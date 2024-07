Με δήλωση της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καταδικάζει τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τονίζει ότι η πολιτική βία, όπως και κάθε άλλη μορφή της, δεν έχει καμία θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες.

Ειδικότερα στη δήλωσή της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Εκφράζω την απερίφραστη καταδίκη μου για την αποτρόπαιη δολοφονική επίθεση κατά του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο ενός πολίτη. Η πολιτική βία, όπως και κάθε άλλη μορφή της, δεν έχει καμία θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες. Στον πρώην Πρόεδρο και τους τραυματίες εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδικάζουν την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια χθες, Σάββατο (14/7).

Αμέσως μετά την επίθεση, στην οποία σκοτώθηκε ένας θεατής και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι δύο, ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την πολιτική βία και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τα θύματα.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε την επίθεση: «Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας εναντίον πολιτικών εκπροσώπων», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, ευχήθηκε στον Τραμπ πλήρη ανάρρωση. «Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Του ευχόμαστε πλήρη και ταχεία ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των παρευρισκομένων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στην επίθεση», σημείωσε ακόμη ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο X.

Appalled by the attack on former President Trump. Political violence is unacceptable in our democratic societies. Wishing him a full and swift recovery. We also extend our heartfelt sympathies to the families of the bystanders who lost their lives or were injured in the attack.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 14, 2024