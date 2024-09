Ο Τσανς Κρόφορντ ήταν ένα χαρούμενο 6χρονο αγόρι που λάτρευε το «Mickey Mouse Clubhouse». Οι ζωγραφιές του μαθητή της πρώτης δημοτικού για τη μασκότ της Disney ήταν τόσο λεπτομερείς που η οικογένειά του ορκίζεται ότι ήταν σαν να τις είχε βγάλει κατευθείαν από ταινία.

Ο Τσανς πέθανε την Τρίτη, λίγες ημέρες αφότου ο babysitter του τον βασάνισε και τον χτύπησε βάναυσα με ένα κομμάτι ξύλο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Έρνεστ Λαμάρ Λαβ, 41 ετών, κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον μικρό Τσανς Κρόφορντ με ένα κομμάτι ξύλο, αφού το αγόρι «κατούρησε το παντελόνι του σε ένα τοπικό πάρκο», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Όραντζ.

Η μητέρα του Τσανς, Σαρλίν Σάφορ, άφησε το αγόρι στο κουρείο του Λαβ γύρω στις 6:30 το απόγευμα, ώστε να πάει να εργαστεί στη νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο St. Joseph’s.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στην εκκλησία και έκτοτε ο Λαβ πρόσεχε τον 6χρονο γιο της όταν εκείνη εργαζόταν.

Το απόγευμα της 29ης Αυγούστου, σύμφωνα με τις Αρχές, ο Λαβ πήγε τον Τσανς σε ένα τοπικό πάρκο, όπου το αγόρι κατουρήθηκε πάνω του.

Αργότερα, βίντεο παρακολούθησης έδειξε τον Τσανς να ακολουθεί τον Λαβ, ο οποίος μετέφερε ένα μεγάλο κομμάτι ξύλου, μέσα στο κουρείο.

Μόλις μπήκε μέσα, η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Λαβ χτύπησε το αγόρι με το ξύλο και έριξε υπεροξείδιο του υδρογόνου στις πληγές. Στη συνέχεια ανάγκασε το τραυματισμένο αγόρι να κάνει κάμψεις, καθίσματα και άλματα.

