Τινάζει την μπάνκα στον αέρα το US Open: Το μεγαλύτερο prize money στην ιστορία του τένις (vids+pics)

Στη Νέα Υόρκη και το US Open θα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα για τις επόμενες δύο εβδομάδες (από 26/8 έως 8/9), με τους κορυφαίους τενίστες και τις καλύτερες τενίστριες στον κόσμο να υπόσχονται σπουδαίες μάχες και θέαμα κορυφαίου επιπέδου.

Τα αστέρια του παγκοσμίου τένις θα παλέψουν για την κατάκτηση των δύο τροπαίων (σ.σ στα ταμπλό των ανδρών και των γυναικών), αλλά και για τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν από τη διοργανώτρια αρχή σε όσους συμμετέχουν στο φετινό τουρνουά.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την Ομοσπονδία Αντισφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Tennis Association), το US Open φέτος θα μοιράσει συνολικά 75 εκατομμύρια δολάρια στους συμμετέχοντες, με το ποσό να είναι αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το 2023.

Το αμέσως προηγούμενο ήταν τα 59 εκατ. ευρώ που μοίρασε τον Ιούλιο το Γουίμπλεντον, με τους Κάρλος Αλκαράθ και Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που κατέκτησαν του τίτλους σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, να παίρνουν από 2.350.000 λίρες (σ.σ 2.7 εκατ. ευρώ).

Στο US Open 2024 οι νικητές θα λάβουν από 3.6 εκατ. δολάρια, ένα ποσό το οποίο είναι αυξημένο κατά 20% σε σχέση με πέρσι, όταν οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Κόκο Γκοφ έγιναν πλουσιότεροι κατά 3 εκατ. δολάρια, μετά τους τίτλους κατέκτησαν στη Νέα Υόρκη.

Οι φιναλίστ θα λάβουν από 1.8 εκατ. δολάρια, όσοι αποκλειστούν στα ημιτελικά από 1 εκατ. δολάρια, στα προημιτελικά από 530.000 δολάρια, στη φάση των «16» από 325.000 δολάρια, στον τρίτο γύρο από 215.000 δολάρια, στον δεύτερο γύρο 140.000 δολάρια και στον πρώτο γύρο 100.000 δολάρια. Το ποσό του πρώτου γύρου είναι 23% μεγαλύτερο σε σχέση με πέρσι και 72% σε σχέση με το 2019 (58.000$).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι χρήματα θα λάβουν και όσοι αποκλειστούν στα προκριματικά του US Open: Στον πρώτο γύρο 25.000 δολάρια, στον δεύτερο 38.000 και στον τρίτο γύρο 52.000. Το χρηματικό έπαθλο για τους χαμένους του τελικού γύρου των προκριματικών αυξήθηκε μάλιστα κατά 16% σε σχέση με πέρσι και 63% σε σχέση με το 2019 (32.000$).

Στο US Open, όπως και στα υπόλοιπα Grand Slams, οι άνδρες και οι γυναίκες παίρνουν τα ίδια χρήματα. Όμως, αυτό δεν ισχύει στα υπόλοιπα τουρνουά, ούτε καν σε εκείνα που παίζονται την ίδια χρονική στιγμή, στην ίδια τοποθεσία. Όπως τα 1000άρια στο Σινσινάτι. Ο Γιάνικ Σίνερ που κατέκτησε τον τίτλο στους άνδρες πήρε 1.049.460 δολάρια, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα που κέρδισε το τρόπαιο στις γυναίκες έλαβε τα μισά: 523.485 δολάρια.

Η διαφορετική πολιτική στα prize money, ειδικά στα τουρνουά όπως το Σινσινάτι όπου αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες στην ίδια διοργάνωση την ίδια χρονική στιγμή, έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης και αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο φύλα.

Μάλιστα, αρκετοί αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν να αμείβονται με τα ίδια χρήματα στα τέσσερα Grand Slams, όπου οι αναμετρήσεις των ανδρών κρίνονται στα πέντε σετ και των γυναικών στα τρία και διαφορετικά στα τουρνουά όπως το Σινσινάτι, όπου και τα δύο φύλα παίζουν παιχνίδια των τριών σετ.

