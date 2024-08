Ολυμπιακός: Η Κ19 επισκέφθηκε το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο (pic)

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο ντε Τζανέιρο για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Κ20 της Φλαμένγκο στο πλαίσιο του τελικού του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

Οι παίκτες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου έπιασαν αμέσως δουλειά στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ώστε να είναι πανέτοιμοι για να διεκδικήσουν άλλον έναν διεθνή τίτλο μετά την τεράστια πορεία και εν τέλει την κατάκτηση του UEFA Youth League.

Οι Ερυθρόλευκοι απόλαυσαν και μερικές ώρες χαλάρωσης, μιας και το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (24/8) και έτσι ολόκληρη η αποστολή είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, βγάζοντας φυσικά και την απαραίτητη φωτογραφία.

🔴⚪🇧🇷 Επίσκεψη στο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για την ομάδα Νέων του Θρύλου! / Our Youth Team visited today the statue of Christ the Redeemer in Rio de Janeiro! pic.twitter.com/GP61HnvEEb

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 21, 2024