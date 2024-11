Στο Μάντσεστερ ο Αμορίμ – Αποχώρησε ο Φαν Νίστελροϊ (pics)

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έφτασε στο Μάντσεστερ, καθώς ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά στο προπονητικό κέντρο των «κόκκινων διάβολων» τις επόμενες μέρες, μαζί με το τεχνικό τιμ του. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους στενούς του συνεργάτες, Φερνάντες, Αντέλιο, Φερόμ, Βιτάλ και Μπαρέιρα, που καλούνται να φέρουν εις πέρας μία… απαιτητική αποστολή.

«Δεν είναι απλά το Κάρινγκτον. Είναι το σπίτι. Ένα θερμό καλωσόρισμα στον Ρούμπεν Αμορίμ στο προπονητικό μας κέντρο», ήταν το πρώτο ποστάρισμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την άφιξη του Πορτογάλου προπονητή.

It’s not just Carrington. It’s home.

A warm welcome for Ruben Amorim at our training ground ❤️#MUFC

