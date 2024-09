Για το πώς η κατακόρυφη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτή έχει επηρεάσει την γεμάτη πληγές αγορά της Θεσσαλονίκης και τον φόβο του για χιλιάδες λουκέτα, έκανε λόγο ο Παντελής Φιλιππίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο στούντιο του ΟΤ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Η πόλη είναι χαρούμενη, αλλά η αγορά είναι λίγο λυπημένη γιατί δεν πιάνει τους στόχους της όταν έχει μεγάλα γεγονότα, όπως είναι η ΔΕΘ», δήλωσε ο κ. Φιλιππίδης. «Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια».

Δύο κομμάτια

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εξήγησε πως η αγορά έχει χωριστεί σε δύο μεγάλα κομμάτια. «Το πρώτο κομμάτι πάει πολύ καλά, γιατί έχει να κάνει με την κάλυψη βασικών αναγκών. Βλέπουμε εξάλλου πως τα σούπερ μάρκετ είχαν 1,5 δισ. κέρδη το πρώτο εξάμηνο, ενώ και οι τράπεζες και οι πετρελαϊκές πήγαν το ίδιο καλά. Και στο δεύτερο κομμάτι υπάρχουν οι “φτωχοδιάβολοι” του εμπορίου, που έχουν καταστήματα δεύτερης ανάγκης, όπως τα ρούχα και τα παπούτσια».

Και γιατί συμβαίνει αυτό; «Επειδή είναι φυσιολογικό», σημείωσε ο κ. Φιλιππίδης. «Όλα τα βάρη και οι νέες αυξήσεις έχουν πριονίσει το διαθέσιμο του καταναλωτή, ο οποίος πρώτα θα καλύψει την ανάγκη να ζήσει την οικογένειά του και μετά να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, που δεν του περισσεύουν χρήματα για να αγοράσει κάποιο ζευγάρι παπούτσια ή ρούχα».

Γολγοθάς

«Η ένδυση και η υπόδηση περνούν ένα γολγοθά και λόγω των μεγάλων αλυσίδων και των e-shops που δίνουν τη δυνατότητα σήμερα στους καταναλωτές να αγοράσουν αυτό που θέλουν από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Το μεγάλο πρόβλημα μιας πόλης όμως παραμένει η αφαίμαξη του καταναλωτή. Αν υποθέσουμε ότι ένας καταναλωτής έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα κάποτε και του περίσσευαν 100 για να αγοράσει κάτι τέτοιο, τώρα όχι μόνο δεν περισσεύουν αλλά είναι και μείον 100 ευρώ. Σύμφωνα εξάλλου με τη ΓΣΕΒΕΕ το 58% των μισθωτών βλέπει στις 18 να τελειώνουν τα χρήματά του. Εάν συμβαίνει όντως κάτι τέτοιο, υπάρχει το ερώτημα αφενός πώς ζουν τις υπόλοιπες ημέρεςμέχρι το τέλος του μήνα και αφετέρου το αποτύπωμα που έχει το γεγονός αυτό στα υπόλοιπα επαγγέλματα», πρόσθεσε ο κ. Φιλιππίδης.

Χιλιάδες λουκέτα

«Δυστυχώς ο τζίρος πέφτει και τα κόστη ανεβαίνουν – ο συνδυασμός αυτός έφερε ήδη λουκέτα που επειδή δεν είναι ταυτόχρονα χιλιάδες όπως το 2014, δεν έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον. Κι όμως σε κεντρικότατο δρόμο της πόλης, στη Μητροπόλεως, έχει 14 μαγαζιά ανοίκαστα και κλειστά, ενώ μέσα στην οικονομική κρίση δεν ήταν τόσα, το ίδιο και στον πιο εμπορικό δρόμο, την Τσιμισκή», τόνισε ο κ. Φιλιππίδης.

«Η αλήθεια είναι πως και κλείνουν και ανοίγουν καταστήματα και ανάλογα με το πώς κινούνται οι αριθμοί τα Επιμελητήρια μιλούν για αυξήσεις. Μετράμε όμως λάθος γιατί μετράμε μονάδες και γιατί οι μετρήσεις βασίζονται σε λάθος εκτιμήσεις. Όσο δύσκολο είναι να ανοίξεις ένα κατάστημα, ακόμη πιο δύσκολο είναι να το κλείσεις λόγω χρεών κ.ο.κ. οπότε ο επιχειρηματίας που το έχει, το κρατά απλώς ανοιχτό στα χαρτιά.

