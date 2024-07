Προετοιμαζόμαστε για το καλύτερο καλοκαίρι και κερδίζουμε Go For More πόντους!

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του φετινού καλοκαιριού και οι περισσότεροι από εμάς ανυπομονούμε για τη στιγμή που θα αφήσουμε πίσω τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, τον θόρυβο και την ένταση της πόλης, βάζοντας πλώρη για κάποιον επίγειο παράδεισο της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, κλείνουμε τις τελευταίες εκκρεμότητες σχετικά με τις διακοπές μας, ψάχνουμε οικονομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καταλύματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας, ενοικιαζόμενα οχήματα που θα μας οδηγήσουν σε συναρπαστικές εξερευνήσεις στον προορισμό που σκοπεύουμε να επισκεφθούμε.

Ναι, έχουμε πολλές προσδοκίες από το φετινό καλοκαίρι, θέλουμε να είναι το καλύτερο και υπάρχει τρόπος να το ζήσουμε. Πώς θα τα καταφέρουμε; Εντάσσοντας στον προγραμματισμό των διακοπών μας το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε κερδισμένοι από το προγραμματισμό των καλοκαιρινών διακοπών μας. Διότι, έως και τον Αύγουστο, το Go For More μας προσφέρει ευκαιρίες επιβράβευσης σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες μας, κάνοντας τις μέρες των διακοπών πιο ξέγνοιαστές και ευχάριστες!

Κερδίζουμε πόντους και απολαμβάνουμε ένα συναρπαστικό καλοκαίρι

Το πρώτο κομμάτι για να οργανώσουμε τις καλοκαιρινές διακοπές μας είναι να αποφασίσουμε τον προορισμό. Εφόσον καταλήξουμε στην επιλογή μας, μπορούμε έως και τις 29 Ιουλίου να επισκεφθούμε το Ekdromi.gr για να ανακαλύψουμε προσφορές στα ξενοδοχεία, έχοντας κέρδος 20% της αξίας της συναλλαγής με χρήση πιστωτικής και 10% με τη χρήση χρεωστικής κάρτας σε Go For More πόντους.

Επίσης, όσον αφορά στο ενοικιαζόμενο όχημα που θα είναι ο συνοδοιπόρος στις καλοκαιρινές μας περιπέτειες, μπορούμε να κάνουμε κράτηση σε έναν από τους σταθμούς ενοικίασης αυτοκινήτων Avis σε όλη την Ελλάδα, ηλεκτρονικά στο avis.gr ή τηλεφωνικά, έως και τις 31/7, ώστε να κερδίσουμε 15% της αξίας της συναλλαγής μας σε Go For More πόντους με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Βέβαια, η Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα Go For More έχουν προνοήσει και για τα καύσιμα που θα καταναλώσουμε, για αυτό από Παρασκευή έως και Κυριακή μπορούμε να βάλουμε καύσιμα από τα πρατήρια Shell και να κερδίσουμε 5% της αξίας της συναλλαγής με χρήση πιστωτικής και 3% με χρήση χρεωστικής κάρτας σε Go For More πόντους.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως τα προνόμια που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More δεν περιορίζονται μόνο στις ημέρες των διακοπών, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν πριν και μετά από αυτές. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως μέχρι και τις 31 Αυγούστου η Τρίτη είναι η πιο χαρούμενη μέρα, διότι κάθε Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, κερδίζουμε το 6% της αξίας των αγορών μας σε Go For More πόντους, ψωνίζοντας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Βέβαια, θέλουμε να ανανεώσουμε τον προσωπικό μας χώρο και να απολαύσουμε ένα άνετο καλοκαίρι στο σπίτι, αρκεί να επισκεφθούμε τα καταστήματα ΙΚΕΑ, καθώς πραγματοποιώντας τουλάχιστον τρεις συναλλαγές άνω των 60 ευρώ έως και τις 20 Αυγούστου και χρησιμοποιώντας τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, θα κερδίσουμε επιπλέον 20 ευρώ σε Go For More πόντους. Όσο για τη διακόσμηση, αυτή θα την εμπιστευτούμε στα καταστήματα ΔΙΑΦΑΝΟ και το diafanostores.gr, αφού κάνοντας τις αγορές μας έως και τις 17 Ιουλίου, θα κερδίσουμε σε Go For More πόντους, 20% της αξίας των αγορών μας στις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και 10% στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες.

Φυσικά, εκτός από σπίτι, χρειάζεται και μία μίνι ανανέωση το στυλ μας. Ακριβώς για αυτό, έως και τις 14 Ιουλίου πηγαίνουμε μία βόλτα από τα καταστήματα Staff ή απλώς, μπαίνουμε στο staff-gallery.com και βγαίνουμε κερδισμένοι, χρησιμοποιώντας για τις αγορές μας κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και λαμβάνοντας 15% της αξίας τους, σε Go For More πόντους.

Και επειδή το καλοκαίρι είναι η πιο αγαπημένη εποχή των μικρών μας, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε ακόμη πιο απολαυστική και διασκεδαστική, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παιχνιδιών ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ή στο moustakastoys.gr. Κάνοντας τις αγορές μας έως και τις 21 Ιουλίου με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας θα κερδίσουμε το 15% της αξίας τους σε Go For More πόντους.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να ζήσουμε το φετινό καλοκαίρι στο έπακρο και συγχρόνως να κερδίζουμε, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να επιλέξουμε για τις αγορές μας τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έτσι, θα έχουμε πρόσβαση σε προνόμια και προσφορές, ενώ θα επωφελούμαστε με Go For More πόντους για τις επόμενες αγορές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές επισκεφθείτε το nbg.gr