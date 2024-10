Ο τυφώνας Μίλτον, κατηγορίας 5 στην κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 270 χιλιόμετρα την ώρα και αναμένεται να πλήξει τη μητροπολιτική περιοχή της Τάμπα της Φλόριντα, όπου ζουν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, αν και οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η διαδρομή που θα ακολουθήσει η καταιγίδα μπορεί να αλλάξει.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τους New York Times, οι εντολές για εκκένωση των πόλεων που βρίσκονται στη Τάμπα οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις στην ιστορία της πολιτείας αυτή τη εβδομάδα. Η απομάκρυνση των ανθρώπων ξεκίνησαν τη Δευτέρα προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στους αυτοκινητοδρόμους.

Σημειώνεται δε ότι οι αξιωματούχοι προειδοποιούσαν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η περιοχή δεν έχει δεχθεί άμεσο χτύπημα από τυφώνα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο Μίλτον ήταν τυφώνας κατηγορίας 5 στον Κόλπο του Μεξικού νωρίς το πρωί της Τετάρτης ώρα Ανατολής, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Οι διατηρούμενοι άνεμοι θεωρούνται «επιζήμιοι» όταν φτάνουν τους 50 κόμβους ή τα 58 m.p.h. και μπορούν να αρχίσουν να σπάνε κλαδιά δέντρων και να ξηλώνουν βότσαλα στέγης. Οι πιο εκτεταμένες ζημιές συμβαίνουν όταν οι άνεμοι φτάνουν και ξεπερνούν την ισχύ τυφώνα, που είναι 74 m.p.h.

Το κύμα καταιγίδας είναι το νερό του ωκεανού που ωθείται στην ακτή από τους ανέμους της καταιγίδας και ιστορικά αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από τυφώνες. Εάν το κύμα συμβεί κατά τη διάρκεια της παλίρροιας, μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις.

Οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ισχύος, του μεγέθους και της συνοχής μιας καταιγίδας. Όσο ισχυρότερη γίνεται μια καταιγίδα, τόσο πιο πιθανό είναι να σχηματιστεί ένα μάτι στο κέντρο της. Όταν το μάτι φαίνεται συμμετρικό, αυτό συχνά σημαίνει ότι η καταιγίδα δεν συναντά τίποτα που να την αποδυναμώνει.

Περίπου 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην περιοχή της Τάμπα και σε άλλες, όπως η Σαρασότα και το Φορτ Μάιερς, που βρίσκονταν υπό υποχρεωτική ή εθελοντική εντολή εκκένωσης από το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Και περισσότερες εντολές εκδόθηκαν από τοπικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της ημέρας, επεκτείνοντας τη ζώνη εκκένωσης.

Για να προσπαθήσουν να μην αποφράξουν τις κύριες οδούς εκκένωσης, οι αξιωματούχοι προέτρεψαν τους κατοίκους να πάνε σε κοντινά καταφύγια και να μην ταξιδέψουν μακρύτερα στην ενδοχώρα από ό,τι είναι απαραίτητο. Παρόλα αυτά, οι δρόμοι είχαν 150% της κανονικής κυκλοφορίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους κρατικούς αξιωματούχους. «Χρειάστηκαν τρεις ώρες για να διανύσω 37 μίλια», δήλωσε η Connie Leasure, η οποία έφυγε από το σπίτι της στο Λάργκο της Φλόριντα, βόρεια της Αγίας Πετρούπολης, στις 3 μ.μ. της Δευτέρας, με προορισμό την Πενσυλβάνια. «Αν κατέβαινες από τον αυτοκινητόδρομο, δεν μπορούσες να ξαναμπείς».

Τα διόδια καταργήθηκαν και τα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου άνοιξαν για να προσπαθήσουν να κρατήσουν τα αυτοκίνητα σε κίνηση, αλλά η κυκλοφορία εξακολουθούσε να επιβραδύνεται στα 20 μίλια την ώρα σε ορισμένα σημεία. Τελικά, η κατάσταση ξεκαθάρισε μέχρι τη 1 π.μ. της Τρίτης, δήλωσαν πολιτειακοί αξιωματούχοι, αν και αναμενόταν περισσότερη συμφόρηση στους αυτοκινητόδρομους αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς οι εντολές εκκένωσης αυξάνονταν.

Πολλοί άνθρωποι που κλήθηκαν να εκκενώσουν ζουν σε παράκτιες και χαμηλές γειτονιές της Τάμπα, της Αγίας Πετρούπολης και του Κλίαργουότερ, μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μητροπολιτικές περιοχές της χώρας, με περίπου 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Άλλοι βρίσκονται νοτιότερα, σε νησιά-φράγματα και σε παράκτιες πόλεις που επλήγησαν από τον τυφώνα Ίαν το 2022.

Αυτό δεν σημαίνει ότι εκκενώνονται ολόκληρες πόλεις. Τα πιο ευάλωτα σημεία της Τάμπα, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν τη γειτονιά της Νότιας Τάμπα, τμήματα του κέντρου της πόλης και την περιοχή ανατολικά του κόλπου της Τάμπα. Τμήματα του κέντρου της Αγίας Πετρούπολης βρίσκονται κοντά στο νερό, αλλά σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο ώστε να βρίσκονται εκτός οποιασδήποτε ζώνης εκκένωσης.

Το πρωί της Τρίτης, αξιωματούχοι της κομητείας Χίλσμπορο, στην οποία ανήκει η Τάμπα, δήλωσαν ότι οι κάτοικοι που θα εκκενώσουν την περιοχή πρέπει να προγραμματίσουν να βρίσκονται σε ασφαλές μέρος μέχρι τις 7 π.μ. της Τετάρτης, πριν αρχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή οι ισχυρότερες επιπτώσεις του Μίλτον. Οι εντολές εκκένωσης έχουν σκοπό να απομακρύνουν τους ανθρώπους από το θανατηφόρο κύμα καταιγίδας, όχι από τους καταστροφικούς ανέμους μιας καταιγίδας.

Ο αυστηρός οικοδομικός κώδικας της Φλόριντα σημαίνει ότι τα περισσότερα νεότερα κτίρια μπορούν να αντέξουν ακόμη και έναν μεγάλο τυφώνα, αν και οι κάτοικοι μπορεί να χάσουν ρεύμα, νερό, αποχέτευση και άλλες υπηρεσίες. Οι εκκενωμένοι αντιμετώπισαν επίσης μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα. Ο κυβερνήτης DeSantis δήλωσε ότι η πολιτεία αναπτύσσει φορτηγά με καύσιμα για να τροφοδοτήσει τους σταθμούς μέχρι να σταματήσουν να φτάνουν φορτία στο λιμάνι της Τάμπα, το οποίο συνήθως προμηθεύει με φυσικό αέριο μεγάλο μέρος της δυτικής Κεντρικής Φλόριντα.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2024