Pink Floyd: Πωλούν τα πνευματικά δικαιώματα για 350 εκατομμύρια – Οι εσωτερικές συγκρούσεις και το συμβόλαιο

Μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών, το εμβληματικό βρετανικό ροκ συγκρότημα Pink Floyd συμφώνησε να πουλήσει τα δικαιώματα που αφορούν την ηχογραφημένη μουσική και το brand name τους στη Sony Music έναντι περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων (350 εκατομμυρίων ευρώ), όπως επιβεβαιώνουν πηγές στο Variety.

Οι συμφωνίες που γκρεμίστηκαν

Η συμφωνία, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι επιτέλους ολοκληρώθηκε παρά τις δεκαετίες συνεχών εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ των μελών του συγκροτήματος, κυρίως μεταξύ των Ρότζερ Γουότερς και Ντέιβιντ Γκίλμορ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τα δικαιώματα ηχογραφημένης μουσικής, αλλά όχι τα δικαιώματα σύνθεσης τραγουδιών, τα οποία κατέχουν οι μεμονωμένοι μουσικοί.

Η Sony έχει δεχθεί επικρίσεις για την καταβολή ενός τόσο μεγάλου ποσού στον Γουότερς, ο οποίος έχει αρνηθεί σθεναρά ότι είναι αντισημίτης, αλλά είναι αρκετά ξεκάθαρος όσον αφορά την έντονη κριτική που ασκεί στις κυβερνήσεις του Ισραήλ, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών

Σε καθαρά επιχειρηματικό επίπεδο, ο μουσικός κατάλογος των Pink Floyd, για να μην αναφέρουμε τα δικαιώματα εμπορικής χρήσης, είναι ένας από τους πιο πολύτιμους στη σύγχρονη μουσική, με κλασικά άλμπουμ όπως τα «Dark Side of the Moon», «The Wall», «Wish You Were Here», «Animals», «Meddle», «Piper at the Gates of Dawn», «More» και άλλα.

Ο κατάλογος ήταν στο παιχνίδι για αρκετά χρόνια με μια αναφερθείσα ζητούμενη τιμή ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων και το συγκρότημα ήταν κοντά σε συμφωνία το 2022, αλλά οι έντονες εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των μελών του συγκροτήματος – κυρίως για τις πολιτικές δηλώσεις του Ρότζερ Γουότερς κατά του Ισραήλ και της Ουκρανίας και υπέρ της Ρωσίας – περιέπλεξαν πάρα πολύ τη συμφωνία και απομάκρυναν αρκετούς ενδιαφερόμενους. Δεν φαίνεται να υπάρχει αμφιβολία ότι τα σχόλια του Γουότερς, τα οποία τον έκαναν απόκληρο του κόστισαν το σόλο δισκογραφικό συμβόλαιο, απαξίωσαν τον κατάλογο.

Πόσο στοίχισε στον Γουότερς η πολιτική του στάση;

Μεταξύ πολλών άλλων δηλώσεων, ο Γουότερς, ο οποίος έχει στηρίξει πολλές φορές τον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, συνέκρινε το Ισραήλ με τη ναζιστική Γερμανία και δήλωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν ήταν «απρόκλητη». (Οι συναυλίες του Γουότερς το 2022 στην Πολωνία ακυρώθηκαν λόγω των σχολίων του για τη γειτονική Ουκρανία).

«Είσαι αντισημίτης μέχρι τον άθλιο πυρήνα σου», είπε η σύζυγος του Γκίλμουρ, η συγγραφέας Πόλι Σάμσον, στον Γουότερς στο Twitter, ανάμεσα σε άλλα σχόλια. Ο Γουότερς διέψευσε τα σχόλιά ως «εμπρηστικά και εντελώς ανακριβή».

Οι εταιρείες που ήταν κοντά σε συμφωνία με το συγκρότημα το 2022 – λέγεται ότι ήταν η Hipgnosis, η Warner Music και η BMG – έχουν όλες αλλάξει ηγεσία από τότε (και νωρίτερα φέτος, η BMG απέσυρε τον Γουότερς από το ρόστερ της ως σόλο καλλιτέχνη). Τα σχόλια του Γουότερς ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για να καταρρεύσουν οι συμφωνίες, αν και μια σειρά άλλων παραγόντων – συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων επιτοκίων, των φορολογικών ζητημάτων και της πτώσης της αξίας της βρετανικής λίρας – έπαιξαν επίσης ρόλο.

Στη μέση της διαμάχης βρίσκεται ο Nick Mason, ο οποίος δήλωσε το 2018: «Είναι πραγματικά απογοητευτικό που αυτοί οι ηλικιωμένοι κύριοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση».

*Με πληροφορίες από: Variety