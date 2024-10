Την ώρα που οι αρχές παλεύουν να εκκενώσουν οι κάτοικοι τα σπίτια τους και οι ιδιοκτήτες σκαφών να βρουν αλλού καταφύγιο, ο τυφώνας Milton δείχνει πως θα αγγίξει έδαφος ως τυφώνας κατηγορίας 4, και πλέον είναι κατηγορίας 2. Την ίδια στιγμή 30.000 άτομα βρίσκονται ήδη σε καταφύγια.

Σε ισχύ βρίσκεται εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης σε κάποιες πολιτείες για τους ανθρώπους που ζουν σε τροχόσπιτα, σκηνές, βιομηχανοποιημένα σπίτια ή κατασκευές που δεν μπορούν να αντέξουν ανέμους ταχύτητας 177 χιλιομέτρων ανά ώρα, καθώς και για τους κατοίκους στη ζώνη επικινδυνότητας Α.

Παρόλα αυτά, ο πιθανός σχηματισμός ενός ακόμη τυφώνα προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους που είχαν ήδη κουραστεί από τη γρήγορη διαδοχή της Helene και του Milton. Ο Milton ήταν η 13η ονομαστική καταιγίδα της περιόδου των τυφώνων.

Εικόνα και ρεπορτάζ από την Φλόριντα



Live κάλυψη του τυφώνα Milton

06.19 NHC: «Καταστροφικές βροχές και άνεμοι»

Hurricane #Milton Advisory 20: Milton Bringing Devastating Rains and Damaging Winds Inland Over Portions of Central Florida. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

06:16 Πάνω από 1,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντα χωρίς ρεύμα

Περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσειςστη Φλόριντα ήταν χωρίς ρεύμα την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία από το PowerOutage.us.

Η εταιρεία κοινής ωφέλειας με τους περισσότερους πελάτες που επλήγησαν ήταν η Florida Power & Light Company, η οποία έχει περίπου 459.989 πελάτες χωρίς ρεύμα, ακολουθούμενη από την Duke Energy, η οποία έχει 433.803 πελάτες χωρίς ρεύμα.

«Οι πελάτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Οι καταστροφικές συνθήκες της πρωτοφανούς καταιγίδας και οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις θα προκαλέσουν πιθανότατα σημαντικές ζημιές και προκλήσεις αποκατάστασης», δήλωσε η Florida Power & Light Company.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι διαθέτει εργατικό δυναμικό αποκατάστασης που ξεπερνά τα 17.000 άτομα και έχει προ-τοποθετήσει συνεργεία σε όλη την πολιτεία.

06:03 Τραυματισμοί και ζημιές σε σπίτια στην κομητεία Μάρτιν

Αξιωματούχοι στην κομητεία Μάρτιν της Φλόριντα ανακοίνωσαν ότι έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματισμοί και δεκάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές καθώς ο τυφώνας Μίλτον πλήττει την πολιτεία με θυελλώδεις ανέμους, σφοδρές βροχοπτώσεις και καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.

Ορισμένα σπίτια έχουν υποστεί «σοβαρές» ζημιές, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Μάρτιν σε ανάρτησή της στο X. Εχουν, επίσης, αναφερθεί τόσο σοβαροί όσο και ελαφρύτεροι τραυματισμοί, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν θύματα.

It’s estimated that dozens of homes have been damaged, some severely. There have been minor/serious injuries, however, there have been no fatalities reported at this time. Please STAY OFF roads & if you need to travel, avoid US 1. 🚨#Milton #Florida #FLwx #Tornado #weather pic.twitter.com/zBlBys4n6V — Martin County Fire Rescue (@MartinCountyFR) October 10, 2024

05:51 Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα θα πλήξει τις επόμενες ώρες τη Γη

Μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τη Γη τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία παρατήρησης της ατμόσφαιρας και των ωκεανών (National Oceanic and Atmospheric Administration / NOAA).

Το βράδυ της Τρίτης καταγράφηκε σημαντική εκτίναξη ύλης και μαγνητικού πεδίου από το ηλιακό στέμμα και το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τη Γη από σήμερα μέχρι και αύριο Παρασκευή.

Οι ειδικοί έχουν εκδώσει προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου G4 (σ.σ. το δεύτερο υψηλότερο στην πεντάβαθμη κλίμακα), μέγιστης ταχύτητας 1.300 χιλιομέτρων/δευτερόλεπτο (περισσότερα εδώ).

05:19 Το νερό αποστραγγίζεται από τον κόλπο της Τάμπα σε «αντίστροφο κύμα»

Το νερό απομακρύνεται από τον κόλπο της Τάμπα καθώς ο τυφώνας Μίλτον κινείται στη Φλόριντα νότια του κόλπου, φέρνοντας ισχυρούς υπεράκτιους ανέμους.

«Μην περπατάτε μέσα στα νερά που υποχωρούν στον κόλπο της Τάμπα – το νερό θα επιστρέψει και αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή σας», δήλωσε η Διεύθυνση Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Φλόριντα.

Οι οδηγίες πρόβλεψης για το κύμα από τη NOAA συνεχίζουν να δείχνουν μια σημαντική ανοδική μεταβολή κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθώς οι άνεμοι στρέφονται προς βορειοδυτική κατεύθυνση σε αντίθεση με τους σημερινούς βορειοανατολικούς ανέμους.

Οι πλημμύρες αναμένεται να αποτελέσουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την Φλόριντα.

05:07 Ο Μίλτον είναι τυφώνας κατηγορίας 2. Σπέρνει τον όλεθρο στη Φλόριντα

Οι άνεμοι του Μίλτον μειώθηκαν αφού το κέντρο του βγήκε στην ακτή απόψε. Τώρα είναι τυφώνας κατηγορίας 2, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Ο τυφώνας έχει ανέμους 177 χιλιομέτρων την ώρα με ισχυρότερες ριπές και έχει επίκεντρο 20 μίλια βορειοανατολικά της Σαρασότα στη Φλόριντα. Ο χαρακτηρισμός του Μίλτον άλλαξε, αλλά οι επικίνδυνες επιπτώσεις του δεν άλλαξαν.

Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις στην πολιτεία είναι ήδη χωρίς ρεύμα και οι απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες συνεχίζονται. Ο Μίλτον θα παραμείνει τυφώνας καθώς θα διατρέχει τη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της Πέμπτης και οι κίνδυνοι του θα φτάσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το κέντρο του.

04:55 Η Τάμπα δέχεται 70 έως 125 χιλιοστά βροχής ανά ώρα

«Η μητροπολιτική περιοχή της Τάμπα δέχεται από τρεις έως πέντε ίντσες (70 έως 125 χιλιοστά) βροχής ανά ώρα», δήλωσε ο Τζέιμι Ρομ, αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων, στο CBS News το βράδυ της Τετάρτης μετά την προσγείωση του τυφώνα Μίλτον.

«Για να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο, επειδή μπορεί να μην έχετε συνηθίσει να ακούτε τέτοιου είδους αριθμούς, αυτό είναι δύο και τρεις φορές ο κανονικός ρυθμός βροχής ή η ταχύτητα που θα έπεφτε η βροχή από μια παραδοσιακή καταιγίδα», εξήγησε ο Ρομ. «Και όταν η βροχή πέφτει τόσο γρήγορα, τόσο δυνατά σε μια αστική περιοχή, έχουμε σχεδόν μια στιγμιαία πλημμύρα, δεν έχει πού να πάει, έχουμε αυτή τη στιγμιαία αστραπιαία πλημμύρα, και το βλέπουμε αυτό να εξελίσσεται σε όλη την περιοχή του κόλπου της Τάμπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε».

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων ανακοίνωσε ότι στις 10 μ.μ. έθεσε σε ισχύ έκτακτη ανάγκη για πλημμύρες στην περιοχή της Τάμπα. Ο Ρομ δήλωσε ότι η «ασπίδα ισχυρής βροχής» θα κινηθεί βορειοανατολικά κατά μήκος του διαδρόμου Interstate 4 κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας επίσης το Λέιλαντ και το Ορλάντο. «Είναι απολύτως επικίνδυνο να βγαίνετε από το σπίτι σας και να οδηγείτε υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο Ρομ.

Ο Ρομ ανέμενε ότι στον διάδρομο I-4 θα σημειωθούν «καταστροφικές πλημμύρες» ως αποτέλεσμα και τόνισε ότι ο Μίλτον θα παραμείνει τυφώνας καθώς θα διασχίζει τη χερσόνησο της Φλόριντα.

«Και εσείς στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, αν νομίζετε ότι έχετε ξεφύγει από το πρόβλημα, ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα της δυτικής ακτής της Φλόριντα, όχι, θα έχετε ανέμους με ισχύ τυφώνα σε όλη τη διαδρομή στην ανατολική ακτή της Φλόριντα».

04:39 H Σαρασότα φαίνεται ασφαλής, η Τάμπα θα δεχθεί μεγάλες βροχοπτώσεις

Από τις μεγάλες πόλεις της Φλόριντα στον δρόμο του τυφώνα Μίλτον, η Τάμπα και το Ορλάντο, θα αντιμετωπίσουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με το live δελτίο του NBC News (βλέπε στο ενσωματωμένο βίντεό μας). Αντίθετα το Παλμ Μπιτς δέχθηκε ισχυρά χτυπήματα από ανεμοστρόβιλους, όμως οι κάτοικοι είναι μέχρι στιγμής ασφαλείς.

04:32 Βροχόπτωση ρεκόρ για την Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα

Περισσότερα από 225 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε μόλις τρεις ώρες, καθώς η πιο ισχυρή ζώνη βροχής του τυφώνα Μίλτον «στάθμευσε» πάνω από την περιοχή του κόλπου της Τάμπα το βράδυ της Τετάρτης. Οι στατιστικολόγοι ανέφεραν πως αυτό το ύψος βροχής αντιστοιχεί για μια στις χίλιες περιπτώσεις.

Σημαίνει επίσης ότι περισσότεροι από τρεις μήνες μέσης βροχόπτωσης για την πόλη έπεσαν μέσα σε μόλις τρεις ώρες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα μεγάλες πλημμύρες από αιφνίδιες πλημμύρες (Flash floods, πλημμύρες που ξεκινούν από πιο ψηλά-ανάντι και κατεβαίνουν ως χείμμαροι με τεράστια ορμή), οι οποίες θα οδηγήσουν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

04:28 1.161.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό στη Φλόριντα

04:24 Κάμερα θυροτηλεόρασης καταγράφει το πέρασμα τυφώνα από το Φορτ Μάγιερς

Hurricane Milton Tornado Passed through Fort Myers, Florida Just Moments Ago Watch and listen to what this Ring doorbell camera captured and imagine how much worse to experience it in person.

🔉 pic.twitter.com/Agmz1JEQK0 — BiffBifford™ 🇺🇸 (@TBifford) October 9, 2024

04:15 Tο Ταμείο Ανακούφισης από Καταστροφές εξαντλήθηκε στις δράσεις για τον τυφώνα Helene, λέει η διοικήτρια της FEMA

Η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Ντιν Κρίσγουελ ανέφερε σε ενημέρωση την Τετάρτη ότι το Ταμείο Ανακούφισης από Καταστροφές της υπηρεσίας ενδέχεται να αντιμετωπίσει κρίση χρηματοδότησης.

Η Κρίσγουελ δήλωσε ότι ο οργανισμός διαθέτει σήμερα περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία του, αφού δαπάνησε περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση του τυφώνα Helene.

«Θα πρέπει να αξιολογήσω πόσο γρήγορα «καίμε» τα εναπομείναντα δολάρια μέσα στο Ταμείο Ανακούφισης από Καταστροφές, για να δω αν θα πρέπει να επιστρέψω και να ζητήσω πρόσθετη χρηματοδότηση νωρίτερα από ό,τι σχεδιάζει το Κογκρέσο αυτή τη στιγμή».

Ο ανταποκριτής του CBS News στο Κογκρέσο, Σκοτ ΜακΦάρλαν, αναφέρει ότι, σύμφωνα με πηγές στο Κογκρέσο, η FEMA θα μπορούσε να λάβει αρκετή χρηματοδότηση για να ανταποκριθεί τόσο στην Helene όσο και στο Milton βραχυπρόθεσμα, αλλά η υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να αποσύρει άλλες μακροπρόθεσμες προσπάθειες αντιμετώπισης προηγούμενων εκτάκτων αναγκών σε άλλα μέρη της χώρας.

Ο ΜακΦάρλαν αναφέρει επίσης ότι η Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων, η οποία παρέχει δάνεια για καταστροφές σε ιδιοκτήτες σπιτιών και μικρές επιχειρήσεις, θα μπορούσε επίσης να ξεμείνει από χρήματα πριν το Κογκρέσο συνέλθει εκ νέου μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

04:08 «Οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες», λέει η δήμαρχος της Τάμπα

Η Τάμπα πλήττεται από ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις καθώς ο τυφώνας Μίλτον έφτασε στην ξηρά το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσε η δήμαρχος Τζέιν Κάστορ στον Άντερσον Κούπερ του CNN «Οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες εδώ στην Τάμπα», δήλωσε η Κάστορ.

Κάποια καλά νέα για την πόλη της Φλόριντα είναι ότι το κύμα καταιγίδας δεν αναμένεται πλέον να φτάσει τα 5 μέτρα, αλλά μάλλον τα 2 με 3 μέτρα, δήλωσε η Κάστορ. Αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από ό,τι ήταν για τον τυφώνα Helene πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

«Θα περάσει αρκετά γρήγορα», δήλωσε ο δήμαρχος για την καταιγίδα. «Θα μας σφυροκοπήσει πραγματικά ο άνεμος». Ελπίζει ότι μέχρι τις 2 π.μ. οι συνθήκες θα είναι πολύ πιο ήρεμες και θα επιτρέψουν στους διασώστες να επιστρέψουν με ασφάλεια και να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες, είπε.

