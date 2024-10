«Ζήτημα ζωής και θανάτου»: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση στη Φλόριντα

Ερημωμένοι δρόμοι, κτίρια σφραγισμένα με ξύλινες σανίδες και σακιά με άμμο… Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του ισχυρού τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα των ΗΠΑ έχει αρχίσει (στη φωτογραφία του Reuters/Ricardo Arduengo, επάνω, σπασμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης από τις ισχυρές ριπές του ανέμου καθώς ο τυφώνας προσεγγίζει το Φορτ Μάγιερς).

Δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ελίν, ο Μίλτον – μια «θανατηφόρα και καταστροφική καταιγίδα», όπως υπογράμμισε η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτακτης Ανάγκης (FEMA) Ντιάν Κρίσγουελ – απειλεί το νοτιοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, ο Μίλτον εξακολουθεί να θεωρείται «ισχυρός» από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε πως αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες στη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα».

Ο αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε «χιονοστιβάδα ψεμάτων» από τον προκάτοχό του και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις κατηγορίες του περί ολιγωρίας του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα του κυκλώνα Ελίν.

Η Φλόριντα, η τρίτη πολυπληθέστερη αμερικανική πολιτεία και δημοφιλής τουριστικός προορισμός, είναι συνηθισμένη σε τυφώνες. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή καθιστά πιο πιθανή την ταχεία ενίσχυσή τους και αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Από την Τάμπα μέχρι το Φορτ Μάγιερς, στην περιοχή που αναμένεται να πλήξει πρώτα ο τυφώνας Μίλτον, ο χρόνος για εκκένωση έχει πια παρέλθει και οι πολίτες καλούνται ν’ αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε κέντρα που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.

Η Σαρασότα θυμίζει πόλη-φάντασμα, καθώς η βροχή γίνεται όλο και εντονότερη. Ο Μπραντ Ριβς – ένας κάτοικος που επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι του – φοβάται πως ίσως δει αυτήν την όμορφη πόλη, στην οποία πέρασε 15 χρόνια της ζωής του, να καταστρέφεται.

Λίγο βορειότερα, στην Τάμπα, ο 36χρονος Ράντι Πράιορ επισημαίνει πως δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές που προκάλεσε ο τυφώνας Ελίν. Σε μια άλλη μεγάλη πόλη στη δυτική ακτή της Φλόριντα, στο Φόρτ Μάγιερς, η Ντέμπι Εντουαρντς τονίζει πως «όλοι είναι ανήσυχοι».

Γύρω στα μεσάνυχτα χθες Τετάρτη προς σήμερα Πέμπτη (ώρα Ελλάδος), ο τυφώνας Μίλτον συνοδευόταν από ανέμους των οποίων η ταχύτητα έφθανε τα 200 χλμ/ώρα και βρισκόταν σε απόσταση 100 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Σαρασότας, σύμφωνα με το NHC.

Προβλέπεται πως θα σαρώσει τη Φλόριντα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, περνώντας πολύ κοντά από το Ορλάντο, όπου τα θεματικά πάρκα της Disney World είχαν κλείσει από το μεσημέρι. Κλειστά είναι επίσης τα αεροδρόμια σε Τάμπα και Σαρασότα.