Η δυσκολία αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση των ενοικίων θα έπρεπε να προβληματίσει την κυβέρνηση και να την παρακινήσει να δράσει πάρα πολύ γρήγορα. Παρά το γεγονός πως έπρεπε να είχε μπει φρένο στις όποιες αυξήσεις ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020 όταν ο τζίρος που χάθηκε από την πανδημία και τα lockdown έγινε προσπάθεια να ισοφαριστεί».





Αυξήσεις

«Μπορεί η ΕΛΣΤΑΤ να είπε ότι έκαναν αύξηση 5,2% οι επιχειρήσεις αυτές, ωστόσο είναι λανθασμένος ο υπολογισμός που επηρεάζεται από τις αυξήσεις στα μεγάλα brand name, που ούτως ή άλλως ανεβάζουν τις τιμές με βάση τι γίνεται στην αγορά και τον πληθωρισμό», εξήγησε ο κ. Φιλιππίδης.«Σχεδόν το 85% όμως πουλάει no name ή κινεζικά ή τουρκικά ή από βιοτεχνίες που έχουν μείνει εδώ και το μεγαλύτερο διάστημα με προσφορές και αυξήσεις».

Πρόσθεσε πως «ακόμη και 5,2% όμως να έχουν αυξηθεί οι τιμές, δεν υπάρχει καμία σχέση με την αύξηση σε πετρέλαιο, ενέργεια, τρόφιμα. Άρα και έτσι να είναι, είμαστε ουραγοί, καθώς το ενδιαφέρον των καταναλωτών δεν υπάρχει, κατεβαίνει στην αγορά, βλέπει αλλά δεν αγοράζει».

Έπρεπε να έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τον κ. Φιλιππίση. «Για 15 ολόκληρα χρόνια ή και παραπάνω δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν λειτούργησε υπέρ της μεσαίας και μικρής επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς κάποτε θα βρούμε ντουβάρι και τότε θα ενσκύψουν στο πρόβλημα».

Το προφίλ της πόλης

«Η Θεσσαλονίκη παραδοσιακά ήταν κέντρο εμπορίου, όλες οι μεγάλες αλυσίδες εξάλλου ξεκίνησαν πρώτα εδώ, όπως η Zara και η Lidl, και μετά κατέβηκαν στην Αθήνα. Ελπίζουμε πως θα ξαναγίνει εάν επιτευχθή καλύτερα το άνοιγμα προς τα Βαλκάνια. Κυρίως όμως πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς θέλουμε από τον εμπορικό κόσμο – αυτή είναι η συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε. Θέλουν σημεία να μαζεύουμε τον ΦΠΑ, να τον αποδίδουμε για να συντηρούμε το ταμείο του κράτους; Ή να υπάρχει όντως επιχειρηματικότητα», αναρωτήθηκε ο κ. Φιλιππίδης.

«Προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε ήδη να σκεφτούν γιατί επιβάλουν τόσα πολλά πάνω στην επιχείρηση. Για παράδειγμα η κάρτα εργασίας που είναι ανώφελη σε επιχειρήσεις μέχρι 2-3 άτομα καθώς ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να κάνει συνέχεια το φύλακα. Ή οι ρυθμίσεις από το POS και τη σύνδεση με την ταμειακή – σημεία που όλα επισύρουν υπέρογκα πρόστιμα».

«Και μπορεί να υπάρχει τώρα η υπόνοια ότι στην μικρή επιχειρηματικότητα κρύβεται μεγάλο ποσοστό παρατυπιών, ωστόσο είμαστε αισιόδοξοι πως θα το περάσουμε κι αυτό “το φεγγάρι” που μας θέλει να είμαστε φοροκλέφτες – ανάλογα με την κυβέρνηση και το τι θέλει να εξυπηρετήσει, αλλάζουμε το χαρακτήρα. Κάποτε μας αποκαλούσαν “ραχοκοκκαλιά της οικονομίας”».