Αναταράξεις τρόμου σε πτήση με ομάδα επιστημόνων που πέταξαν κοντά στον τυφώνα Milton (βίντεο)

Ομάδα επιστημόνων πέταξε κοντά στον τυφώνα Milton για να συλλέξει απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση του φαινομένου από τους μετεωρολόγους και τα πλάνα που ανήρτησαν στο Χ δίνουν μια γεύση της σοβαρότητας της κατάστασης.

Οι τέσσερις επιστήμονες επέβαιναν στο αεροσκάφος του National Oceanic and Atmospheric Administration Aircraft Operations Center, το οποίο εκτελούσε πτήση κοντά στον κυκλώνα κατηγορίας 5 προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα για την πορεία του.

Ο τυφώνας Milton αναμένεται να χτυπήσει τη Φλόριντα τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το ΝΟΑΑ Aircraft Operations Center, η πτήση με το αεροσκάφος Lockheed WP-3D Orion («Miss Pigy») ήταν γεμάτη αναταράξεις.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 «Miss Piggy» to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024