Σουάι Ζανγκ: Από το αρνητικό ρεκόρ των 24 σερί ηττών σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις (vids)

Το τένις είναι γεμάτο ιστορίες. Μία από αυτές έχει ως πρωταγωνίστρια την Σουάι Ζανγκ. Την 35χρονη Κινέζα, Νο. 595 στην παγκόσμια κατάταξη της WTΑ, που μέσα σε ενάμιση μήνα έγινε δύο φορές trend στα τενιστικά tabloids. H Ζανγκ, η οποία στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμα και στο Νο. 22, στα μέσα Αυγούστου έγινε θέμα συζήτησης, σε παγκόσμια κλίμακα, για το μεγαλύτερο αρνητικό σερί στην ιστορία του αθλήματος. Σήμερα, είδε το όνομά της να γίνεται ξανά trend για μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν.

Η Ασιάτισσα στις 14 Αυγούστου αντιμετώπισε την Ντιάνα Σνάιντερ για τον πρώτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι και ηττήθηκε εύκολα από τη Ρωσίδα με 2-0 σετ (σ.σ 6-1, 6-4). Αυτή ήταν η 22η συνεχόμενη ήττα για την Ζανγκ, που έσπασε το αρνητικό ρεκόρ που είχε ο Βινς Σπαντέα, ο οποίος από τον Οκτώβριο του 1999 έως τον Ιούνιο του 2000 είχε 21 σερί ήττες.

Μετά το παιχνίδι με τη Σνάιντερ ακολούθησαν δύο ακόμα ήττες για την Κινέζα. Στο US Open από την Άσλιν Κρούγκερ με 2-1 σετ και στη Σεούλ από την Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ. Συνολικά η 35χρονη είχε 24 συνεχόμενες ήττες, πριν πάει στο Πεκίνο για το τουρνουά της πατρίδας της, όπου είχε εξασφαλίσει Wild Card από τους διοργανωτές.

Στον πρώτο γύρο η κληρωτίδα την έφερε αντιμέτωπη με την ΜακΚάρντι Κέσλερ, με τους περισσότερους να θεωρούν δεδομένη τη νίκη της Αμερικανίδας. Όμως, το τένις είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα και αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά, με την Κινέζα να κάνει μια σπουδαία εμφάνιση και να επικρατεί της νεαρής αντιπάλου της με 2-0 σετ (7-6 [5], 7-6 [1]). Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ζανγκ, μετά από 1.5 χρόνο. Τελευταία φορά είχε κερδίσει τον Φεβρουάριο του 2023. Από τότε και μέχρι το παιχνίδι με την Κέσλερ είχε μόνο ήττες.

Σήμερα, η Σουάι αντιμετώπισε την Έμμα Ναβάρο, Νο. 8 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο. 6 του ταμπλό. Πάλι, όλοι πίστευαν ότι η Αμερικανίδα θα φτάσει σε μια άνετη νίκη. Μια νίκη, που θα τη διατηρούσε σε τροχιά τίτλου και θα βελτίωνε τις ελπίδες της για συμμετοχή στα WTA Finals. Όμως, η Κινέζα είχε διαφορετική άποψη. Με σπουδαίο τένις έκανε σμπαράλια την αντίπαλό της και με 6-4, 6-2 πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του China Open.

