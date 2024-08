Petrofin Research: Η ελληνική ναυτιλία παραμένει ισχυρή σε παγκόσμια κλίμακα με 592 εταιρείες [πίνακες]

Οι οικονομίες κλίμακος εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης στην ελληνική ναυτιλία, τονίζει στην ετήσια έκθεση της με τίτλο «Key Developments of Greek Shipping in 2023 and 2024 Prospects» η Petrofin Research.

Ο αριθμός των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών έχει μειωθεί και πάλι το 2023 σε 592, μια μικρή ανάσα από το ιστορικό χαμηλό των 588 το 2018, όταν το 2013 ήταν 690 και το 2009 άγγιξαν τον υψηλότερο αριθμό (773), ωστόσο ο ελληνόκτητος στόλος τo 2023 αυξήθηκε κατά 85 πλοία και 2% σε όρους μεταφορικής ικανότητας στα 6.494 πλοία. Με 393 εκατ. dwt μεταφορική ικανότητα εξακολουθούσε να κατέχει ένα άνετο προβάδισμα έναντι των 302 εκατ. dwt της Κίνας, με την Ιαπωνία να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 238 εκατ. dwt.

Έλληνες εφοπλιστές

Το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης του αριθμού των ναυτιλιακών εταιρειών αφορά αυτές με τον μικρότερο στόλο (1-2 πλοία), που μειώθηκαν στις 186 καθώς όλες οι άλλες κατηγορίες επέδειξαν μια σταθερότητα.

Αντιθέτως ο αριθμός των εταιρειών με στόλο μεγαλύτερο των 25 πλοίων αυξήθηκε σε 57 από 56 το 2022 και 54 το 2021 και μόλις 35 το 2013, σημειώνοντας τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ. Από πλευράς χωρητικότητας η αύξηση ήταν για τις εν λόγω εταιρείες κατά 7,86 εκατ. dwt το 2023 σε σύγκριση με αύξηση 18,17 εκατ. dwt το 2022. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εταιρειών με στόλο 16-24 πλοίων ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 40 όταν το 2013 ήταν μόλις 29.

Οι πλοιοκτήτες με στόλο άνω του ενός εκατ. dwt αυξήθηκαν επίσης σε 83 έναντι 78 το 2022 και ελέγχουν το 79,3%, του συνολικού ελληνόκτητου στόλου, όταν το 2013 ο αριθμός των εταιρειών αυτού του μεγέθους ήταν 61 και το μερίδιο τους στο σύνολο του στόλου με όρους dwt ήταν στο 71,33%.

Ανά κλάδο τα δεξαμενόπλοια είναι ο μόνος που παρουσιάζει μείωση σε αριθμό εταιρειών, πλοίων και μεταφορικής ικανότητας. Οι εταιρείες με στόλο δεξαμενοπλοίων είναι 95 από 99 ένα χρόνο πριν και ο αριθμός των πλοίων μειώθηκε στα 980 από 1025 (για πλοία άνω των 20.000 dwt) ένα χρόνο πριν. Επίσης η μεταφορική ικανότητα μειώθηκε στους 156.923.406 dwt από 162.438.366 dwt το 2022.

Στην κατηγορία των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου ο αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε στις 345 από 340 ένα χρόνο πριν, ο αριθμός των πλοίων στα 2.793 έναντι 2.701 το 2022 και η μεταφορική ικανότητα στους 230.291.312 dwt έναντι 219.407.184 dwt το 2022

Ο στόλος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (άνω των 20.000 dwt) αυξήθηκε στα 489 πλοία από 461 ένα χρόνο πριν και το συνολικό dwt στους 31.410.393 από 29.569.099 dwt το 2022. Ο αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε κατά μία στις 33 από 32 το 2022.

Στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών παρέμεινε σταθερός (στις δέκα) όμως αυξήθηκε σημαντικά ο στόλος των LNG Carriers στα 164 πλοία από 144 ένα χρόνο πριν και το συνολικό dwt στους 14.704.115 dwt από 12.835.625 το 2022

Ο τομέας αυτός σημείωσε σημαντική αύξηση το 2023 κατά 14,6% σε όρους dwt με την προσθήκη 20 πλοίων. Η αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου σημειώνει σημαντική άνοδο σε παγκόσμιο επίπεδο, σχολιάζει η Petrofin.

Αύξηση επίσης καταγράφεται και στο αριθμό των ναυτιλιακών εταιρειών που διαχειρίζονται στόλο μεταφοράς υγραερίου (LPG). Το 2023 προστέθηκαν 4 εταιρείες φτάνοντας στις 14 και 14 πλοία φτάνοντας τα 81. Η αύξηση σε ετήσια βάση ήταν 1,9 εκατ. dwt ή 14,6% στους 3.328.627 dwt.

Πρώτος ο ελληνόκτητος στόλος

Επισημαίνεται ότι ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει στην πρώτη θέση παγκοσμίως και το 2023 με την Κίνα να ακολουθεί στη δεύτερη, σύμφωνα με την Petrofin Research.

Οι Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται παράλληλα στην πρωτοπορία της ναυπήγησης νέων πιο «πράσινων» οικολογικών πλοίων, διπλασιάζοντας σχεδόν τις παραγγελίες τους το τελευταίο διάστημα καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2024, η συνολική μεταφορική ικανότητα (dwt) των πλοίων των ελληνικών παραγγελιών αυξήθηκε από 24,33 εκατ. dwt σε 43,01 εκατ. dwt με συνεχείς περαιτέρω παραγγελίες τους τελευταίους μήνες.

Η Petrofin επικαλείται στοιχεία των Clarksons που δείχνουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές προηγούνται σε επενδύσεις σε νέα πιο φιλικά προς το περιβάλλον πλοία με 543 eco πλοία 52.331.130 dwt υπό παραγγελία έναντι 532 πλοίων 42.825.520 dwt της Κίνας και 474 πλοίων 34.775.883 dwt των Ιαπώνων.

To 2023 o ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε κατά 85 πλοία και 2% σε όρους μεταφορικής ικανότητας στα 6.494 πλοία. Αν και η Κίνα συνέχισε να επιδεικνύει ισχυρή ανάπτυξη σε ετήσια βάση, ο ελληνικός στόλος με 393 εκατ. dwt εξακολουθούσε να κατέχει ένα άνετο προβάδισμα έναντι των 302 εκατ. dwt της Κίνας, με την Ιαπωνία να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 238 εκατ.dwt.

Πηγή: ΟΤ