράγοντας είναι η πεποίθηση ότι οι αποφάσεις επηρεάζονται καθοριστικά από μεγάλα συμφέροντα (29,1%), ακολουθούμενη στενά από την έλλειψη ουσιαστικής λογοδοσίας των πολιτικών και των κομμάτων (28,9%). Επιπλέον, το 25,7% των Ελλήνων θεωρεί ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ το 24,5% πιστεύει ότι τα κόμματα δεν αγωνίζονται για το δημόσιο συμφέρον.

Στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η έλλειψη ουσιαστικής λογοδοσίας των πολιτικών αποτελεί την πρώτη επιλογή με 28% και 29,9% αντίστοιχα. Στη Σουηδία, η δεύτερη πιο συχνή αναφορά αφορά τα κόμματα που δεν αγωνίζονται για το δημόσιο συμφέρον (25,9%), ενώ στην τρίτη θέση ιεραρχούνται οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια με ποσοστό 24,6%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την έλλειψη λογοδοσίας, ακολουθεί η απουσία άξιων ηγετών (26,4%), ενώ ως τρίτος σημαντικότερος αρνητικός παράγοντας αναδεικνύεται το γεγονός ότι τα κόμματα δεν αγωνίζονται για το δημόσιο συμφέρον όπως οφείλουν, με ποσοστό 26,2%.

Στη Γαλλία, το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη στάση των κομμάτων απέναντι στο δημόσιο συμφέρον (29,2%), με την επιρροή των μεγάλων συμφερόντων και την απουσία άξιων ηγετών να ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση (24%). Παρομοίως, στη Ρουμανία, οι πολίτες προτάσσουν την επιρροή των μεγάλων συμφερόντων στις αποφάσεις (28,8%), την απουσία αγώνα των κομμάτων για το δημόσιο συμφέρον(25,6%) και την έλλειψη ουσιαστικής λογοδοσίας (24,3%).

Παρατηρείται ότι παράγοντες όπως η έλλειψη πολυφωνίας στην ενημέρωση ή η απουσία διαβούλευσης συγκεντρώνουν πολύ χαμηλά ποσοστά σε όλες τις χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει τα χαμηλότερα επίπεδα (1,8% και 2,8% αντίστοιχα).

Απαισιοδοξία των Ελλήνων για το μέλλον

Για το αν η τωρινή γενιά ζει καλύτερα ή χειρότερα από τη γενιά των γονιών της, ο μέσος όρος των πέντε χωρών κλίνει οριακά προς την αρνητική πλευρά, με το 49,1% να απαντά «χειρότερα» έναντι του 46,8% που απαντά «καλύτερα».

Η Ελλάδα καταγράφει την πιο απαισιόδοξη στάση, με το 59,9% των πολιτών να θεωρεί ότι η ζωή του είναι χειρότερη από εκείνη των γονέων του, γεγονός που ερμηνεύεται από τις συνολικές συνθήκες στη χώρα τα τελευταία έτη. Ακολουθεί η Γαλλία, όπου το 55,4% δηλώνει επίσης ότι ζει χειρότερα. Στον αντίποδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρουμανία παρουσιάζουν την πιο θετική εικόνα, με το 53,5% των ερωτηθέντων σε κάθε χώρα να δηλώνει ότι ζει καλύτερα, ενώ στη Σουηδία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 49,5%.

Η απαισιοδοξία εντείνεται σημαντικά όταν το ερώτημα αφορά το μέλλον της επόμενης γενιάς. Ο μέσος όρος όσων πιστεύουν ότι τα παιδιά που είναι σήμερα 10-17 ετών θα ζήσουν χειρότερα από τους ίδιους ανέρχεται στο 61,6%, ενώ ένα 28,1% εκφράζει αισιοδοξία.

Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αρνητικών προσδοκιών με 72,9%, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 70,4%. Ακόμη και στις χώρες με τις λιγότερο αρνητικές προβλέψεις, η πλειοψηφία παραμένει απαισιόδοξη: στη Σουηδία το 57,9% θεωρεί ότι τα παιδιά θα ζήσουν χειρότερα, στη Ρουμανία το 54,5% και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 52,5%.

Προτεραιότητα μια δημοκρατία απαλλαγμένη από τη διαφθορά

Οι προτεραιότητες των πολιτών σχετικά με το ποιο στοιχείο θεωρούν το πλέον ουσιώδες για τη δημοκρατία, σε επίπεδο μέσου όρου, η ελευθερία έκφρασης πολιτικών απόψεων και οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 28,2%. Ακολουθούν η παροχή βασικών αναγκών σε όλους (21,7%) και η καθαρή πολιτική απαλλαγμένη από τη διαφθορά (18,3%).

Ωστόσο, στην Ελλάδα, το κυρίαρχο στοιχείο για τη δημοκρατία είναι η πολιτική απαλλαγμένη από τη διαφθορά, με το ποσοστό να φτάνει το 35,2%, γεγονός που αναδεικνύει ότι το αποτύπωμα των κυβερνητικών σκανδάλων είναι ισχυρό στην ελληνική κοινωνία. Ακολουθούν οι ελεύθερες εκλογές με 25,6%, η ελευθερία έκφρασης με 21,1%, ενώ η παροχή βασικών αναγκών συγκεντρώνει το 15%.

«Τα κόμματα πρέπει να επανεξετάσουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους»

Ως γενικότερο σχόλιο των ευρημάτων της έρευνας, το Progressive Lab τονίζει ως «η Δημοκρατία στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες παραμένει ηγεμονική, αλλά χρειάζεται αλλαγές στη λειτουργία της γιατί αντιμετωπίζει πραγματικές απειλές».

O καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του University οf Manchester Δημήτρης Παπαδημητρίου, σημέιωσε, μεταξύ άλλων πως «κοιτώντας την έρευνα συνολικά, σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι παραδοσιακές διαιρετικές τομές μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών υποχωρούν. Το τοπίο γίνεται πιο σύνθετο (…) Η Ελλάδα φαίνεται να ισορροπεί άβολα ανάμεσα σε μία γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης στους Θεσμούς και μία, κάπως νεφελώδη, πίστη στα ιδανικά της Δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, συντονιστής Επιστημονικού Συμβουλίου του Progressive Lab και πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, τόνισε πως «μία από τις μεγαλύτερες αυταπάτες της μεταπολεμικής φιλελεύθερης Δύσης ήταν η άποψη ότι η Δημοκρατία είναι δεδομένη (…) Σήμερα η Δημοκρατία κινδυνεύει περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την έρευνα του Progressive Lab σε πέντε χώρες της ΕΕ προκύπτει ότι τα κόμματα έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δημοκρατία, γιατί δεν νοείται Κοινοβουλευτική Δημοκρατία χωρίς κόμματα με ουσιαστική συμμετοχή και αποδοχή των πολιτών. Τα κόμματα πρέπει να επανεξετάσουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ακουστούν οι απόψεις τους. Αυτή είναι η καλύτερη άμυνα για τις απειλές που δέχεται η Δημοκρατία».

ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού

Συνεδριάζει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Λίγο αργότερα ο Κυρ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα
Διπλωματία 23.02.26

Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, είπε ότι η Ελλάδα, «θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής»

Σύνταξη
Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Κεντρική πολιτική μάχη αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, θέτοντας σαφείς όρους και προτεραιότητες ενόψει της συζήτησης στη Βουλή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.
in Confidential 23.02.26

Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.

Ακόμα... στέλνει το βίντεο που υποσχέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που δείχνει την επίθεση εις βάρος του. Επικό άδειασμα του υπουργού, ακόμα και από τα Ελληνικά Hoaxes. Η ενόχληση του Μαξίμου και το πολιτικό μενού της εβδομάδας με υποκλοπές και Τέμπη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
Σφοδρά πυρά 22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
Το Λονδίνο δεν κοιμάται 23.02.26

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Σύνταξη
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

«Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» - Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης Ντουτέρτε

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
Next stop 23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα επίθεση για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική…» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Για τους δασμούς 23.02.26

Νέα επίθεση Τραμπ για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική...» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του έδωσε «πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη» από αυτές που είχε πριν από την απόφαση για τους δασμούς

Σύνταξη
ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού

Συνεδριάζει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Λίγο αργότερα ο Κυρ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έκανα πέντε επεμβάσεις»: Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος
Buongiorno 23.02.26

«Έκανα πέντε επεμβάσεις»: Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος

«Πήγα να αφαιρέσω κάτι σαν σπυράκι, το δώσαμε για βιοψία και ήταν βασικοκυτταρικός καρκίνος. Δεν ήμουν ποτέ μόνος μου σε αυτό, ήταν κοντά και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου», είπε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Λουδάρος

Σύνταξη
Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»

Μετά τη δολοφονία του βαρόνου ναρκωτικών «El Mencho» και το κύμα βίας που ξέσπασε στη Χαλίσκο επικρατεί χάος – Αναβολές σε ματς – Η FIFA εξετάζει σοβαρά τη μεταφορά αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συναντηθεί με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (24/2) αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα και να κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Σύνταξη
Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»

Καυστικός ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ για τη σχέση του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κάμαλα Χάρις: Η στάση Μπάιντεν για τη Γάζα της κόστισε τις εκλογές – Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών
Axios 23.02.26

Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών - Η στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη Γάζα κόστισε στη Χάρις τις εκλογές

Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Δημοκρατικοί για τη συντριπτική ήττα της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024 παραμένει κλειδωμένη στο συρτάρι - Τι αναφέρουν πηγές με γνώση των ευρημάτων

Σύνταξη
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
