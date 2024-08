Η κλήρωση του Europa Conference League: Όλο το League Phase (pics)

Μεγάλα παιχνίδια που αναμένεται να προσφέρουν συγκινήσεις και θέαμα υψηλού επιπέδου ανέδειξε η κλήρωση του League Phase του Conference League.

Μια διοργάνωση με «γαλανόλευκη» χρώμα, καθώς την κατέκτησε πέρσι ο Ολυμπιακός και συμμετέχει φέτος ο Παναθηναϊκός, με τους Πράσινους να έχουν ως αντιπάλους τις Τσέλσι, Τζουργκάρντεν, Ελσίνκι, Νιου Σεντς, Μπόρατς και Ντινάμο Μινσκ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων θα γίνουν γνωστά αύριο, παρόλα αυτά οι ημερομηνίες των αγωνιστικών έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.

Αναλυτικότερα:

1η αγωνιστική: 3 Οκτωβρίου 2024

2η αγωνιστική: 24 Οκτωβρίου 2024

3η αγωνιστική: 7 Νοεμβρίου 2024

4η αγωνιστική: 28 Νοεμβρίου 2024

5η αγωνιστική: 12 Δεκεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 19 Δεκεμβρίου 2024

Αναλυτικά οι αντίπαλοι όλων των ομάδων του League Phase του Conference League

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΤΣΕΛΣΙ, εντός

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός

ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός

ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός

ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός

Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας

ΤΣΕΛΣΙ

ΓΑΝΔΗ, εντός

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός

ΣΑΜΡΟΚ, εντός

ΑΣΤΑΝΑ, εκτός

ΝΟΑ, εντός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΜΠΕΤΙΣ, εντός

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός

ΧΑΡΤΣ, εντός

ΡΑΠΙΝΤ, εκτός

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός

ΓΑΝΔΗ

ΜΟΛΝΤΕ, εντός

ΤΣΕΛΣΙ, εκτός

ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός

ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός

ΛΑΡΝΕ, εκτός

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ

ΛΑΣΚ, εντός

ΑΠΟΕΛ, εκτός

ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός

ΠΑΦΟΣ, εντός

ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός

ΛΑΣΚ

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός

ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός

ΒΙΚΙΝΓΚΓΚΟΥΡ, εντός

ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός

ΜΠΕΤΙΣ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός

ΛΕΓΚΙΑ, εκτός

ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός

ΜΛΑΝΤΑ, εκτός

ΤΣΕΛΙΕ, εντός

ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εκτός

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 1 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/LNnYRXDkMW — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός

ΡΑΠΙΝΤ, εντός

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός

ΠΕΤΡΚΛΟΥΜΠ, εντός

ΤΣΛΕΚΙΕ, εκτός

ΜΟΛΝΤΕ

ΑΠΟΕΛ, εντός

ΓΑΝΔΗ, εκτός

ΜΛΑΝΤΑ, εντός

ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός

ΛΑΡΝΕ, εντός

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός

ΛΕΓΚΙΑ

ΜΠΕΤΙΣ, εντός

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός

ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός

ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

ΤΣΕΛΣΙ, εντός

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός

ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός

ΧΑΡΤΣ, εκτός

ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός

ΠΑΦΟΣ, εκτός

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ

ΛΕΓΚΙΑ, εντός

ΛΑΣΚ, εκτός

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός

ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός

ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός

ΑΠΟΕΛ

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός

ΜΟΛΝΤΕ, εκτός

ΑΣΤΑΝΑ, εντός

ΣΑΜΡΟΚ, εκτός

ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός

ΝΟΑ, εκτός

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 2 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/ECcxqFkShu — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας

ΡΑΠΙΝΤ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός

ΣΑΜΡΟΚ, εντός

ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός

ΝΟΑ, εντός

ΠΕΤΡΚΟΛΟΥΜΠ, εκτός

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΛΕΓΚΙΑ, εντός

ΓΑΝΔΗ, εκτός

ΡΑΠΙΝΤ, εντός

ΧΑΡΤΣ, εκτός

ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εντός

ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός

ΕΛΣΙΝΚΙ

ΜΟΛΝΤΕ, εντός

ΜΠΕΤΙΣ, εκτός

ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός

ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός

ΜΛΑΝΤΑ, εντός

ΑΣΤΑΝΑ, εκτός

ΤΣΕΛΙΕ, εντός

ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός

ΑΣΤΑΝΑ

ΤΣΕΛΣΙ, εντός

ΑΠΟΕΛ, εκτός

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός

ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός

ΠΑΦΟΣ, εκτός

ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΛΑΣΚ, εντός

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός

ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός

ΛΑΡΝΕ, εντός

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός

Τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εντός

ΛΑΣΚ, εκτός

ΧΑΡΤΣ, εντός

ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός

ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός

ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός

ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ

ΑΠΟΕΛ, εντός

ΤΣΕΛΣΙ, εκτός

ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός

ΡΑΠΙΝΤ, εκτός

ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός

ΛΑΡΝΕ, εκτός

ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός

ΑΣΤΑΝΑ, εντός

ΣΑΜΡΟΚ, εκτός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός

ΤΣΕΛΙΕ, εκτός

ΛΟΥΓΚΑΝΟ

ΓΑΝΔΗ, εντός

ΛΕΓΚΙΑ, εκτός

ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός

ΜΛΑΝΤΑ, εκτός

ΠΑΦΟΣ, εντός

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός

ΜΛΑΝΤΑ

ΜΠΕΤΙΣ, εντός

ΜΟΛΝΤΕ, εκτός

ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός

ΝΟΑ, εκτός

ΧΑΡΤΣ

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός

ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός

ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εντός

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 4 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/dN1MMlJg4r — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

Πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας

ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ

ΜΠΕΤΙΣ, εντός

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός

ΡΑΠΙΝΤ, εντός

ΧΑΡΤΣ, εκτός

ΠΑΦΟΣ, εντός

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός

ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός

ΛΑΡΝΕ, εκτός

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ

ΛΕΓΚΙΑ, εντός

ΓΑΝΔΗ, εκτός

ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός

ΑΣΤΑΝΑ, εκτός

ΝΟΑ, εντός

ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός

ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ

ΛΑΣΚ, εντός

ΑΠΟΕΛ, εκτός

ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός

ΣΑΜΡΟΚ, εκτός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός

ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός

ΓΚΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ

ΜΟΛΝΤΕ, εντός

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός

ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός

ΜΛΑΝΤΑ, εκτός

ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εντός

ΤΣΕΛΙΕ, εκτός

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 5 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/RdgP1XkzO7 — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

Έκτο γκρουπ δυναμικότητας

ΤΣΕΛΙΕ

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εντός

ΜΠΕΤΙΣ, εκτός

ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός

ΠΑΦΟΣ, εκτός

ΛΑΡΝΕ

ΓΑΝΔΗ, εντός

ΜΟΛΝΤΕ, εκτός

ΣΑΜΡΟΚ, εντός

ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός

ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός

ΛΕΓΚΙΑ, εκτός

ΧΑΡΤΣ, εντός

ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός

ΛΑΡΝΕ, εντός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός

ΠΑΦΟΣ

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός

ΑΣΤΑΝΑ, εντός

ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός

ΤΣΕΛΙΕ, εντός

ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εκτός

ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός

ΛΑΣΚ, εκτός

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός

ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός

ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός

ΝΟΑ, εκτός

ΝΟΑ

ΑΠΟΕΛ, εντός

ΤΣΕΛΣΙ, εκτός

ΜΛΑΝΤΑ, εντός

ΡΑΠΙΝΤ, εκτός

ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εντός

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός