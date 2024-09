«Ο ΠΑΟΚ παίρνει δανεικό τον Λόβρεν από την Λιόν» (pic)

Στην περίπτωση του Ντέγιαν Λόβρεν φαίνεται πως έχει καταλήξει ο ΠΑΟΚ για τη θέση των στόπερ. Ο πολύπειρος Κροάτης κεντρικός αμυντικός της Λιόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτζιο Ρομάνο, έχει αποδεχτεί την πρόταση του Δικεφάλου του Βορρά και είναι έτοιμος να φορέσει τα ασπρόμαυρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση του έγκυρου ρεπόρτερ, Λιονέ και Θεσσαλονικείς είναι σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, εγκαίρως αφού σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στη χώρα μας.

Ο 35χρονος διεθνής άσος έχει μακρά πορεία στη Λίβερπουλ μεταξύ 2014 και 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε τα πάντα, ενώ εκτός των «λιονέ» έχει αγωνιστεί επίσης σε Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σαουθάμπτον και Ζενίτ.

Πέρυσι, μέτρησε έντεκα συμμετοχές με το γαλλικό κλαμπ, στο οποίο επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2023. Παράλληλα, υπήρξε διεθνής μεταξύ 2009 και 2022 με την Κροατία (78 ματς,5 ασίστ) όντας συμπαίκτης του Βίντα στην άμυνα της Χρβάτσκα.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!

Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.

Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024