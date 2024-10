Ο Μίλτον κινείται απειλητικά προς τη Φλόριντα και ακολουθεί... ο Λέσλι

Ο Μίλτον ενισχύθηκε ξανά σε κυκλώνα κατηγορίας 5 – το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον – και προβλέπεται να φθάσει στη δυτική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Ενας άλλος κυκλώνας, ο Λέσλι, εντοπίζεται 2.400 χιλιόμετρα δυτικά του Πράσινου Ακρωτηρίου

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago. 1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται περίπου 775 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα, συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 270 χλμ/ώρα, αναφέρει η ενημέρωση του NHC (στην κεντρική φωτογραφία του Reuters/Norlys Perez, επάνω, ψαράδες κοιτάζουν στον ορίζοντα καθώς ο Μίλτον πλησιάζει τις κουβανικές ακτές).

Εάν δεν αλλάξει πορεία, προβλέπεται να γίνει ο χειρότερος κυκλώνας που θα πλήξει την περιοχή Τάμπα εδώ και έναν αιώνα, προειδοποίησαν προχθές Δευτέρα οι μετεωρολόγοι.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα, ο Ρον ΝτεΣάντις, προειδοποίησε τους κατοίκους των περιοχών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ν’ απομακρυνθούν άμεσα.

«Φύγετε»

«Εχετε χρόνο να φύγετε. Σας παρακαλώ, να το κάνετε», τους παρότρυνε. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκκένωση των απειλούμενων περιοχών, οι αρχές επιτρέπουν τη δωρεάν διέλευση οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων.

Naples, Florida is already flooding and Hurricane Milton hasn’t even made landfall yet‼️😳 Pray for Florida 🙏🏼 pic.twitter.com/Ivp54f1BoT — TONY™ (@TONYxTWO) October 8, 2024

Στο μεταξύ, το NHC ανακοίνωσε πως ένας άλλος κυκλώνας, ο Λέσλι, εντοπίζεται 2.400 χιλιόμετρα δυτικά του Πράσινου Ακρωτηρίου με ανέμους που φθάνουν τα 120 χλμ/ώρα.