Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα της φάσης των «16» – Δείτε highlights

Ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα από τα πρώτα παιχνίδια των ζευγαριών για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος, με 2 ακόμα αναμετρήσεις να υπολείπονται. Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Σήμερα, ο ΠΑΟΚ είχε ένα εύκολο απόγευμα στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» απέναντι στο Αιγάλεω και μετά το 3-0 μετέτρεψε τον επαναληπτικό της Τούμπας σε τυπική διαδικασία.

Λίγο αργότερα ο ΟΦΗ στο, άδειο λόγω τιμωρίας, «Γεντί Κουλέ» νίκησε με 3-1 τον Βόλο που ήρθε με ανατροπή και είναι σε θέση ισχύος για την υπόθεση πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας ενόψει του επαναληπτικού στη Μαγνησία.

Στο ντέρμπι της ημέρας, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Άρη χάρη στο πρώτο γκολ του Αντονί Μαρσιάλ με τα «κιτρινόμαυρα», σε μια αναμέτρηση που στιγματίστηκε από την απόφαση του Τάσου Σιδηρόπουλου να μην αποβάλλει τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι για μαρκάρισμα πάνω στον Σουλεϊμάνοφ του Άρη.

Τέλος, στην αναμέτρηση που έκλεισε το πρόγραμμα της ημέρας, ο Ολυμπιακός, με το γκολ του Βέλντε, «λύγισε» την Athens Kallithea στη Λεωφόρο και πήρε τη νίκη και το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Για αύριο έχει προγραμματιστεί η αναμέτρηση της Ζακύνθου με τον Αστέρα, ενώ θυμίζουμε ότι εκείνη του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό έχει αναβληθεί για άλλη ημερομηνία, καθώς πριν από λίγες ώρες όλοι στο «τριφύλλι» αποχαιρέτησαν τον Τζορτζ Μπάλντοκ που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Αναλυτικά αποτελέσματα και πρόγραμμα:

Τρίτη 29/10

Κηφισιά-Παναχαϊκή 1-1

(39’ Παντελίδης – 62’ Ζέκοφ)

Πανσερραϊκός-Πανιώνιος 2-0

(62’ πέν. Μπετανκόρ, 90’+2’ αυτ. Χρούστινετς)

Τετάρτη 30/10

Αιγάλεω-ΠΑΟΚ 0-3

(14’ Καμαρά, 39’ Σορετίρε, 54’ Μουργκ)

ΟΦΗ-Βόλος 3-1

(25′ Σαλσέδο, 78′ Νους, 81′ Σενγκέλια – 19′ Κόζτα)

ΑΕΚ-Άρης 1-0

(45+1′ Μαρσιάλ)

Athens Kallithea-Ολυμπιακός 0-1

(71′ Βέλντε)

Πέμπτη 31/10

Ζάκυνθος-Αστέρας Τρίπολης (15.00)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (ΑΝΑΒΟΛΗ)

*οι ρεβάνς δεν έχουν οριστεί, θα διεξαχθούν το τριήμερο 3-4-5/12 βάσει προκήρυξης

Τα ζευγάρια στους «8»

1η αγωνιστική: 17 – 18 Δεκεμβρίου 2024, 2η αγωνιστική: 7 – 9 Ιανουαρίου 2025

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος ή Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Αρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Κηφισιά – Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

1η αγωνιστική: 4 – 5 Φεβρουαρίου 2025, 2η αγωνιστική: 25 – 27 Φεβρουαρίου 2025

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ – Βόλος vs Κηφισιά – Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός / ΑΕΚ – Αρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

Τελικός

Σάββατο 17 Μαΐου 2025