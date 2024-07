ΠΑΟΚ: Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Τισουντάλι

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τη Γάνδη για την απόκτηση του Ταρίκ Τισουντάλι, ο οποίος θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης για την επόμενη τριετία.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε μία μεταγραφή, η οποία τους απασχόλησε για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο 31χρονος επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με απολαβές 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με τον ΠΑΟΚ να βγάζει από τα ταμεία του ένα ποσό που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, ο Τισουντάλι αναμένεται αύριο (26/7) στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει και το τυπικό μέρος της μεταγραφής.

✍🏼 🏥🛬 Tarik Tissoudali will fly to Thessaloniki on Friday in order to make medical tests and complete his move.

💰As explained on Monday 22th July, #KAAGent will get around 3M€ for the Moroccan striker. #DimaMaghrib #JPL #mercato https://t.co/l8wNYz2HW9 pic.twitter.com/bpaqCPe4M2

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 25, 2024