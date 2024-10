Ο τυφώνας Milton πέρασε σήμερα, Τρίτη από τη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, φέρνοντας ανέμους ταχύτητας σχεδόν 250 χιλιομέτρων την ώρα, καθώς η καταιγίδα κατηγορίας 4 κατευθύνεται προς τον εκτεθειμένο Κόλπο της Τάμπα στη Φλόριντα.

Η τροχιά της καταιγίδας έδειχνε ότι θα περνούσε από τη μεξικάνικη πόλη Μερίδα, όπου ζουν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι, προτού στρίψει βόρεια προς τις ΗΠΑ. Οι μεξικάνικες αρχές απομάκρυναν με λεωφορεία τους ανθρώπους από τις παράκτιες περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο.

Ο τυφώνας Milton αναμένεται να πλήξει τις νοτιοδυτικές ακτές της Φλόριντα μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα), ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ στην τελευταία της ενημέρωση, και θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές σε περιοχές που ακόμη μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα του τυφώνα Helene πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Σχεδόν ολόκληρη η δυτική ακτή της Φλόριντα έλαβε προειδοποίηση για τον τυφώνα Milton, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να καλούνται να εκκενώσουν την περιοχή, για να αποφύγουν πιθανές καταστροφικές ζημιές και διακοπές ρεύματος που θα μπορούσαν να διαρκέσουν ημέρες.

Με μία ημέρα να απομένει για να φύγουν οι άνθρωποι, οι τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για κυκλοφοριακή συμφόρηση και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

«Τώρα είναι η στιγμή που έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να διατηρήσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας ασφαλή», δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, σε ενημέρωση νωρίς την Τρίτη.

«Σας προτρέπουμε να εκτελέσετε το σχέδιό σας. Ας προετοιμαστούμε για τα χειρότερα και ας προσευχηθούμε να έχουμε μια εξασθένηση και ας ελπίσουμε για το μικρότερο δυνατό μέγεθος ζημιών, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια μεγάλη, μεγάλη επίπτωση στη δυτική ακτή της Φλόριντα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι μετεωρολόγοι και οι Αρχές φοβούνται ότι ο τυφώνας Milton θα μπορούσε να προσγειωθεί στην περιοχή του Κόλπου της Τάμπα, όπου ζουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Τάμπα έχει να δεχτεί άμεσο χτύπημα από μεγάλο τυφώνα από το 1921 και θα μπορούσε να δει τα νερά να ανεβαίνουν κατά 4,5 μέτρα.

«Αν επιλέξετε να μείνετε … θα πεθάνετε», δήλωσε η δήμαρχος της περιοχής Τζέιν Κάστορ.

Η Κάστορ έκανε την ωμή αυτή εκτίμηση στο CNN τη Δευτέρα, ενώ περιέγραψε επίσης τον τυφώνα Milton ως έναν «κυριολεκτικά καταστροφικό» τυφώνα που προβλέπεται να σπρώξει έως και 15 πόδια νερού του Κόλπου στην ενδοχώρα – ποσότητα που σύμφωνα με τους αξιωματούχους είναι θανατηφόρα.

