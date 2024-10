Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Φλόριντα, όπου ο τυφώνας Μίλτον χτυπά τα παράλια της περιοχής με ανέμους που ξεπερνούν τα 205 χλμ/ώρα. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή που έχει καταγραφεί στην περιοχή Bradenton, με «πρωταγωνιστή» έναν δημοσιογράφο του CNN που δέχεται στο πρόσωπο ένα αντικείμενο, την ώρα που μεταδίδει ζωντανά τις εξελίξεις από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον, στη Φλόριντα.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ο Άντερσον Κούπερ χτυπήθηκε από συντρίμμια. Παρόλα αυτά, συνέχισε να μεταδίδει ακόμα και μετά το χτύπημα που υπέστη. Ο τυφώνας – τέρας έφτασε στη Φλόριντα, με ανέμους πάνω από 205 χλμ/ώρα να χτυπούν τα παράλια της περιοχής.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC) ενημέρωσε πως ο τυφώνας Μίλτον έφθασε κοντά στη νήσο Σιέστα Κι. Από την κατηγορία 4, ο τυφώνας έφτασε στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον.

Ο τυφώνας Μίλτον εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε πως αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες στη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα».

BREAKING: Anderson Cooper hit by debris during Hurricane Milton coverage on CNN.@GeneralMCNews pic.twitter.com/ohamPClJlC

— JD Inskeep (@InskeepJd83185) October 10, 2024