03:53 Ριπές έως και 160 χιλιομέτρα την ώρα στην Τάμπα

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στο κανάλι Έγκμοντ στις εκβολές του κόλπου της Τάμπα κατέγραψε ριπή ανέμου 160 χιλιομέτρων/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Στην ευρύτερη περιοχή της Τάμπα έχουν καταγραφεί ριπές ανέμου 127 χιλιομέτρων/ώρα και στην περιοχή της Σαρασότα 143 χιλιομέτρων/ώρα. Στη Βενετία αναφέρθηκε μια ριπή ανέμου ταχύτητας 97 μιλίων/ώρα.

03:40 Ο τυφώνας Μίλτον προσγειώθηκε

Ο τυφώνας Μίλτον έφτασε στην ξηρά κοντά στο Siesta Key της Φλόριντα, ως καταιγίδα κατηγορίας 3 με συνεχείς ανέμους ταχύτητας 120 μιλίων/ώρα και υψηλότερες ριπές, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων που επικαλείται το CNN.

Ο τυφώνας θα συνεχίσει να εξαπολύει απειλητικό για τη ζωή κύμα καταιγίδας (surge, άνοδο της στάθμης των υδάτων έως και 4 μέτρα), πλημμυρικές βροχοπτώσεις και καταστροφικούς ανέμους τόσο κοντά όσο και πολύ μακριά από το σημείο όπου το κέντρο του βγήκε στην ακτή.

Ο Μίλτον θα διατηρήσει την ισχύ του τυφώνα καθώς θα διατρέχει την κεντρική Φλόριντα μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Ο Μίλτον είναι ο πέμπτος τυφώνας που φτάνει στην ξηρά των ΗΠΑ φέτος. Εντάσσεται μαζί με τους κατηγορίας 1 Beryl, κατηγορίας 1 Debby, κατηγορίας 2 Francine και τον κατηγορίας 4 Helene.

Περισσότεροι τυφώνες έχουν φθάσει φέτος στην ξηρά των ΗΠΑ από ό,τι από το 2021 έως το 2023 μαζί.

03:34 Πολλαπλοί θάνατοι στην κομητεία Σεντ Λούσι της Φλόριντα

Ο σερίφης της κομητείας Σεντ Λούσι επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «πολλαπλοί θάνατοι» στην κομητεία μετά από ένα ξέσπασμα ανεμοστρόβιλου την Τετάρτη.

Ο σερίφης Κιθ Πίρσον επιβεβαίωσε ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Spanish Lakes Country Club.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το WPTV έχει πολλά συνεργεία που κατευθύνονται στο σημείο.

«Έχουμε δεκάδες σπίτια στην κομητεία Σεντ Λούσι που έχουν υποστεί ζημιές, μερικές καταστροφικές ζημιές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κομητείας Σεντ Λούσι, Έρικ Γκιλ. «Συνεργαζόμαστε με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Σεντ Λούσι … Εθνική Φρουρά, καθώς και με μονάδες από το γραφείο του σερίφη, ακόμη και με υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης από τις γύρω κομητείες για να βοηθήσουν στην έρευνα και τη διάσωση».

🇺🇸🌪‼ A tornado struck the St. Lucie County Sheriff’s Office ahead of #Hurricane Milton’s landfall, adding to the destructive weather conditions in #Florida. #HurricanMilton pic.twitter.com/u75fT07gER — OSINT Expert (@OsintExperts) October 10, 2024

Νωρίτερα ο ίδιος σερίφης είχε δείξει την καταστροφή απέναντι από το τμήμα του

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τον χώρο πάρκινγκ των αυτοκινήτων του γραφείου του Σερίφη στην κομητεία Σεντ Λούσι.

03:24 Πρώην κυνηγός τυφώνων λέει ότι ο Μίλτον θα προκαλέσει «πρωτοφανείς ζημιές» παρά την αποδυνάμωσή του

Ο Τζεφ Μάστερς, ένας επιστήμονας που εργαζόταν με τους κυνηγούς τυφώνων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, δήλωσε στο CBS News ότι ο Μίλτον «θα κάνει πρωτοφανείς ζημιές σε αυτό το τμήμα της Φλόριντα» παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι του έχουν εξασθενήσει από την κατηγορία 5 στην κατηγορία 3.

«Ορισμένες από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία των τυφώνων οφείλονται σε καταιγίδες που εξασθενούν», δήλωσε ο Μάστερς.

«Ο Κατρίνα εξασθενούσε καθώς πλησίαζε στις ακτές και προκάλεσε ζημιές ύψους 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν κατηγορίας 3 κατά την προσγείωση και ήταν προηγουμένως κατηγορίας 5. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άλλο κατηγορίας 5 που γίνεται κατηγορίας 3 κατά την προσγείωση και το κύμα καταιγίδας έχει ήδη ενσωματωθεί. Το κύμα καταιγίδας θα φτάσει στην ακτή, θα είναι 2,5 έως 4 μέτρα σε μια έκταση 80 μιλίων κατά μήκος μιας πολύ πυκνοκατοικημένης ακτής».

03:20 Μέχρι στιγμής 19 ανεμοστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη Φλόριντα, λέει ο κυβερνήτης

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξαν 19 επιβεβαιωμένες προσγειώσεις ανεμοστρόβιλων στην πολιτεία σήμερα, καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Μίλτον.

«Πολλές κομητείες έχουν αναφέρει ζημιές από ανεμοστρόβιλους», δήλωσε ο ΝτεΣάντις.

03:18 545.436 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα

03:17 Ζημιές από απανωτούς ανεμοστρόβιλους στην πόλη Σεντ Λούσι

Τουλάχιστον 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στο Σεντ Λούσι της Φλόριντα, μετά από πολλαπλούς ανεμοστρόβιλους που έπεσαν στην περιοχή, δήλωσε ο Έρικ Γκιλ, εκπρόσωπος της κομητείας. Τα καταφύγια είναι ανοιχτά και έχουν αποσταλεί συνεργεία διάσωσης.

03:16 Κύμα 9μιση μέτρων σε εντυπωσιακό βίντεο της ΝΟΑΑ

Το Saildrone μέσα στον τυφώνα Μίλτον ανέφερε ύψος κύματος 9μιση μέτρων και ριπές ανέμου τόσο ισχυρές όσο 122 χιλιομέτρων/ώρα, ενώ βρισκόταν 40 ναυτικά μίλια από το κέντρο της καταιγίδας. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου του ωκεανού στους τυφώνες.

Inside Hurricane Milton, @saildrone reported wave height of 28.12 feet and wind gusts as strong as 75.95 mph while 40 nautical miles from the center of the storm. This research represents a collaborative endeavor to better understand the role of the ocean in hurricanes. pic.twitter.com/gmaUopPEWj — NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Lab (@NOAA_AOML) October 9, 2024

03:09 Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ανεμοστρόβιλο μέσα σε κοινότητα βόρεια του Μαϊάμι

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα μετά από έναν φαινομενικό ανεμοστρόβιλο που διέσχισε μια κοινότητα βόρεια του Μαϊάμι, δήλωσε αξιωματούχος της κοινότητας.

Ο Τζιμ Μπαρνς, διαχειριστής του χωριού Ουέλινγκτον, δήλωσε τηλεφωνικά ότι δεν γνωρίζει πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ή πόσα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Βίντεο δείχνει τον ανεμοστρόβιλο να δείχνει την δύναμή του σε δρόμο του Ουέλινγκτον.

TORNADO IN WELLINGTON:

Video a friend sent to me of a confirmed tornado moving through Wellington on Southern Blvd ahead of #HurricaneMilton. SEEK SHELTER NOW!!! pic.twitter.com/17rAfjN6BE — Kate Hussey (@katehussey8) October 9, 2024

03:00 Πλημμυρικός χάρτης της Εθνικού Κέντρου Υδάτων των ΗΠΑ δείχνει υψηλές πιθανότητες σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων

Το Εθνικό Κέντρο Υδάτων εξέδωσε την απογευματινή πρόβλεψη κινδύνου τροπικών πλημμυρών για τον τυφώνα Μίλτον, η οποία ισχύει έως τις 7:00 π.μ. CDT την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024. Δηλαδή για τις επόμενες 15 ώρες. Με ροζ εικονίζονται οι καταστροφικές πλημμύρες και με μπλε οι πολύ σοβαρές.

02:54 Σημαντικές πλημμύρες σημειώνονται τώρα στη πόλη Νάπολη από το κύμα καταιγίδας του Μίλτον

Σημαντικές πλημμύρες σημειώνονται τώρα στη Νάπολη, καθώς το κύμα καταιγίδας (σ.σ. Surge, μπορεί να περιγραφεί ως παλίρροια εξαιτίας τυφώνα) του Μίλτον προκαλεί άνοδο της στάθμης των υδάτων στα 1,2 μέτρα πάνω από το κανονικά στεγνό έδαφος.

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια του τυφώνα Helene, το κύμα καταιγίδας στην περιοχή κορυφώθηκε στα 1,2 μέτρα, παρόλο που η καταιγίδα έφτασε στην ξηρά σχεδόν 300 μίλια βόρεια της Νάπολης, σύμφωνα με το NOAA.Το Φορτ Μάγιερς πλησιάζει επίσης το ένα μέτρο νερού πάνω από το κανονικό επίπεδο. Και οι δύο τοποθεσίες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 30 εκατοστά τις τελευταίες δύο ώρες.

02:49 «Οι κάτοικοι της Φλόριντα μπορούν να είναι σίγουροι» ότι θα υπάρξει ισχυρή αντιμετώπιση του τυφώνα, λέει ο κυβερνήτης

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε ότι η πολιτεία είναι καλά προετοιμασμένη για τον τυφώνα Μίλτον χάρη στην ομοσπονδιακή και τοπική υποστήριξη.

