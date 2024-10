Ο κυκλώνας Μίλτον ισχυροποιήθηκε στην ανώτατη κλίμακα πλησιάζοντας τη χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό, πριν την αναμενόμενη άφιξή του – τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη – στη Φλόριντα των ΗΠΑ, η οποία επλήγη πρόσφατα από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν (στη δορυφορική φωτογραφία από CSU/CIRA & NOAA via REUTERS , επάνω, ο σχηματισμός του κυκλώνα Μίλτον).

Ο Μίλτον, ένας κυκλώνας «κατηγορίας 5» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, πλησιάζει την ώρα που Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τους Δημοκρατικούς για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού κατά την έλευση του κυκλώνα Ελίν, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 230 ανθρώπων στις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 15 στη Φλόριντα.

Ο κυκλώνας Μίλτον αναμένεται να πλήξει τη Φλόριντα με θυελλώδεις ανέμους έως και 285 χλμ/ώρα

Εάν δεν αλλάξει πορεία, ο Μίλτον προβλέπεται να γίνει ο χειρότερος κυκλώνας που θα πλήξει την περιοχή Τάμπα εδώ και έναν αιώνα, προειδοποίησαν χθες Δευτέρα οι μετεωρολόγοι.

Ο κυκλώνας αναμένεται να πλήξει τη Φλόριντα, την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη αμερικανική πολιτεία, από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, έχοντας σαρώσει τη Δευτέρα και την Τρίτη τη βόρεια ακτή της μεξικανικής χερσονήσου Γιουκατάν, στον Κόλπο του Μεξικού.

Με θυελλώδεις ανέμους έως και 285 χλμ/ώρα, σύμφωνα το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), ο Μίλτον αναμένεται να προκαλέσει «καταστροφικά κύματα» στη χερσόνησο του Γιουκατάν.

Η νέα πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ προειδοποίησε τους κατοίκους του Γιουκατάν για τον κίνδυνο «καταρρακτωδών βροχοπτώσεων», μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Σφράγιζαν τις πόρτες

Κάτοικοι της χερσονήσου σφράγιζαν χθες πόρτες και παράθυρα κτιρίων, ενώ αλιευτικά σκάφη επέστρεφαν μαζικά στο λιμάνι.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα της Ελίν, οι κάτοικοι της Φλόριντας προετοιμάζονται για την άφιξη του νέου κυκλώνα, χωρίς να κρύβουν την ανησυχία τους.

«Την προηγούμενη φορά, τα αυτοκίνητα είχαν χαθεί κάτω από τα νερά, εδώ στον δρόμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ντέιβιντ Λεβίτσκι από το Τρέζουρ Αϊλαντ, ένα μικρό νησί της Φλόριντα με 6.500 κατοίκους.

«Αλλά, όλα δείχνουν πως αυτήν τη φορά το μεγαλύτερο πρόβλημα για εμάς θα είναι οι (θυελλώδεις) άνεμοι», συμπλήρωσε ο Λεβίτσκι.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα, ο Ρον ΝτεΣάντις, προειδοποίησε τους κατοίκους των περιοχών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ν’ απομακρυνθούν άμεσα.

«Φύγετε…»

«Εχετε χρόνο να φύγετε. Σας παρακαλώ, να το κάνετε», τους παρότρυνε. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκκένωση των απειλούμενων περιοχών, οι αρχές επιτρέπουν τη δωρεάν διέλευση οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων.

Ο κυκλώνας Μίλτον προβλέπεται ότι θα διασχίσει την πολιτεία από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 51 από τις 67 κομητείες της Φλόριντας.

Στο Ορλάντο, μια πόλη όπου βρίσκονται πολλά πάρκα ψυχαγωγίας, εκατοντάδες αυτοκίνητα σχημάτιζαν τη Δευτέρα τεράστιες ουρές σε σημεία διανομής σακιών με άμμο.

Ο 29χρονος Ντόμινικ Τουτσαρόνε δήλωσε στο AFP ότι δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει την περιοχή, αλλά παραδέχτηκε ότι ανησυχούσε. «Εχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το μάτι ενός κυκλώνα πέρασε από το Ορλάντο», είπε.

Εν τω μεταξύ, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, επέκρινε έντονα τον ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ για «πολιτικά παιχνίδια», σχολιάζοντας τις κατηγορίες του περί ολιγωρίας του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα του κυκλώνα Ελίν.

Είναι «ανεύθυνο και εγωιστικό» να επιδίδεται σε πολιτικά παιχνίδια αυτήν τη στιγμή, σε περίοδο κρίσης, κατήγγειλε η Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