Δρακόντεια μέτρα στο «Ali Sami Yen» για το Γαλατάσαραϊ -ΠΑΟΚ (pics+vids)

Αντίστροφα μετράμε πλέον για τη σέντρα στη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Γαλατάσαραϊ στο «Ali Sami Yen» για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Από νωρίς η αστυνομία ήταν επί ποδός και τα μέτρα γύρω από το γήπεδο είναι δρακόντεια μιας και αναμένεται να βρεθούν εκεί περισσότεροι από 2.000 οπαδοί του Δικεφάλου.

Ο κύριος όγκος των φίλων των «ασπρόμαυρων» μετακινήθηκε από τη Θεσσαλονίκη με περίπου 50 πούλμαν τα οποία πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο στα σύνορα όπου κατασχέθηκαν μάλιστα σημαίες της Ελλάδας και της Μακεδονίας.

on our way to our City #GALPAOK pic.twitter.com/20DCcjhWBx

— Doremi (@Doremi22393647) September 25, 2024