«Ό,τι ζητήσαμε, το πήραμε. Συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις κρατικές υπηρεσίες και εργαζόμαστε πολύ εποικοδομητικά με τους τοπικούς εταίρους μας», δήλωσε ο ΝτεΣάντις στο CBS News.

«Ξέρουμε τι κάνουμε εδώ στη Φλόριντα. Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό. Οι κάτοικοι της Φλόριντα μπορούν να είναι σίγουροι: Θα έχετε μια πολύ ισχυρή απάντηση. Έχουμε προετοιμαστεί γι’ αυτό», είπε.

Ο DeSantis πρόσθεσε ότι το γραφείο του «συνεργάζεται με τη FEMA για να αξιοποιήσει τους πόρους» και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους μόλις περάσει η καταιγίδα.

02:45 Ναι, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει όπλα κατά τη διάρκεια του τυφώνα Milton

Στην πιο τρελή είδηση κατά τη διάρκεια του τυφώνα Μίλτον, ο κυβερνήτης ΝτεΣάντις δεν διέταξε καμία αναστολή ή όριο στις πωλήσεις όπλων για την πολιτεία της Φλόριντα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας .

Αντιθέτως, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις εξέδωσε δήλωση έκτακτης ανάγκης ενόψει του τυφώνα Μίλτον, η οποία απαγορεύει στον διευθυντή διαχείρισης εκτάκτων αναγκών Κέβιν Γκάθρι να ασκήσει την εξουσία του να αναστείλει ή να περιορίσει τις πωλήσεις όπλων. Κάθε αμερικανός πολίτης μπορεί να αγοράσει όπλα για την αντιμετώπιση του τυφώνα…

02:29 Το πιο επικίνδυνο τμήμα του Μίλτον έρχεται τώρα στη στεριά

Ο Μίλτον έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της προσγείωσης και το μάτι και οι πιο έντονοι άνεμοι του έρχονται στην ξηρά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Το μάτι του Μίλτον έχει ανέμους που ουρλιάζουν στα 200 χιλιόμετρα/ώρα με μεγαλύτερες ριπές.

«Το βόρειο μέρος του τυφώνα Μίλτον αρχίζει να κινείται προς τη στεριά της ακτής του κόλπου της Φλόριντα κοντά στην Τάμπα και την Αγία Πετρούπολη, όπου ισχύει τώρα προειδοποίηση για ακραίους ανέμους. Παρακαλείστε να καταφύγετε στη θέση σας, καθώς αυτοί οι εξαιρετικά επικίνδυνοι ενδυναμωμένοι από τον τυφώνα άνεμοι που πνέουν κινούνται σε ολόκληρη την περιοχή», προειδοποίησε το κέντρο.

02:18 Περισσότερες από 130 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους σε όλη τη Φλόριντα πριν από την άφιξη του Μίλτον

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. η Ελλάδα έχει 7 ώρες διαφορά με την Φλόριντα), τρία γραφεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Φλόριντα είχαν εκδώσει συνολικά 133 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους που σχετίζονται με τον τυφώνα Μίλτον.

Τα γραφεία του Μαϊάμι και της Τάμπα εξέδωσαν 49 προειδοποιήσεις το καθένα, ενώ στη Μελβούρνη είχαν εκδοθεί 35 προειδοποιήσεις.

02:02 Μολυσμένα απόβλητα της βιομηχανίας λιπασμάτων της Φλόριντα βρίσκονται στο δρόμο του Μίλτον

Καθώς ο τυφώνας Μίλτον στρέφεται κατά της δυτικής ακτής της Φλόριντα, οι περιβαλλοντολόγοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να διασκορπίσει επικίνδυνα απόβλητα σε όλη τη χερσόνησο και σε ευάλωτες υδάτινες οδούς.

Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο τόνοι ελαφρώς ραδιενεργών αποβλήτων φωσφογύψου είναι αποθηκευμένοι σε «στοίβες» που μοιάζουν με τεράστιες λίμνες και κινδυνεύουν από διαρροές κατά τη διάρκεια μεγάλων καταιγίδων. Η Φλόριντα διαθέτει 25 τέτοιες στοίβες, οι περισσότερες συγκεντρωμένες γύρω από τεράστια ορυχεία φωσφορικών αλάτων και εργοστάσια επεξεργασίας λιπασμάτων στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, και οι περιβαλλοντολόγοι λένε ότι σχεδόν όλες βρίσκονται στην προβλεπόμενη πορεία του Μίλτον.

«Η τοποθέτηση ευάλωτων χώρων τόσο κοντά σε μεγάλες υδάτινες οδούς που κινδυνεύουν να υποστούν ζημιές από καταιγίδες είναι συνταγή καταστροφής», δήλωσε ο Ρέιγκαν Γουίτλοκ, δικηγόρος του προσωπικού της περιβαλλοντικής ομάδας Center for Biological Diversity. «Πρόκειται για ωρολογιακές βόμβες» είπε μιλώντας στο Associated Press.

