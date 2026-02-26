Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας σε Ίντερνετ καφέ. Προβλέπει επίσης, βαριές ποινές φυλάκισης, υψηλά χρηματικά πρόστιμα, σφράγιση καταστημάτων και αφαίρεση αδειών για όσους διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια.

Υπουργικό συμβούλιο: Η ατζέντα

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο των ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και HelleniQ Energy,

-Εισήγηση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τις προκλήσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις μορφές της τέχνης και στα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτισμό και συνεργασία με το PHAROS AI Factory,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του νομοσχεδίου του Υπουργείου: α) Αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, β) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις,

-Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για τη σύσταση νομικού προσώπου, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.» και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών μέτρων ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές.