Τραγική κατάληξη είχε υπαίθρια ταυροδρομία στην Παντόγια στην Ισπανία, όταν ταύρος έσπασε πρόχειρο οδόφραγμα και επιτέθηκε σε ομάδα θεατών, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας άλλους τρεις.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο νεκρός είναι ένας 74χρονος άνδρας ενώ στους τραυματίες είναι ένα κορίτσι μόλις τριών ετών που βρέθηκε στην ταυροδρομία με τον παππού και τη γιαγιά του.

Το αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο. Ο ταύρος φαίνεται να πλησιάζει ομάδα θεατών και να γκρεμίζει μια σιδερένια πόρτα που είχε τοποθετηθεί ως οδόφραγμα. Καταγράφονται ακόμη οι στιγμές πανικού των παρισταμένων.

This bull was forced to run at a festival in Pantoja, Spain. He broke free, killing one and injuring three.

Bull runs and bullfights are DEADLY for both bulls and humans.

It’s time to #banbullfighting.pic.twitter.com/nYl3KhZcsM

