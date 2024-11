Τρομακτικό: Οπαδοί της Κορίνθιανς πέταξαν κεφάλι γουρουνιού στον αγωνιστικό χώρο (vid)

Η Κορίνθιας φιλοξένησε την Τρίτη (5/11) την Παλμέιρας στο ντέρμπι του Σάο Πάουλο για την 32η αγωνιστική του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Το ντέρμπι έληξε υπέρ των γηπεδούχων με 2-0 αλλά η αναμέρτηση στιγματίστηκε από ένα ασυνήθιστο περιστατικό.

Πιο συγκεκριμένα, στο 39ο λεπτό κι ενώ ο Ράφαελ Βέιγκα της ομάδας του Αμπέλ Φερέιρα ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα κόρνερ, οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν λίγα μέτρα μακριά του ένα κεφάλι γουρουνιού.

A real pig’s head was thrown on the pitch in the Corinthians vs Palmeiras game…

Madness. pic.twitter.com/HOCN2neDFK

