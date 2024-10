Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Φλόριντα ενόψει του τυφώνα Milton που κατευθύνεται στην περιοχή. Υπολογίζεται ότι αυτή την ώρα περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, μετά από προειδοποιήσεις των Αρχών πως «εάν δεν φύγουν, θα πεθάνουν».

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων δήλωσε ότι ο τυφώνας Milton φαίνεται «εξαιρετικά απειλητικός για την ανθρώπινη ζωή» στη δυτική ακτή της Φλόριντα, με έναν από τους ειδικούς του κέντρου, τον John Cangialosi, να προειδοποιεί: «Ο τυφώνας Milton έχει τη δυνατότητα να είναι ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες που έχουν καταγραφεί στη δυτική-κεντρική Φλόριντα».

Καθώς το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων ανακοίνωσε ότι αναμένονται τεράστια κύματα κατά μήκος ορισμένων περιοχών της δυτικής ακτής της Φλόριντα αύριο, το Weather Channel δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα μια προσομοίωση που δείχνει μέχρι πού θα μπορούσαν να φτάσουν τα κύματα.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία προσομοίωσης FloodFX, η μετεωρολόγος του Weather Channel, Stephanie Abrams, έδειξε πώς θα φαίνεται ένα κύμα ύψους σχεδόν 2,8 μέτρων όταν ο τυφώνας Milton χτυπήσει την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα.

«Στο ένα μέτρο πάνω από το έδαφος, το νερό είναι ήδη απειλητικό για τη ζωή. Είναι αργά για να εκκενώσετε. Το νερό σε αυτό το ύψος μπορεί να σε ρίξει κάτω, να κάνει τα αυτοκίνητα να επιπλέουν και να καθιστά την οδήγηση αδύνατη. Το ισόγειο σπιτιών και επιχειρήσεων πλημμυρίζει», εξηγεί η μετεωρολόγος όσο το γραφικό πίσω της ξετυλίγεται.

«Δυστυχώς, το νερό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη πιο ψηλά, στα 2 μέτρα σχεδόν, πάνω από το ύψος των περισσότερων ανθρώπων. Τα οχήματα παρασύρονται, οι δομές αρχίζουν να καταρρέουν», συνεχίζει.

Δείτε την προσομοίωση:

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2024