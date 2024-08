Παναθηναϊκός: Η 11άδα κόντρα στη Λανς – Βασικός ο Τετέ (pic)

Ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε γνωστή την εντεκάδα του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λάνς στα πλέι οφ του Conference League.

Η είδηση είναι πως ο Τετέ ξεκινά βασικός ενώ στον πάγκο είναι ο Πελίστρι που δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια του ματς.

Ο Ντραγκόφσκι θα είναι στο τέρμα για τους «πράσινους», με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο και Τσέριν θα είναι στον άξονα, Τετέ, Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Σπόραρ, Λημνιός, Μακσίμοβιτς, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Κάτρης.

