Έξαλλη η Λίλι Ράινχαρτ με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ: Υπερασπίζεστε έναν καταδικασμένο βιαστή

Ο Ντόναλτ Τραπ μπορεί να γιορτάζει την νίκη του σε ρυθμούς Y.M.C.A., όμως η ηθοποιός Λίλι Ράινχαρτ φαίνεται να μην είναι και τόσο ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα των εκλογών των ΗΠΑ.

Η πρωταγωνίστρια του «Riverdale» εξέφρασε την απογοήτευση και τον θυμό της για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές του 2024.

Η Λίλι Ράινχαρτ μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματα απογοήτευσης που συνόδευσαν το εκλογικό αποτέλεσμα για την ίδια σε μια ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter). Συγκεκριμένα, η 28χρονη ηθοποιός κατέφυγε στα Social Media με έναν και μόνο σκοπό: Να αντιδράσει στο γεγονός ότι εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση το 2023.

«Δεν μπορώ να συλλάβω το συναίσθημα των γυναικών που βγήκαν μπροστά και μίλησαν για τη σεξουαλική τους επίθεση στα χέρια του Τραμπ. Να βλέπουν εκατομμύρια ανθρώπους να ψηφίζουν τον θύτη τους. Η καρδιά μου ραγίζει απόλυτα για αυτές τις γυναίκες», έγραψε.

I cannot fathom the feeling of the women who came forward about their sexual assault at the hands of Trump. Seeing millions of people vote for their abuser.

My heart absolutely breaks for these women. I believe you, and I am so sorry.

— Lili Reinhart (@lilireinhart) November 6, 2024