Αυτά τα απόβλητα είναι ακόμη πιο ενοχλητικά επειδή δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για την απόρριψή τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται και να γίνονται ένας συνεχώς αυξανόμενος στόχος για καταιγίδες όπως το Μίλτον.

01:44 Εκπληκτική φωτογραφία αρχείου: Πως προφυλάχτηκαν τα φλαμίνγκο από τυφώνα το 1998

Πώς τα φλαμίνγκο αντιμετώπισαν μια προηγούμενη καταιγίδα στη Φλόριντα. Τα φλαμίνγκο συνωστίστηκαν σε μια τουαλέτα του Μητροπολιτικού ζωολογικού κήπου του Μαϊάμι για να προστατευτούν από τον τυφώνα Georges, ο οποίος έφτασε στα Florida Keys το 1998.

01:18 270.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα

Υπερδιπλασιάστηκαν τα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, πριν ακόμα χτυπήσει ο τυφώνας την περιοχή.

01:11 Πλημμύρες και ψηλά κύματα έστειλε ο τυφώνας Μίλτον στην Κούβα

Περνώντας δίπλα από την Κούβα και σε απόσταση, ο τυφώνας Μίλτον έφερε ψηλά κύματα και πλημμύρες στο νησί της Καραϊβικής.

01:05 Τα κύματα από τον τυφώνα Μίλτον αυξάνονται γρήγορα στη νοτιοδυτική Φλόριντα

Ο τυφώνας Μίλτον πλησιάζει γρήγορα τις δυτικές ακτές της Φλόριντα και το κύμα που προκαλείται από τον τυφώνα αυξάνεται στη νοτιοδυτική Φλόριντα. Ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να δουν κύματα τριών μέτρων μέχρι σήμερα το βράδυ.

Η Νάπολη βιώνει επί του παρόντος 1 μέτρο πλημμύρας σε κανονικά στεγνό έδαφος, το οποίο είναι σε μέτριο στάδιο πλημμύρας. Αυτό είναι πάνω από 3 πόδια από το μεσημέρι.

Το Φορτ Μάιερς αντιμετωπίζει σχεδόν 60 εκατοστά πλημμύρας σε κανονικά ξηρό έδαφος από τις 17:00 τοπική ώρα Φλόριντα.

Τα ύψη του κύματος θα αυξηθούν γρήγορα σήμερα το βράδυ λόγω της προσγείωσης του Μίλτον και της μετάβασης της παλίρροιας προς την υψηλή παλίρροια αργότερα απόψε.

00:54 Δίδυμοι ανεμοστρόβιλοι στη Φλόριντα «κυνηγιούνται» από επιστήμονες και συνεργεία

00:40 Η στιγμή που ο τυφώνας Μίλτον φαίνεται να αλλάζει ελαφρώς σχήμα

This animation captures the moment Hurricane Milton lost its eye overnight.

Thanks to https://t.co/XhAey7ewWN pic.twitter.com/jz55CC5xak — David Miles (@MilesResearch) October 9, 2024

00:25 Καταιγίδα του αιώνα χαρακτήρισε τον τυφώνα Milton ο Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον Μίλτον «καταιγίδα του αιώνα» στην ενημέρωση των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου την Τετάρτη. Ο τυφώνας αναμένεται να φθάσει απόψε στη δυτική ακτή της Φλόριντα, κοντά στην κομητεία Μανάτι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Παρά το γεγονός ότι ο Μίλτον δεν έχει φτάσει ακόμη στην ξηρά, οι κάτοικοι της Φλόριντα αισθάνονται ήδη τη μανία των στοιχείων της φύσης. Η έντονη βροχόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι έχουν αρχίσει να πλήττει τμήματα της κεντρικής και νοτιοδυτικής Φλόριντα, αφήνοντας στο πέρασμά της καταστροφές.

00:10 Σε διάστημα 40 λεπτών 43.293 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα

Οι οικίες χωρίς ρεύμα ανέρχονταν σε 76.976 πριν από 40 λεπτά. Πλέον 120.269 οικίες δεν έχουν ηλεκτροδότηση.

00:05 «Ώρα να ξεπεράσετε την καταιγίδα εκεί που βρίσκεστε», λένε οι αξιωματούχοι της κομητείας Pasco

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο το απόγευμα της Τετάρτης, το Γραφείο Ενημέρωσης της κομητείας Pasco δήλωσε ότι αν οι κάτοικοι δεν έχουν εκκενωθεί ακόμη, είναι «καιρός να ξεπεράσετε την καταιγίδα εκεί που βρίσκεστε».

