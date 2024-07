Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν χθες Πέμπτη το τελευταίο μέλος που είχε απομείνει ζωντανό από την ομάδα Κούρδων που συνελήφθη το 2009 και το 2010 και κατηγορήθηκε για «διαφθορά πάνω στη γη», εξαιτίας του ότι φερόταν να ανήκει σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, ανακοίνωσαν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Καμράν Σεϊχλέ απαγχονίστηκε σε φυλακή στην Ουρμιά (βορειοδυτικά), σύμφωνα με τις ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, και Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο, μαζί με άλλους έξι Κούρδους, το 2018. Κατηγορήθηκε πως ήταν μέλος κινημάτων εκτός νόμου και ότι ενεχόταν σε φόνο ιερωμένου στη Μαχαμπάντ (δυτικά).

Οι υπόλοιποι έξι συγκατηγορούμενοί του είχαν ήδη εκτελεστεί από τον Νοέμβριο του 2023 και μετά.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Authorities in #Iran have executed Kurdish man Kamran Sheikheh, the last surviving defendant in a case linked to a Muslim cleric’s killing in 2008, rights groups say.https://t.co/uFEUzlFYw3

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 25, 2024