Οι αδιανόητες επιδόσεις της Εθνικής ομάδας στο Nations League (vid)

Η αγαπημένη ομάδα όλων των Ελλήνων μετά τον θρίαμβο του Γουέμπλεϊ, επικράτησε με 2-0 της Ιρλανδίας στο Καραϊσκάκη σε ένα συγκινητικό βράδυ τόσο για τους διεθνείς, όσο και για όσους βρέθηκαν στις κερκίδες.

Η Εθνική μας ομάδα με αυτή της την νίκη έφτασε τους 12 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στην League B του Nations League, έχοντας το απόλυτο 4 στα 4 στον όμιλο.

Έτσι θα έχει διπλή ευκαιρία για την άνοδο στην League A, που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την «γαλανόλευκη», ενόψει και του Mundial του 2026.

🇬🇷 Greece can’t stop winning!

🚨 🇬🇷 Greece are the first nation with 4/4 wins in the Nations League, after defeating 🇮🇪 Ireland tonight.

🇬🇷 Greece secured the Promotion Play-offs for League A, with great chances to secure promotion directly as the winner of Group B2! pic.twitter.com/IhqF8DH16Z