Σε ένα επόμενο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο βοηθός αρχηγού της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Pasco, Ράιαν Γκουίν Guynn, ότι θα υπάρξει ένα παράθυρο αρκετών ωρών κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, κατά το οποίο οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε κλήσεις αυτοπροσώπως.

Έδωσε οδηγίες στους κατοίκους που χρειάζονται βοήθεια να καλέσουν το 911 και να είναι όσο το δυνατόν πιο περιγραφικοί. Οι διασώστες (σ.σ. first responders: Αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, πολιτική προστασία) θα βοηθήσουν στη συνέχεια όταν μπορέσουν, είπε.

23:55 Ο 7ος ανεμοστρόβιλος χτύπησε την πολιτεία της Φλόριντα

We’ve just received reports of structures damaged in Lakeport, FL as the most recent tornado-warned storm moved through the area. This is at least the *7th* confirmed Tornado of the day. This is the second tornado to impact Lakeport today. — NWS Miami (@NWSMiami) October 9, 2024

23:50 Oι καταστροφές είναι ήδη μεγάλες πριν καν φτάσει ο τυφώνας στην Φλόριντα

Hurricane #Milton is pictured as a Category 5 storm in the Gulf of Mexico off the coast of Yucatan Peninsula from the space station on Oct. 8, 2024. pic.twitter.com/S7Hpe5GFMp — International Space Station (@Space_Station) October 9, 2024

Inside the eye of Hurricane #Milton earlier today on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 «Miss Piggy.» These missions collect data to help improve forecasts and support hurricane research. Visit @NHC_Atlantic and https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts/advisories.

Visit… pic.twitter.com/bgecJN0UDA — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 9, 2024

Φοβούνται την κατάρρευση σπιτιών που έχουν πληγεί ήδη από τον τυφώνα Helene

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στο St Pete Beach της Φλόριντα ανησυχεί ότι «οι δομές που ενδεχομένως αποδυναμώθηκαν από τον τυφώνα Helene πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες μπορεί να είναι έτοιμες για κατάρρευση από τον τυφώνα Milton».

«Η ανησυχία μου είναι ότι μόλις περάσαμε μια άλλη καταιγίδα πριν από περίπου 13 ημέρες. Αυτές οι δομές που έχουν χτυπηθεί από το νερό και τον άνεμο, βρίσκονται σε αποδυναμωμένη κατάσταση. Ανησυχώ ότι αυτή η επόμενη καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του St. Pete Beach, Τζιμ Κιλπάτρικ, στον Μπόρις Σάντσεζ του CNN.

Οι δυνατότητες ανταπόκρισης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο St. Pete Beach θα είναι πολύ περιορισμένες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, δήλωσε ο Κιλπάτρικ. «Μόλις εκκενώσουμε το νησί, μόλις οι πόροι μας φύγουν από το νησί, είμαστε κολλημένοι στο κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης. Δεν θα εκτελούμε διασώσεις μέχρι να πάρουμε το σήμα για να ξαναβγούμε στο νησί», δήλωσε ο Κιλπάτρικ.

Οι ανεμοστρόβιλοι έχουν ήδη σχηματιστεί – Διακοπές ρεύματος πριν ακόμα ο τυφώνας φτάσει στην Φλόριντα

Ήδη 76.976 νοικοκυριά (σ.σ. πλέον 120.269) βρίσκονται χωρίς ρεύμα στην Φλόριντα εξαιτίας βροχών και των ανεμοστρόβιλων που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Όταν η καταιγίδα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων από την Τάμπα στις 14:00 μ.μ. της Τετάρτης, είχε μέγιστους διατηρούμενους ανέμους 209 χλμ/ώρα, τοποθετώντας την στο χαμηλότερο σημείο ενός τυφώνα κατηγορίας 4. Ωστόσο, το κέντρο προειδοποίησε ότι παρέμενε μια πολύ ισχυρή καταιγίδα ικανή να προκαλέσει μεγάλες ζημιές.

Το κέντρο δήλωσε ότι αναστέλλει ορισμένες συμβουλές για την άνοδο της στάθμης του νερού από τον Τυφώνα. Η προειδοποίηση για κύματα εξαιτίας του τυφώνα ακυρώθηκε για ορισμένες περιοχές στις πολιτείες που είχαν πληγεί από τον τυφώνα Helene. Άλλες περιμένουν κύματα 3 και 5 μέτρων.

Ανεμοστρόβιλοι έχουν εμφανιστεί στους βάλτους των Έβεργκλέιντς και το Φορτ Μάγιερς από όπου και η κεντρική φωτογραφία. Αναμένονται περισσότεροι στην κεντρική και νότια Φλόριντα. Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για 90 ανεμοστρόβιλους από την Εθνική Υπηρεσία Καιρού, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Πέντε περίπου από αυτούς περιγράφουν «ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση».