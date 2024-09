Γιαμάλ: «Δεν θυμόμουν την φωτογραφία με τον Μέσι – Μου έδωσε μερικές από τις δυνάμεις του»

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι το νέο «αστέρι» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εντυπωσιακός με την «La Roja» στο τελευταίο Euro και εξαιρετικός με την Μπαρτσελόνα, ο 17χρονος επιθετικός, έγινε πρόσφατα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν αναρτήθηκε μια φωτογραφία του, ως μωρό, στην αγκαλιά του νεαρού… Λιονέλ Μέσι.

Ερωτηθείς σχετικά στην εκπομπή El Hormiguero, ο Ισπανός πρωταθλητής Ευρώπης, αποκάλυψε το… παρασκήνιο αυτής της φωτογραφίας, που έγινε viral με καθυστέρηση μερικών χρόνων.

«Δεν θυμόμουν την φωτογραφία με τον Μέσι όταν ήμουν μωρό. Η μαμά μου κέρδισε σε μια κλήρωση για ένα ημερολόγιο και εκεί ήταν ο Λέο. Μου έδωσε μερικές από τις δυνάμεις του. Εχω ακόμη πολλά να δώσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🗣️ – Lamine Yamal: “My picture with Messi? He gifted me with a part of his talent. Though, there is still much to learn..” pic.twitter.com/9HzfOVoI5J

