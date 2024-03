Pink Floyd : «The Dark Side Of The Moon», Νο1 σε πωλήσεις ροκ άλμπουμ

Το αγαπημένο album των Pink Floyd κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 1973 και αμέσως γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Αποτελείται από 10 τραγούδια, συνολικής διάρκειας σχεδόν 43 λεπτών και παραμένει το τρίτο σε πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία. Έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Τα 10 τραγούδια του δίσκου κινούνται στο χώρο του προοδευτικού ροκ και της ηλεκτρονικής μουσικής, στην οποία οι Pink Floyd υπήρξαν πρωτοπόροι.

Τα χαρακτηριστικά ηχητικά εφέ είναι τοποθετημένα προσεκτικά και σε καίριες θέσεις ανάμεσα στα τραγούδια.

Παρέμεινε για χρόνια ολόκληρα στους πίνακες επιτυχιών Βρετανίας και ΗΠΑ (741 εβδομάδες) με αξιοσημείωτες πωλήσεις μέχρι και σήμερα

Εξερευνά όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας

Αναφέρεται στη γέννηση ενός παιδιού αλλά και το μεγάλωμά του (Speak to Me/Breath), στο χρόνο που φεύγει (Time), τη θρησκεία (Great Gig in the Sky), τον καταναλωτισμό (Money), τον εθνοκεντρισμό (Us and Them) και το θάνατο (Brain Damage, Eclipse).

Το ιστορικό εξώφυλλό του είναι ένα έργο τέχνης, δημιουργία της θρυλικής βρετανικής ομάδας σχεδιαστών «Hipgnosis» και του Άγγλου εικονογράφου, Τζορτζ Χάρντι.

Νο 1 album επί χρόνια

Νούμερο 1 άλμπουμ σε πωλήσεις στη δεκαετία του ’70, νούμερο 3 άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών με 50 εκατ. αντίτυπα – πίσω μόνο από το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον και το «Back in black» των AC/DC – 14 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και 971 εβδομάδες – από τις οποίες οι 741 συνεχόμενες – στο chart του «Billboard 200» στις ΗΠΑ, επίδοση – ρεκόρ.

Τα δέκα κομμάτια του άλμπουμ παρουσιάζονται ενιαία, χωρίς διακοπή ξεκινώντας με το «Speak to me» και ακολουθούν τα: Breathe in the Air, On the Run, Time, The Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse.